Zoals Kimi Raikkonen beroemd zei na zijn overwinning in Austin in 2018: eindelijk. Hij heeft er misschien nog een woord vóór gezet, beginnend met dezelfde letter, om te onderstrepen hoe lang hij had gewacht sinds Melbourne 2013.

George Russell hoefde geen vijf en een half jaar te wachten op zijn zege in Spielberg. Maar na alles wat er de afgelopen drie maanden is gebeurd, moet het bijna even lang hebben gevoeld.

Eindelijk won hij weer.

Het kostte Russell even om toe te geven dat hij inderdaad had geworsteld. Terug in Montreal, voorafgaand aan het weekend, wuifde hij suggesties dat hij terrein had verloren nog weg en wees hij in plaats daarvan op een reeks ongelukkige gebeurtenissen die hem punten hadden gekost. Toen kwam Canada. Toen Monaco. Beide kwamen hard aan. Uiteindelijk gaf Russell toe dat de Mercedes van dit jaar niet helemaal op dezelfde manier bij zijn sterke punten paste als de auto van vorig jaar - terwijl die Kimi Antonelli juist wat beter leek te liggen.

"Het voelt alsof de goden niet willen dat ik in dit gevecht zit," zei hij.

Hoe hoger je klimt, hoe dieper je valt.

Het was niet Russell zelf die vóór het seizoen verklaarde dat hij de titelfavoriet was. Dat was simpelweg de logische conclusie waar velen op uitkwamen.

Na drie jaar comfortabel zijn mannetje te hebben gestaan tegen Lewis Hamilton, na een vrijwel foutloze campagne in 2025 te hebben afgeleverd, en met Mercedes dat aan het begin van 2026 opnieuw het sterkste pakket leek te hebben, waren er niet veel andere logische kandidaten.

Russell werd niet voor niets bestempeld als favoriet voor het seizoen. Maar die reden was niet alleen de Mercedes.

George Russell, Mercedes Photo by: Darko Bandic / Getty Images

Het was het feit dat hij gedurende zijn carrière bijna alles goed had gedaan om op dit moment aan te komen als de gevestigde leider van het sterkste team van Formula 1. Er was geen borstklopperij van Russell. Geen beweringen dat het kampioenschap al van hem was. Maar het zou hem vergeven kunnen worden als hij dacht dat hij alles had gedaan wat in zijn macht lag om deze kans te verdienen.

Al het andere - wat verwachtingen betreft - kwam grotendeels van buitenaf. Daarom is het te simplistisch om het openingsdeel van 2026 te omschrijven als Russells mislukking.

Zijn kampioenschapscampagne begon niet in Melbourne. Die begon jaren geleden. Die begon met de beroemde PowerPoint-presentatie in het kantoor van Toto Wolff. Met GP3- en Formula 2-titels. Met drie lange seizoenen waarin hij hielp Williams weer op te bouwen voordat hij eindelijk zijn Mercedes-kans kreeg. Met meer dan alleen zijn mannetje staan naast de zevenvoudig wereldkampioen.

De openingsraces van 2026 zijn slechts een nieuw hoofdstuk in dat verhaal. Een uitdagend hoofdstuk, maar verre van het eerste.

Toch waren voor velen een handvol moeilijke weekenden genoeg om te verklaren dat Russell helemaal niet in staat was een titelstrijd te leiden - vaak gemakshalve negerend dat pech echt een aanzienlijke rol had gespeeld bij het op achterstand zetten van hem.

Oostenrijk verandert het kampioenschap niet plotseling. Russell staat nog altijd 40 punten achter op Antonelli. Dat is een aanzienlijke kloof, hoe lang het seizoen ook nog is. En afgaand op Antonelli's tempo in de slotfase op Spielberg zal Russell voor elk afzonderlijk punt moeten vechten.

Wat Oostenrijk wél verandert, is iets anders. Het dient als herinnering dat Russell niet plotseling is vergeten hoe hij moet rijden. Dat is ook iets wat hij de afgelopen weken zelf bleef herhalen. Hij zei het opnieuw na de kwalificatie.

Formula 1 is altijd een sport geweest waarin rampspoed snel omslaat in euforie. Maar het oude gezegde dat je slechts zo goed bent als je laatste race is nog nooit zo waar geweest als in de door sociale media gedreven wereld van vandaag.

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Max Slovencik / Getty Images

Russell gaf toe dat hij precies in die cyclus terecht was gekomen.

Hij gaf toe dat hij te veel was gaan nadenken. Harder proberen. Zoeken naar antwoorden die er misschien niet waren.

"Daar speelt zeker een factor van mee," had hij zaterdag gezegd. "Maar het is zo moeilijk, want als je op achterstand staat en je een tiende of twee of drie van het tempo af zit, om dan te zeggen: 'Ik ga minder mijn best doen,' dat klopt niet. Weet je, wanneer dingen niet jouw kant op gaan, wil je altijd meer en meer en meer doen. En als je in de auto zit, zeggen: 'Ik ga deze bocht benaderen en vijf meter eerder remmen dan in de ronde ervoor,' zo werken onze hersenen gewoon niet. Maar soms is dat wel de snellere manier."

Er is dit seizoen veel gezegd over Russells pech. Oostenrijk was echter ook een voorbeeld van Russell die zijn eigen geluk afdwong.

Zonder pole op zaterdag was er waarschijnlijk geen overwinning op zondag geweest. En Russells pole-ronde was buitengewoon, niet alleen vanwege de eerste twee sectoren, maar misschien nog wel meer vanwege hoe hij bocht 9 aanpakte.

Russell schatte zijn lift voor Verstappens gele vlaggen perfect in - genoeg om de stewards tevreden te stellen, maar niet genoeg om zichzelf poleposition te kosten.

Het was een van die ronden die zelfs Russell achteraf moeilijk kon uitleggen. Hij gaf toe dat hij op verschillende momenten tijdens het weekend enkele tienden langzamer was geweest dan Antonelli. Toen viel, bijna uit het niets, alles op zijn plek.

Russell gaf veel van de eer aan een radiobericht van Wolff dat bijna komisch simpel klonk.

"George, gewoon rijden."

Voor televisiekijkers klonk het misschien als niet veel meer dan een routineus radiobericht. Voor Russell was het precies de herinnering die hij nodig had.

"Toto zei tegen me in Q2: 'Geniet er gewoon van, geniet gewoon van het rijden.' Hij zei hetzelfde voorafgaand aan Q3: 'Ga gewoon naar buiten en geniet ervan'. En ik zei dat tegen mezelf: 'Overdrijf het gewoon niet, geniet er gewoon van,' want het is best iets gaafs wat we doen."

Het werkte.

"Het is zo'n omgeving met hoge druk," legde Wolff zelf zondag uit, "[wanneer] je een jonge teamgenoot hebt en hij dan zo sterk is, je een DNF hebt, je achterop raakt, en ik denk dat je, zoals elke topsporter, jezelf een soort spiraal in kunt werken. Het is geen spiraal van negativiteit, het is meer een spiraal van overdenken. 'Wat kan ik nog meer doen?', 'Waar moet ik optimaliseren?'

"En dan vergeet je soms de essentie en is het gewoon de auto besturen..."

George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Misschien was het belangrijkste deel niet de boodschap zelf. Het was van wie die kwam.

Sociale media hadden allang besloten dat Wolffs aandacht volledig naar Antonelli was verschoven. Dat Russell de man van gisteren was geworden. Of dat verhaal ooit waar was, is bijna irrelevant.

Voor Russell deed het er duidelijk toe dat iedereen die woorden hoorde - en Wolffs steun zag.

Oostenrijk eindigt met Russell nog altijd 40 punten achter in het kampioenschap, maar er zullen nu koppen verschijnen die zeggen dat zijn titelstrijd nieuw leven is ingeblazen.

Dat zou net zo voorbarig zijn als hem afschrijven na Monaco en Canada.

Wolff vatte het misschien het beste samen.

"In deze sport hebben we de neiging te schommelen tussen manie en depressie..." zei hij zondag. "Als we 36 uur geleden over George hadden gesproken, hadden we gezegd dat deze campagne echt niet loopt en 'gaat hij ooit herstellen?' Nu, zondagmiddag, is hij the real deal."

Laten we dus niet naar het andere uiterste doorslaan. Oostenrijk doet Russells titelstrijd op zichzelf niet herleven. Het bewijst simpelweg dat er in de eerste plaats niets nieuw leven ingeblazen hoefde te worden.

Hij is nooit vergeten hoe hij moet rijden. Hij is goed genoeg om races te winnen en zijn teamgenoot te verslaan. Nu komt het moeilijke deel: ervoor zorgen dat de volgende overwinning niet nog eens drie maanden op zich laat wachten.