24 uur van Le Mans 2026: Tijdschema, live kijken, Nederlanders en meer
Deze week is het tijd voor de grootste langeafstandsrace van het jaar: de 24 uur van Le Mans. Motorsport.com zet de tijden en uitzendingen op een rij.
Foto: Nikolaz Godet
In Frankrijk wacht komend weekend het hoogtepunt van het jaar in het World Endurance Championship: de 24 uur van Le Mans. De 94ste editie van de langeafstandsklassieker belooft weer een spektakelstuk te worden met 18 inschrijvingen in de Hypercar-klasse, naast 19 LMP2's en 25 LMGT3's.
Wanneer is de 24 uur van Le Mans 2026?
Datum: zaterdag 13 juni
Starttijd: 16.00 uur
Finish: zondag 14 juni 16.00 uur
De actie in aanloop naar de 24 uur van Le Mans begint al op woensdag 10 juni, al is de start van de race op zaterdag 13 juni. Vlak voor de start wordt de startvlag afgeleverd, waarna het volle veld om 16.00 uur wordt losgelaten voor de langeafstandsrace.
Tijdschema 24 uur van Le Mans 2026
|Datum
|Sessie
|Tijd
|Woensdag 10 juni
|Vrije training 1
|14.00 uur - 17.00 uur
|Woensdag 10 juni
|Kwalificatie LMP2 en LMGT3
|18.45 uur - 19.15 uur
|Woensdag 10 juni
|Kwalificatie Hypercar
|19.30 uur - 20.00 uur
|Woensdag 10 juni
|Vrije training 2
|22.00 uur - 00.00 uur
|Donderdag 11 juni
|Vrije training 3
|14.45 uur - 17.45 uur
|Donderdag 11 juni
|Hyperpole 1 LMP2 en LMGT3
|20.00 uur- 20.20 uur
|Donderdag 11 juni
|Hyperpole 2 LMP2 en LMGT3
|20.35 uur - 20.50 uur
|Donderdag 11 juni
|Hyperpole 1 Hypercar
|21.05 uur - 21.25 uur
|Donderdag 11 juni
|Hyperpole 2 Hypercar
|21.40 uur - 21.55 uur
|Donderdag 11 juni
|Vrije training 4
|23.00 uur - 00.00 uur
|Zaterdag 13 juni
|Warm-up
|12.00 uur - 12.15 uur
|Zaterdag 13 juni
|Start 94ste editie 24 uur van Le Mans
|16.00 uur
|Zondag 14 juni
|Finish 94ste editie 24 uur
|16.00 uur
Waar wordt de 24 uur van Le Mans live uitgezonden?
Eurosport
HBO Max
FIA WEC+
De 24 uur van Le Mans 2026 is dit jaar live te volgen via Eurosport en HBO Max. Via HBO Max is de race beschikbaar met de Sport-add-on, terwijl ook FIA WEC+ de officiële livestream van het kampioenschap aanbiedt. Voor een eventuele uitzending via RTL 7 is op het moment van schrijven nog geen officieel uitzendschema voor 2026 bevestigd.
24 uur van Le Mans op Eurosport en HBO Max
De volledige 24 uur van Le Mans is te volgen via de kanalen en streamingdiensten van Warner Bros. Discovery. Dat betekent dat de race en meerdere sessies in aanloop naar de wedstrijd via Eurosport en HBO Max te zien zijn. Voor HBO Max is daarbij de Sport-add-on nodig.
Naast de race zijn ook de trainingen, kwalificatie en Hyperpole-sessies onderdeel van het programma. De eerste vrije training begint op woensdag om 14.00 uur, waarna later die dag de kwalificaties voor LMP2/LMGT3 en Hypercar volgen. Op donderdag staat naast de derde en vierde vrije training vooral de nieuwe Hyperpole-opzet centraal. De warm-up vindt zaterdag om 12.00 uur plaats, vier uur voor de start van de race.
Welke Nederlanders doen mee aan de 24 uur van Le Mans 2026?
In totaal staan er zeven Nederlandse deelnemers op de startgrid van de 24 uur van Le Mans 2026. In de Hypercar-klasse is er niets gewijzigd: Nyck de Vries vertegenwoordigt de #7 Toyota, terwijl Robin Frijns in de #20 BMW stapt. In de LMP2-klasse zijn drie Nederlanders te vinden: Renger van der Zande, Richard Verschoor en Job van Uitert. In de LMGT3-klasse komen Nicky Catsburg en Lin Hodenius in actie.
|Coureur
|Klasse
|Team
|Auto
|Teamgenoten
|Nyck de Vries
|Hypercar
|#7 Toyota Gazoo Racing
|Toyota TR010 Hybrid
|Robin Frijns
|Hypercar
|#20 BMW M Team WRT
|BMW M Hybrid V8
|
Sheldon van der Linde
|Renger van der Zande
|LMP2
|#3 DKR Engineering
|Oreca 07-Gibson
|
John Farano
Sebastián Álvarez
|Richard Verschoor
|LMP2
|#30 Duqueine Team
|Oreca 07-Gibson
|Job van Uitert
|LMP2
|#28 IDEC Sport
|Oreca 07-Gibson
|
Paul Lafargue
Valerio Rinicella
|Nicky Catsburg
|LMGT3
|#33 TF Sport
|Corvette Z06 LMGT3.R
|Lin Hodenius
|LMGT3
|#79 Iron Lynx
|Mercedes-AMG LMGT3
|
Johannes Zelger
Welke Nederlanders hebben de 24 uur van Le Mans gewonnen?
|
Coureur
|
Jaar
|
Klasse
|
Auto
|
Gijs van Lennep
|
1971
|
Overall-zege
|
Porsche 917K
|
Gijs van Lennep
|
1976
|
Overall-zege
|
Porsche 936/76
|
Jan Lammers
|
1988
|
Overall-zege
|
Jaguar XJR-9
|
Patrick Huisman
|
1999
|
LMGT
|
Porsche 911 GT3-R
|
Peter Kox
|
2003
|
GTS
|
Ferrari 550-GTS
|
Jos Verstappen
|
2008
|
LMP2
|
Porsche RS Spyder Evo
|
Jeroen Bleekemolen
|
2008
|
LMP2
|
Porsche RS Spyder Evo
|
Peter van Merksteijn
|
2008
|
LMP2
|
Porsche RS Spyder Evo
|
2017
|
LMP2
|
Oreca 07
|
Robin Frijns
|
2021
|
LMP2
|
Oreca 07
|
Nicky Catsburg
|
2023
|
LMGTE Am
|
Corvette C8.R
|
Morris Schuring
|
2024
|
LMGT3
|
Porsche 911 GT3 R LMGT3
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