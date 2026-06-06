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Een Formule 1-race op Le Mans? "Die deur is nooit gesloten geweest"

Een Franse Formule 1 Grand Prix op Le Mans staat momenteel niet op de agenda, maar de Automobile Club de l'Ouest wil de mogelijkheid voor de toekomst niet uitsluiten.

Laurens Stade Basile Davoine
Bewerkt:
Fernando Alonso, Alpine F1

Foto: Alpine

Met de onthulling van een opmerkelijke nieuwe locatie en de omvorming van het museum van de 24 uur van Le Mans tot een breder Motorsportmuseum heeft de Automobile Club de l'Ouest (ACO) afstand genomen van een jarenlang beleid dat bijna uitsluitend op endurance-racing was gericht. 

De afgelopen jaren, zelfs al vóór de renovatie, begon het museum zich al open te stellen voor andere disciplines, met name de Formule 1, via tijdelijke tentoonstellingen zoals de McLaren-expositie van vorig jaar.

"We zeiden ook tegen onszelf dat Le Mans niet alleen om endurance-racing draait, omdat we in 1906 de eerste Grand Prix uit de geschiedenis hebben georganiseerd en hier ook een Formule 1 Grand Prix heeft plaatsgevonden", herinnert ACO-president Pierre Fillon tegenover Motorsport.com.

"Die bewuste keuze om ons uitsluitend op endurance-racing te richten, werd steeds minder vanzelfsprekend. We hadden het gevoel dat Le Mans in zekere zin de hoofdstad van de autosport is."

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Die filosofie is terug te zien in de gevel van het nieuwe M24-museum, waar de Ferrari F2002 van Michael Schumacher een prominente plek inneemt vóór een endurance-prototype. Zo'n openstelling buiten endurance-racing voedt onvermijdelijk de speculatie. Kan de enige Formule 1 Grand Prix die ooit op Le Mans werd gehouden - in 1967 gewonnen door Jack Brabham - ooit een vervolg krijgen?

"Ik geloof dat het een deur is die nooit gesloten is geweest", vertelt Fillon aan Motorsport.com. "In het leven moet je jezelf nooit afsluiten voor kansen. Vandaag de dag heeft Le Mans de Formule 1 niet nodig om te floreren, maar ik weet niet of we over tien of twintig jaar misschien een Formule 1 Grand Prix organiseren."

"Frankrijk zou eerst de wens moeten hebben om een Formule 1 Grand Prix te organiseren, en dat is weer een heel andere kwestie. Ik denk dat we prima een motorsportmuseum op Le Mans kunnen hebben en tegelijkertijd een endurance-race kunnen blijven organiseren. Bovendien is endurance niet het enige wat we doen, want we hebben ook de Franse MotoGP Grand Prix, Le Mans Classic en meer."

De enige Franse Grand Prix die op Le Mans werd georganiseerd, dateert uit 1967.

De enige Franse Grand Prix die op Le Mans werd georganiseerd, dateert uit 1967.

Foto door: David Phipps

Op dit moment is Le Mans op korte termijn geen kandidaat-bestemming voor de Formule 1, maar de manier waarop de ACO de deur open blijft houden, is opmerkelijk. Dat sluit ook aan bij de beslissing om Lewis Hamilton te benoemen tot beschermheer van het M24-project, een figuur met wereldwijde aantrekkingskracht wiens imago tot nu toe vrijwel volledig verbonden was aan de Formule 1.

"Richard Mille stond met hem in contact, maar wist hem ervan te overtuigen dat we een etalage voor de autosport creëren, met als doel die passie door te geven", legt Fillon uit. "Hamilton was overtuigd door het project en voelde dat hij een rol te spelen had. Hij heeft het extreem druk met 24 Grands Prix per jaar, maar hij wordt verwacht in het museum zodra zijn agenda dat toelaat."

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