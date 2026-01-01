Overige klassen-nieuws en analyses
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F1-achtige grootheidswaanzin: hoe Reuter Opel 30 jaar geleden naar ITC-titel leidde
DTM
DTM DTM 4 u
F1-achtige grootheidswaanzin: hoe Reuter Opel 30 jaar geleden naar ITC-titel leidde
Nieuwe Toyota GR GT3 debuteert volgende maand al in Japan
Super GT
SGT Super GT 1 d
Nieuwe Toyota GR GT3 debuteert volgende maand al in Japan
Toekomst van Alpine mogelijk bij Dumarey Group
WEC
WEC WEC 4 d
Toekomst van Alpine mogelijk bij Dumarey Group
Porsche lijkt eind 2027 te stoppen met Hypercar-programma: kiest Penske voor Cadillac?
WEC
WEC WEC
24 Hours of Le Mans
5 d
Porsche lijkt eind 2027 te stoppen met Hypercar-programma: kiest Penske voor Cadillac?
Philipp Eng verlaat BMW na elf jaar als fabriekscoureur
IMSA
IMSA IMSA 6 d
Philipp Eng verlaat BMW na elf jaar als fabriekscoureur
Bortolotti ontsnapt aan nieuwe diskwalificatie: hoe Grasser P2 redde
DTM
DTM DTM 6 d
Bortolotti ontsnapt aan nieuwe diskwalificatie: hoe Grasser P2 redde
Waarom Toyota na WEC-triomfen in 2026 thuishoort in debat over beste endurance-team ooit
WEC
WEC WEC
Barcelona
7 d
Waarom Toyota na WEC-triomfen in 2026 thuishoort in debat over beste endurance-team ooit
Toyota geeft critici lik op stuk in competitief Hypercar-tijdperk WEC
WEC
WEC WEC
Barcelona
7 d
Toyota geeft critici lik op stuk in competitief Hypercar-tijdperk WEC
Hoe Toyota de concurrentie versloeg en de WEC-titels veiligstelde
WEC
WEC WEC
Barcelona
8 d
Hoe Toyota de concurrentie versloeg en de WEC-titels veiligstelde
Juncadella neemt schuld op zich na terugval Genesis van eerste naar laatste in WEC Barcelona
WEC
WEC WEC
Barcelona
8 d
Juncadella neemt schuld op zich na terugval Genesis van eerste naar laatste in WEC Barcelona
McLaren behoudt Leonardo Fornaroli in F1, Italiaan krijgt ook WEC-programma voor 2027
Formule 1
F1 Formule 1 8 d
McLaren behoudt Leonardo Fornaroli in F1, Italiaan krijgt ook WEC-programma voor 2027
WEC Barcelona: Genesis pakt eerste pole in kampioenschap voor Toyota
WEC
WEC WEC
Barcelona
9 d
WEC Barcelona: Genesis pakt eerste pole in kampioenschap voor Toyota
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De fouten die Lewis Hamilton een podium kostten in de F1 GP van de VS
Formule 1
Formule 1
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2 u
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Red Bull onthult wanneer het twee belangrijke pijnpunten voor Verstappen en Hadjar kan aanpakken
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Ducati: “Marc Marquez vraagt om garanties voor Qatar, terwijl anderen zwijgen”
MotoGP
MotoGP
GP van Australië
6 u
Ducati: “Marc Marquez vraagt om garanties voor Qatar, terwijl anderen zwijgen”
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Formule 1
Formule 1
GP van de Verenigde Staten
5 u
Toto Wolff wuift Russell-theorie van Helmut Marko weg: "Hij heeft nog steeds wat nodig is"
WEC Barcelona: Toyota pakt dominante 1-2 en stelt constructeurstitel veilig
WEC
WEC WEC
Barcelona
9 d
WEC Barcelona: Toyota pakt dominante 1-2 en stelt constructeurstitel veilig
Ferrari promoveert F2-coureur tot F1-reserverijder
Formule 1
F1 Formule 1
GP van Singapore
9 d
Ferrari promoveert F2-coureur tot F1-reserverijder
Cadillac legt Ricky Taylor en Antonio Felix da Costa vast voor vernieuwde WEC-line-up in 2027
WEC
WEC WEC
Barcelona
12 d
Cadillac legt Ricky Taylor en Antonio Felix da Costa vast voor vernieuwde WEC-line-up in 2027
"Niet toegestaan, niet mogelijk gemaakt": is BMW zijn titelkans ontnomen?
DTM
DTM DTM
Hockenheim
12 d
"Niet toegestaan, niet mogelijk gemaakt": is BMW zijn titelkans ontnomen?
Het onbekende tegemoet: wat te verwachten van het WEC-debuut in Barcelona
WEC
WEC WEC
Barcelona
12 d
Het onbekende tegemoet: wat te verwachten van het WEC-debuut in Barcelona
"Zou klote zijn": Marco Wittmann dreigt DTM te missen door kalender
DTM
DTM DTM 13 d
"Zou klote zijn": Marco Wittmann dreigt DTM te missen door kalender
Toyota: BMW in voordeel bij WEC-race in Barcelona na privétest
WEC
WEC WEC
Barcelona
14 d
Toyota: BMW in voordeel bij WEC-race in Barcelona na privétest
Deal tussen Alpine en Geely om WEC-hypercarprogramma te redden van de baan?
WEC
WEC WEC
Barcelona
15 d
Deal tussen Alpine en Geely om WEC-hypercarprogramma te redden van de baan?
"Ik werd hard aangepakt": waren de Porsche-coureurs op Engel afgestuurd?
DTM
DTM DTM
Hockenheim
15 d
"Ik werd hard aangepakt": waren de Porsche-coureurs op Engel afgestuurd?
Opmerkelijke verklaring voor late positiewissel Preining en Feller
DTM
DTM DTM
Hockenheim
15 d
Opmerkelijke verklaring voor late positiewissel Preining en Feller
DTM Hockenheim race 2: Engel wint, maar Preining pakt titel van 2026
DTM
DTM DTM
Hockenheim
16 d
DTM Hockenheim race 2: Engel wint, maar Preining pakt titel van 2026
De simpele rekensom: Thomas Preining is DTM-kampioen 2026 als ...
DTM
DTM DTM
Hockenheim
16 d
De simpele rekensom: Thomas Preining is DTM-kampioen 2026 als ...
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Hockenheim
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DTM DTM
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DTM Hockenheim: Auer wint na titeldrama en crash van Engstler
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DTM DTM
Hockenheim
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DTM Hockenheim: Auer wint na titeldrama en crash van Engstler
Engstler pakt pole in natte DTM-kwalificatie op Hockenheim, Preining blijft koel
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DTM DTM
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Geen evo joker-upgrade voor Cadillac in WEC- en IMSA-seizoen 2027
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DTM-training Hockenheim: titelfavoriet Thomas Preining domineert, maar waarschuwt
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WEC WEC 19 d
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Thierry Vermeulen geblesseerd: DTM-seizoensfinale in gevaar?
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