De Hypercar-klasse is in het FIA World Endurance Championship en tijdens de 24 uur van Le Mans onlosmakelijk verbonden met de Balance of Performance. Het systeem waarmee de prestaties van de verschillende auto's worden gelijkgetrokken vormt een van de fundamenten van de categorie die LMP1 opvolgde en speelde een belangrijke rol bij het aantrekken van tal van fabrikanten, zowel via het LMH- als het LMDh-platform.

Tegelijkertijd is de aandacht voor de BoP de afgelopen jaren sterk toegenomen, waardoor de regelgevers hebben besloten maatregelen te nemen om die discussie minder prominent aanwezig te laten zijn.

Al meerdere seizoenen is het teams en fabrikanten verboden om publiekelijk commentaar te leveren op de BoP of te proberen invloed uit te oefenen op het systeem. Voor 2026 volgde een volgende stap: de FIA en de Automobile Club de l'Ouest (ACO) besloten de BoP-waarden voorafgaand aan een evenement niet langer openbaar te maken.

Hoewel die beslissing voor de nodige controverse zorgde, houden de betrokken instanties vast aan hun standpunt. Zij zijn ervan overtuigd dat het noodzakelijk was om de spanningen rond het onderwerp te verminderen en de aandacht weg te halen van een systeem dat volgens hen veel complexer is dan een tabel met cijfers die van race tot race verandert.

ACO-voorzitter Pierre Fillon verdedigde tegenover Motorsport.com de keuze om de BoP-gegevens niet langer openbaar te maken. "Het is een gevoelig onderwerp, en een onderwerp waar we veel te veel tijd aan besteden", aldus Fillon. "Die BoP is vrijwel zeker een van de redenen waarom deze categorie zo succesvol en aantrekkelijk is geworden voor fabrikanten, omdat het een manier is om de kosten onder controle te houden."

"Voor de raden van bestuur die deze programma's financieren, is het belangrijk te weten dat ze met een bepaald budget een volledig seizoen kunnen afwerken, voor het kampioenschap kunnen strijden en kans maken op overwinningen zonder voortdurend om extra middelen te moeten vragen. Dat maakt de BoP bijzonder belangrijk."

BoP goed voor minder dan 30% van het resultaat

De BoP zal geen onderwerp van gesprek zijn in Le Mans... Foto van: Alexander Trienitz

Fillon benadrukte daarnaast het doel van het systeem, dat volgens hem door alle fabrikanten wordt geaccepteerd wanneer zij besluiten zich aan te sluiten bij de Hypercar-klasse. Tegelijkertijd plaatste hij de invloed van de BoP op de uiteindelijke uitslag in perspectief.

"Ons doel is om de auto's zodanig in balans te brengen dat iedereen dezelfde kans heeft om te winnen", legde hij uit. "Maar in de uitkomst van een race is de BoP waarschijnlijk slechts verantwoordelijk voor 20 tot 30 procent. Strategie, het rijden zelf, bandenkeuzes, de uitvoering van pitstops, aandacht voor details en ervoor zorgen dat niets over het hoofd wordt gezien in de jacht op de overwinning: al die zaken blijven belangrijker."

"Daarom denk ik dat we veel te veel tijd besteden aan het praten over deze Balance of Performance. Soms wordt het gebruikt als excuus wanneer je niet hebt gewonnen, terwijl dat niet de realiteit is. De realiteit is dat het nog altijd om racen gaat. Om een race te winnen helpt het om een goede basis te hebben met de auto, maar er komt nog veel meer bij kijken."

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