24 uur van Le Mans 2026: Tijdschema, live kijken, Nederlanders en meer

In Frankrijk wacht komend weekend het hoogtepunt van het jaar in het World Endurance Championship: de 24 uur van Le Mans. De 94ste editie van de langeafstandsklassieker belooft weer een spektakelstuk te worden met 18 inschrijvingen in de Hypercar-klasse, naast 19 LMP2's en 25 LMGT3's.

Wanneer is de 24 uur van Le Mans 2026?

Datum: zaterdag 13 juni

Starttijd: 16.00 uur

Finish: zondag 14 juni 16.00 uur

De actie in aanloop naar de 24 uur van Le Mans begint al op woensdag 10 juni, al is de start van de race op zaterdag 13 juni. Vlak voor de start wordt de startvlag afgeleverd, waarna het volle veld om 16.00 uur wordt losgelaten voor de langeafstandsrace.

Tijdschema 24 uur van Le Mans 2026

Datum Sessie Tijd Woensdag 10 juni Vrije training 1 14.00 uur - 17.00 uur Woensdag 10 juni Kwalificatie LMP2 en LMGT3 18.45 uur - 19.15 uur Woensdag 10 juni Kwalificatie Hypercar 19.30 uur - 20.00 uur Woensdag 10 juni Vrije training 2 22.00 uur - 00.00 uur Donderdag 11 juni Vrije training 3 14.45 uur - 17.45 uur Donderdag 11 juni Hyperpole 1 LMP2 en LMGT3 20.00 uur- 20.20 uur Donderdag 11 juni Hyperpole 2 LMP2 en LMGT3 20.35 uur - 20.50 uur Donderdag 11 juni Hyperpole 1 Hypercar 21.05 uur - 21.25 uur Donderdag 11 juni Hyperpole 2 Hypercar 21.40 uur - 21.55 uur Donderdag 11 juni Vrije training 4 23.00 uur - 00.00 uur Zaterdag 13 juni Warm-up 12.00 uur - 12.15 uur Zaterdag 13 juni Start 94ste editie 24 uur van Le Mans 16.00 uur Zondag 14 juni Finish 94ste editie 24 uur 16.00 uur

Waar wordt de 24 uur van Le Mans live uitgezonden?

Eurosport

HBO Max

FIA WEC+

De 24 uur van Le Mans 2026 is dit jaar live te volgen via Eurosport en HBO Max. Via HBO Max is de race beschikbaar met de Sport-add-on, terwijl ook FIA WEC+ de officiële livestream van het kampioenschap aanbiedt. Voor een eventuele uitzending via RTL 7 is op het moment van schrijven nog geen officieel uitzendschema voor 2026 bevestigd.

24 uur van Le Mans op Eurosport en HBO Max

De volledige 24 uur van Le Mans is te volgen via de kanalen en streamingdiensten van Warner Bros. Discovery. Dat betekent dat de race en meerdere sessies in aanloop naar de wedstrijd via Eurosport en HBO Max te zien zijn. Voor HBO Max is daarbij de Sport-add-on nodig.

Naast de race zijn ook de trainingen, kwalificatie en Hyperpole-sessies onderdeel van het programma. De eerste vrije training begint op woensdag om 14.00 uur, waarna later die dag de kwalificaties voor LMP2/LMGT3 en Hypercar volgen. Op donderdag staat naast de derde en vierde vrije training vooral de nieuwe Hyperpole-opzet centraal. De warm-up vindt zaterdag om 12.00 uur plaats, vier uur voor de start van de race.

Welke Nederlanders doen mee aan de 24 uur van Le Mans 2026?

In totaal staan er zeven Nederlandse deelnemers op de startgrid van de 24 uur van Le Mans 2026. In de Hypercar-klasse is er niets gewijzigd: Nyck de Vries vertegenwoordigt de #7 Toyota, terwijl Robin Frijns in de #20 BMW stapt. In de LMP2-klasse zijn drie Nederlanders te vinden: Renger van der Zande, Richard Verschoor en Job van Uitert. In de LMGT3-klasse komen Nicky Catsburg en Lin Hodenius in actie.

Welke Nederlanders hebben de 24 uur van Le Mans gewonnen?

In totaal hebben elf Nederlanders op Le Mans gewonnen. Gijs van Lennep, tweemaal, en Jan Lammers deden dat met een overall-zege, terwijl de andere Nederlandse winnaars in hun eigen klasse succesvol waren. In 2008 wonnen Jos Verstappen, Jeroen Bleekemolen en Peter van Merksteijn met een volledig Nederlands team de LMP2-klasse. De meest recente Nederlandse winnaar is Morris Schuring, die in 2024 bij zijn debuut op het Circuit de la Sarthe zegevierde in de LMGT3-klasse.

Coureur Jaar Klasse Auto Gijs van Lennep 1971 Overall-zege Porsche 917K Gijs van Lennep 1976 Overall-zege Porsche 936/76 Jan Lammers 1988 Overall-zege Jaguar XJR-9 Patrick Huisman 1999 LMGT Porsche 911 GT3-R Peter Kox 2003 GTS Ferrari 550-GTS Jos Verstappen 2008 LMP2 Porsche RS Spyder Evo Jeroen Bleekemolen 2008 LMP2 Porsche RS Spyder Evo Peter van Merksteijn 2008 LMP2 Porsche RS Spyder Evo Ho-Pin Tung 2017 LMP2 Oreca 07 Robin Frijns 2021 LMP2 Oreca 07 Nicky Catsburg 2023 LMGTE Am Corvette C8.R Morris Schuring 2024 LMGT3 Porsche 911 GT3 R LMGT3