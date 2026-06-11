Toyota ziet op Le Mans 'tweedeling' ontstaan tussen LMDh en LMH

De technisch directeur van de Japanse fabrikant deed die uitspraak na de eerste kwalificatie op woensdag op het Circuit de la Sarthe, waarin de eerste zes plaatsen allemaal werden ingenomen door auto's die op het LMDh-platform zijn gebouwd.

De beste LMH-prototype in de Hypercar-klasse was de niet-hybride #009 Aston Martin Valkyrie, op 0,642 seconde van de snelste tijd van Alpine. Toyota's twee TR010 Hybrids, eveneens ontwikkeld volgens het LMH-reglement, bleven steken op de achtste en twaalfde plaats.

"Eerlijk gezegd valt er niet veel over te zeggen", zei Floury toen hem werd gevraagd naar zijn oordeel over Toyota's optreden in de kwalificatie. "Zoals je gisteren kon zien, was het duidelijk een kwalificatie met twee klassen: LMDh bovenaan en LMH daarachter."

Gevraagd waarom de LMDh-auto's op de rechte stukken in het voordeel waren, waarbij de Cadillac V-Series.R van Wayne Taylor Racing op het rechte stuk van Mulsanne de hoogste topsnelheid noteerde met 344,1 km/u, antwoordde Floury: "Het is niet aan mij om die vraag te beantwoorden."

Toen hem vervolgens werd gevraagd of er een reden is waarom de Toyota op de rechte stukken meer dan 3 km/u langzamer was, zei hij: "Er is zeker een reden."

Foto door: Rainier Ehrhardt

De opmerkingen van Floury waren een indirecte verwijzing naar het Balance of Performance-systeem dat de Hypercar-klasse reguleert. De LMDh- en LMH-concepten worden met een 'platform-BoP' gelijkgetrokken, terwijl aanvullende parameters worden gebruikt om de individuele auto's binnen beide reglementen op elkaar af te stemmen.

Fabrikanten mogen zich niet publiekelijk uitlaten over de BoP, terwijl de daadwerkelijke gegevens per auto sinds de start van het World Endurance Championship 2026 geheim worden gehouden.

Floury sloot Toyota's kansen op een eerste overwinning in de Franse enduranceklassieker sinds 2022 niet volledig uit, maar benadrukte dat het voor het team moeilijk wordt om op de hoogste trede van het podium te eindigen als het in een rechtstreeks duel met een andere auto terechtkomt.

Gevraagd of het winnen van de race nog altijd mogelijk is, zei Floury: "Het wordt absoluut moeilijk. Het wordt zeker geen walk in the park. Maar we moeten alles perfect uitvoeren. Als dat lukt, maken we misschien een kans. Maar nogmaals: het zal afhangen van de omstandigheden, van de pure snelheid en vooral van hoe goed we kunnen racen."

"Ik zie het als heel moeilijk. Als we in een rechtstreeks gevecht verwikkeld raken, kunnen we met dit tekort onmogelijk de strijd aangaan. We zullen slim moeten zijn. Als je de snelheid niet hebt, moet alles perfect kloppen en moet je soms ook risico's nemen. Dat zullen we gaandeweg de race moeten afstemmen, afhankelijk van de situatie."