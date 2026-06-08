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WEC 24 uur van Le Mans

24 uur van Le Mans 2026: Tijdschema, live kijken, Nederlanders en meer

Deze week is het tijd voor de grootste langeafstandsrace van het jaar: de 24 uur van Le Mans. Motorsport.com zet de tijden en uitzendingen op een rij.

Laurens Stade
Laurens Stade
Gepubliceerd:
Start

Foto: Nikolaz Godet

In Frankrijk wacht komend weekend het hoogtepunt van het jaar in het World Endurance Championship: de 24 uur van Le Mans. De 94ste editie van de langeafstandsklassieker belooft weer een spektakelstuk te worden met 18 inschrijvingen in de Hypercar-klasse, naast 19 LMP2's en 25 LMGT3's.

Wanneer is de 24 uur van Le Mans 2026?

Datum: zaterdag 13 juni
Starttijd: 16.00 uur
Finish: zondag 14 juni 16.00 uur

De actie in aanloop naar de 24 uur van Le Mans begint al op woensdag 10 juni, al is de start van de race op zaterdag 13 juni. Vlak voor de start wordt de startvlag afgeleverd, waarna het volle veld om 16.00 uur wordt losgelaten voor de langeafstandsrace.

Tijdschema 24 uur van Le Mans 2026

Datum Sessie Tijd
Woensdag 10 juni Vrije training 1 14.00 uur - 17.00 uur
Woensdag 10 juni Kwalificatie LMP2 en LMGT3 18.45 uur - 19.15 uur
Woensdag 10 juni Kwalificatie Hypercar 19.30 uur - 20.00 uur
Woensdag 10 juni Vrije training 2 22.00 uur - 00.00 uur
Donderdag 11 juni Vrije training 3 14.45 uur - 17.45 uur
Donderdag 11 juni Hyperpole 1 LMP2 en LMGT3 20.00 uur- 20.20 uur
Donderdag 11 juni Hyperpole 2 LMP2 en LMGT3 20.35 uur - 20.50 uur
Donderdag 11 juni Hyperpole 1 Hypercar 21.05 uur - 21.25 uur
Donderdag 11 juni Hyperpole 2 Hypercar 21.40 uur - 21.55 uur
Donderdag 11 juni Vrije training 4 23.00 uur - 00.00 uur
Zaterdag 13 juni Warm-up 12.00 uur - 12.15 uur
Zaterdag 13 juni Start 94ste editie 24 uur van Le Mans 16.00 uur
Zondag 14 juni Finish 94ste editie 24 uur 16.00 uur

Waar wordt de 24 uur van Le Mans live uitgezonden?

Eurosport
HBO Max
FIA WEC+

De 24 uur van Le Mans 2026 is dit jaar live te volgen via Eurosport en HBO Max. Via HBO Max is de race beschikbaar met de Sport-add-on, terwijl ook FIA WEC+ de officiële livestream van het kampioenschap aanbiedt. Voor een eventuele uitzending via RTL 7 is op het moment van schrijven nog geen officieel uitzendschema voor 2026 bevestigd.

24 uur van Le Mans op Eurosport en HBO Max

De volledige 24 uur van Le Mans is te volgen via de kanalen en streamingdiensten van Warner Bros. Discovery. Dat betekent dat de race en meerdere sessies in aanloop naar de wedstrijd via Eurosport en HBO Max te zien zijn. Voor HBO Max is daarbij de Sport-add-on nodig.

Naast de race zijn ook de trainingen, kwalificatie en Hyperpole-sessies onderdeel van het programma. De eerste vrije training begint op woensdag om 14.00 uur, waarna later die dag de kwalificaties voor LMP2/LMGT3 en Hypercar volgen. Op donderdag staat naast de derde en vierde vrije training vooral de nieuwe Hyperpole-opzet centraal. De warm-up vindt zaterdag om 12.00 uur plaats, vier uur voor de start van de race.

Welke Nederlanders doen mee aan de 24 uur van Le Mans 2026?

In totaal staan er zeven Nederlandse deelnemers op de startgrid van de 24 uur van Le Mans 2026. In de Hypercar-klasse is er niets gewijzigd: Nyck de Vries vertegenwoordigt de #7 Toyota, terwijl Robin Frijns in de #20 BMW stapt. In de LMP2-klasse zijn drie Nederlanders te vinden: Renger van der Zande, Richard Verschoor en Job van Uitert. In de LMGT3-klasse komen Nicky Catsburg en Lin Hodenius in actie.

Coureur Klasse Team Auto Teamgenoten
Nyck de Vries Hypercar #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010 Hybrid

United Kingdom Mike Conway

Japan Kamui Kobayashi
Robin Frijns Hypercar #20 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8

Germany René Rast

South Africa Sheldon van der Linde
Renger van der Zande LMP2 #3 DKR Engineering Oreca 07-Gibson

Canada John Farano

Mexico Sebastián Álvarez
Richard Verschoor LMP2 #30 Duqueine Team Oreca 07-Gibson

France Doriane Pin

France Julien Andlauer
Job van Uitert LMP2 #28 IDEC Sport Oreca 07-Gibson

France Paul Lafargue

Italy Valerio Rinicella
Nicky Catsburg LMGT3 #33 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R

United States Ben Keating

United Kingdom Jonny Edgar
Lin Hodenius LMGT3 #79 Iron Lynx Mercedes-AMG LMGT3

Italy Johannes Zelger

Italy Matteo Cressoni

Welke Nederlanders hebben de 24 uur van Le Mans gewonnen?

In totaal hebben elf Nederlanders op Le Mans gewonnen. Gijs van Lennep, tweemaal, en Jan Lammers deden dat met een overall-zege, terwijl de andere Nederlandse winnaars in hun eigen klasse succesvol waren. In 2008 wonnen Jos Verstappen, Jeroen Bleekemolen en Peter van Merksteijn met een volledig Nederlands team de LMP2-klasse. De meest recente Nederlandse winnaar is Morris Schuring, die in 2024 bij zijn debuut op het Circuit de la Sarthe zegevierde in de LMGT3-klasse.

Coureur

Jaar

Klasse

Auto

Gijs van Lennep

1971

Overall-zege

Porsche 917K

Gijs van Lennep

1976

Overall-zege

Porsche 936/76

Jan Lammers

1988

Overall-zege

Jaguar XJR-9

Patrick Huisman

1999

LMGT

Porsche 911 GT3-R

Peter Kox

2003

GTS

Ferrari 550-GTS

Jos Verstappen

2008

LMP2

Porsche RS Spyder Evo

Jeroen Bleekemolen

2008

LMP2

Porsche RS Spyder Evo

Peter van Merksteijn

2008

LMP2

Porsche RS Spyder Evo

Ho-Pin Tung

2017

LMP2

Oreca 07

Robin Frijns

2021

LMP2

Oreca 07

Nicky Catsburg

2023

LMGTE Am

Corvette C8.R

Morris Schuring

2024

LMGT3

Porsche 911 GT3 R LMGT3

 

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