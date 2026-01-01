Overige klassen-nieuws en analyses

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F1-achtige grootheidswaanzin: hoe Reuter Opel 30 jaar geleden naar ITC-titel leidde

DTM

DTM DTM 4 u

F1-achtige grootheidswaanzin: hoe Reuter Opel 30 jaar geleden naar ITC-titel leidde



Nieuwe Toyota GR GT3 debuteert volgende maand al in Japan

Super GT

SGT Super GT 1 d

Nieuwe Toyota GR GT3 debuteert volgende maand al in Japan



Toekomst van Alpine mogelijk bij Dumarey Group

WEC

WEC WEC 4 d

Toekomst van Alpine mogelijk bij Dumarey Group



Porsche lijkt eind 2027 te stoppen met Hypercar-programma: kiest Penske voor Cadillac?

WEC

WEC WEC

24 Hours of Le Mans

5 d

Porsche lijkt eind 2027 te stoppen met Hypercar-programma: kiest Penske voor Cadillac?



Philipp Eng verlaat BMW na elf jaar als fabriekscoureur

IMSA

IMSA IMSA 6 d

Philipp Eng verlaat BMW na elf jaar als fabriekscoureur



Bortolotti ontsnapt aan nieuwe diskwalificatie: hoe Grasser P2 redde

DTM

DTM DTM 6 d

Bortolotti ontsnapt aan nieuwe diskwalificatie: hoe Grasser P2 redde



Waarom Toyota na WEC-triomfen in 2026 thuishoort in debat over beste endurance-team ooit

WEC

WEC WEC

Barcelona

7 d

Waarom Toyota na WEC-triomfen in 2026 thuishoort in debat over beste endurance-team ooit



Toyota geeft critici lik op stuk in competitief Hypercar-tijdperk WEC

WEC

WEC WEC

Barcelona

7 d

Toyota geeft critici lik op stuk in competitief Hypercar-tijdperk WEC



Hoe Toyota de concurrentie versloeg en de WEC-titels veiligstelde

WEC

WEC WEC

Barcelona

8 d

Hoe Toyota de concurrentie versloeg en de WEC-titels veiligstelde



Juncadella neemt schuld op zich na terugval Genesis van eerste naar laatste in WEC Barcelona

WEC

WEC WEC

Barcelona

8 d

Juncadella neemt schuld op zich na terugval Genesis van eerste naar laatste in WEC Barcelona



McLaren behoudt Leonardo Fornaroli in F1, Italiaan krijgt ook WEC-programma voor 2027

Formule 1

F1 Formule 1 8 d

McLaren behoudt Leonardo Fornaroli in F1, Italiaan krijgt ook WEC-programma voor 2027



WEC Barcelona: Genesis pakt eerste pole in kampioenschap voor Toyota

WEC

WEC WEC

Barcelona

9 d

WEC Barcelona: Genesis pakt eerste pole in kampioenschap voor Toyota

Trending

1.



De fouten die Lewis Hamilton een podium kostten in de F1 GP van de VS

Formule 1

Formule 1

GP van de Verenigde Staten

2 u

De fouten die Lewis Hamilton een podium kostten in de F1 GP van de VS

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Red Bull onthult wanneer het twee belangrijke pijnpunten voor Verstappen en Hadjar kan aanpakken

Formule 1

Formule 1

GP van de Verenigde Staten

8 u

Red Bull onthult wanneer het twee belangrijke pijnpunten voor Verstappen en Hadjar kan aanpakken

3.



Ducati: “Marc Marquez vraagt om garanties voor Qatar, terwijl anderen zwijgen”

MotoGP

MotoGP

GP van Australië

6 u

Ducati: “Marc Marquez vraagt om garanties voor Qatar, terwijl anderen zwijgen”

4.



Toto Wolff wuift Russell-theorie van Helmut Marko weg: "Hij heeft nog steeds wat nodig is"

Formule 1

Formule 1

GP van de Verenigde Staten

5 u

Toto Wolff wuift Russell-theorie van Helmut Marko weg: "Hij heeft nog steeds wat nodig is"



WEC Barcelona: Toyota pakt dominante 1-2 en stelt constructeurstitel veilig

WEC

WEC WEC

Barcelona

9 d

WEC Barcelona: Toyota pakt dominante 1-2 en stelt constructeurstitel veilig



Ferrari promoveert F2-coureur tot F1-reserverijder

Formule 1

F1 Formule 1

GP van Singapore

9 d

Ferrari promoveert F2-coureur tot F1-reserverijder



Cadillac legt Ricky Taylor en Antonio Felix da Costa vast voor vernieuwde WEC-line-up in 2027

WEC

WEC WEC

Barcelona

12 d

Cadillac legt Ricky Taylor en Antonio Felix da Costa vast voor vernieuwde WEC-line-up in 2027



"Niet toegestaan, niet mogelijk gemaakt": is BMW zijn titelkans ontnomen?

DTM

DTM DTM

Hockenheim

12 d

"Niet toegestaan, niet mogelijk gemaakt": is BMW zijn titelkans ontnomen?



Het onbekende tegemoet: wat te verwachten van het WEC-debuut in Barcelona

WEC

WEC WEC

Barcelona

12 d

Het onbekende tegemoet: wat te verwachten van het WEC-debuut in Barcelona



"Zou klote zijn": Marco Wittmann dreigt DTM te missen door kalender

DTM

DTM DTM 13 d

"Zou klote zijn": Marco Wittmann dreigt DTM te missen door kalender



Toyota: BMW in voordeel bij WEC-race in Barcelona na privétest

WEC

WEC WEC

Barcelona

14 d

Toyota: BMW in voordeel bij WEC-race in Barcelona na privétest



Deal tussen Alpine en Geely om WEC-hypercarprogramma te redden van de baan?

WEC

WEC WEC

Barcelona

15 d

Deal tussen Alpine en Geely om WEC-hypercarprogramma te redden van de baan?



"Ik werd hard aangepakt": waren de Porsche-coureurs op Engel afgestuurd?

DTM

DTM DTM

Hockenheim

15 d

"Ik werd hard aangepakt": waren de Porsche-coureurs op Engel afgestuurd?



Opmerkelijke verklaring voor late positiewissel Preining en Feller

DTM

DTM DTM

Hockenheim

15 d

Opmerkelijke verklaring voor late positiewissel Preining en Feller



DTM Hockenheim race 2: Engel wint, maar Preining pakt titel van 2026

DTM

DTM DTM

Hockenheim

16 d

DTM Hockenheim race 2: Engel wint, maar Preining pakt titel van 2026



De simpele rekensom: Thomas Preining is DTM-kampioen 2026 als ...

DTM

DTM DTM

Hockenheim

16 d

De simpele rekensom: Thomas Preining is DTM-kampioen 2026 als ...

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Le Mans-legende Jacky Ickx test een moderne Hypercar



Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - auto's

Dakar

01:39

Dakar

Dakar

9 m

Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - auto's



Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - motoren

Dakar

01:37

Dakar

Dakar

9 m

Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - motoren



DTM Hockenheim: Porsche op pole, Engel voert druk op Preining op

DTM

DTM DTM

Hockenheim

16 d

DTM Hockenheim: Porsche op pole, Engel voert druk op Preining op



Verboden teamorders bij Mercedes-AMG? Auer komt met opmerkelijke verklaring

DTM

DTM DTM

Hockenheim

16 d

Verboden teamorders bij Mercedes-AMG? Auer komt met opmerkelijke verklaring



Preining boos op rivalen die hem 'uit de race wilden kegelen'

DTM

DTM DTM

Hockenheim

16 d

Preining boos op rivalen die hem 'uit de race wilden kegelen'



DTM Hockenheim: Auer wint na titeldrama en crash van Engstler

DTM

DTM DTM

Hockenheim

17 d

DTM Hockenheim: Auer wint na titeldrama en crash van Engstler



Engstler pakt pole in natte DTM-kwalificatie op Hockenheim, Preining blijft koel

DTM

DTM DTM

Hockenheim

17 d

Engstler pakt pole in natte DTM-kwalificatie op Hockenheim, Preining blijft koel



Geen evo joker-upgrade voor Cadillac in WEC- en IMSA-seizoen 2027

WEC

WEC WEC

Barcelona

17 d

Geen evo joker-upgrade voor Cadillac in WEC- en IMSA-seizoen 2027



DTM-training Hockenheim: titelfavoriet Thomas Preining domineert, maar waarschuwt

DTM

DTM DTM

Hockenheim

17 d

DTM-training Hockenheim: titelfavoriet Thomas Preining domineert, maar waarschuwt



Ford voert WEC-voorbereiding op met tweede testauto

WEC

WEC WEC 19 d

Ford voert WEC-voorbereiding op met tweede testauto



Peugeot bevordert testcoureur Alex Quinn tot racecoureur voor het WEC-seizoen 2027

WEC

WEC WEC

Barcelona

19 d

Peugeot bevordert testcoureur Alex Quinn tot racecoureur voor het WEC-seizoen 2027



Thierry Vermeulen geblesseerd: DTM-seizoensfinale in gevaar?

DTM

DTM DTM

Hockenheim

19 d

Thierry Vermeulen geblesseerd: DTM-seizoensfinale in gevaar?



Duitse Formule 4: 14 teams bevestigd – DTM-team en team van F1-ster van de partij

DTM

DTM DTM 19 d

Duitse Formule 4: 14 teams bevestigd – DTM-team en team van F1-ster van de partij



Fernando Alonso neemt met Aston Martin deel aan de Dakar-rally

Dakar

DAKR Dakar 20 d

Fernando Alonso neemt met Aston Martin deel aan de Dakar-rally

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Le Mans-legende Jacky Ickx test een moderne Hypercar

WEC

03:06

WEC 4 m

Le Mans-legende Jacky Ickx test een moderne Hypercar



Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - auto's

Dakar

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Dakar

Dakar

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Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - auto's



Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - motoren

Dakar

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Dakar

Dakar

9 m

Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - motoren



Le Mans- en IndyCar-winnaar Mike Conway kondigt afscheid aan

WEC

WEC WEC 21 d

Le Mans- en IndyCar-winnaar Mike Conway kondigt afscheid aan



DTM-promotie dichterbij: steun voor Road-to-DTM-winnaar verviervoudigd

DTM

DTM DTM 21 d

DTM-promotie dichterbij: steun voor Road-to-DTM-winnaar verviervoudigd



Bizarre Fuji-finale: hoe Toyota met fotograaf de WEC-zege pakte

WEC

WEC WEC

Fuji

21 d

Bizarre Fuji-finale: hoe Toyota met fotograaf de WEC-zege pakte



Sebastien Buemi zet vraagtekens bij VSC/FCY-beslissingen van WEC-wedstrijdleiding

WEC

WEC WEC

Fuji

25 d

Sebastien Buemi zet vraagtekens bij VSC/FCY-beslissingen van WEC-wedstrijdleiding



Toyota ontkent WEC-deal met Esteban Ocon voor 2027

WEC

WEC WEC

Fuji

26 d

Toyota ontkent WEC-deal met Esteban Ocon voor 2027



Toyota heeft vervanger klaarstaan als Ryo Hirakawa Haas F1-zitje krijgt

WEC

WEC WEC

Fuji

27 d

Toyota heeft vervanger klaarstaan als Ryo Hirakawa Haas F1-zitje krijgt



FIA en ACO sluiten 10-jarige WEC-deal na geruchten over breuk

WEC

WEC WEC

Fuji

27 d

FIA en ACO sluiten 10-jarige WEC-deal na geruchten over breuk



Dörr mikt op DTM-toekomst met McLaren na afloop driejarig programma

DTM

DTM DTM 27 d

Dörr mikt op DTM-toekomst met McLaren na afloop driejarig programma



Titelkansen #20 BMW krijgen knauw door twee Ferrari-botsingen op Fuji: “Het is k*t”

WEC

WEC WEC

Fuji

28 d

Titelkansen #20 BMW krijgen knauw door twee Ferrari-botsingen op Fuji: “Het is k*t”



Genesis Magma Racing staat open voor toekomstige IMSA-uitbreiding en zoekt partnerteam

WEC

WEC WEC

Fuji

28 d

Genesis Magma Racing staat open voor toekomstige IMSA-uitbreiding en zoekt partnerteam



Colton Herta mikt op F1 in 2028: 'Ik heb nog steeds een kans'

Formule 1

F1 Formule 1

GP van Azerbeidzjan

28 d

Colton Herta mikt op F1 in 2028: 'Ik heb nog steeds een kans'



Sebastien Buemi: #8 Toyota won WEC-race op Fuji met vijfde snelste auto, maar niet door geluk

WEC

WEC WEC

Fuji

29 d

Sebastien Buemi: #8 Toyota won WEC-race op Fuji met vijfde snelste auto, maar niet door geluk

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Le Mans-legende Jacky Ickx test een moderne Hypercar

WEC

03:06

WEC 4 m

Le Mans-legende Jacky Ickx test een moderne Hypercar



Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - auto's

Dakar

01:39

Dakar

Dakar

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Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - auto's



Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - motoren

Dakar

01:37

Dakar

Dakar

9 m

Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - motoren



Besluit over WEC-toekomst Alpine 'elk moment' verwacht nu Geely-deal nadert

WEC

WEC WEC

Fuji

29 d

Besluit over WEC-toekomst Alpine 'elk moment' verwacht nu Geely-deal nadert



Hoe een ‘beredeneerde gok’ Toyota langs Alpine hielp in de 6 uur van Fuji

WEC

WEC WEC

Fuji

29 d

Hoe een ‘beredeneerde gok’ Toyota langs Alpine hielp in de 6 uur van Fuji



Geen straf na LMGT3-crash tussen Gehrsitz en Drudi op Fuji

WEC

WEC WEC

Fuji

29 d

Geen straf na LMGT3-crash tussen Gehrsitz en Drudi op Fuji



Alpine verloor WEC-zege op Fuji met 0,591s omdat het ‘geen auto wilde opofferen’

WEC

WEC WEC

Fuji

1 m

Alpine verloor WEC-zege op Fuji met 0,591s omdat het ‘geen auto wilde opofferen’



WEC Fuji: Toyota pakt verrassende thuiszege na strategische meesterzet

WEC

WEC WEC

Fuji

1 m

WEC Fuji: Toyota pakt verrassende thuiszege na strategische meesterzet



Ferrari hoopt dat regen de verhoudingen in Fuji gelijk trekt

WEC

WEC WEC

Fuji

1 m

Ferrari hoopt dat regen de verhoudingen in Fuji gelijk trekt



Stoffel Vandoorne vertrekt na Fuji bij Peugeots WEC Hypercar-team

WEC

WEC WEC

Fuji

1 m

Stoffel Vandoorne vertrekt na Fuji bij Peugeots WEC Hypercar-team



WEC schrapt kwalificatie voor 6 uur van Fuji vanwege noodweer

WEC

WEC WEC

Fuji

1 m

WEC schrapt kwalificatie voor 6 uur van Fuji vanwege noodweer



"We stappen naar de FIA!": Grasser-beroep afgewezen, geen DTM-kampioen bij finale?

DTM

DTM DTM

Oschersleben

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"We stappen naar de FIA!": Grasser-beroep afgewezen, geen DTM-kampioen bij finale?



Toyota voert betrouwbaarheidsupdates door aan WEC-hypercar na domper in Austin

WEC

WEC WEC

Fuji

1 m

Toyota voert betrouwbaarheidsupdates door aan WEC-hypercar na domper in Austin



Alpine verklaart keuze om Antonio Felix da Costa en Fred Makowiecki uit Fuji-line-up te halen

WEC

WEC WEC

Fuji

1 m

Alpine verklaart keuze om Antonio Felix da Costa en Fred Makowiecki uit Fuji-line-up te halen



Waarom Peugeot vertrouwen heeft in 2027-update voor langdurige Hypercar-problemen

WEC

WEC WEC

Fuji

1 m

Waarom Peugeot vertrouwen heeft in 2027-update voor langdurige Hypercar-problemen

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Le Mans-legende Jacky Ickx test een moderne Hypercar

WEC

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WEC 4 m

Le Mans-legende Jacky Ickx test een moderne Hypercar



Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - auto's

Dakar

01:39

Dakar

Dakar

9 m

Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - auto's



Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - motoren

Dakar

01:37

Dakar

Dakar

9 m

Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - motoren

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