"Reuzenverschil": DTM-maatregel moet pitongevallen op de Norisring voorkomen

De DTM reageert vóór het hoogtepunt op de Norisring (alle info over tv-tijden, stream etc.) komend weekend nu toch op de pitincidenten van Zandvoort en de DTM-regel onder vuur na pitlanechaos: "Komt een moment dat er iemand sterft": Op de Norisring, die naast Zandvoort de smalste pitstraat van de DTM-kalender heeft, wordt de pitboxentent verlengd en worden de zogenoemde "galgen" - dus de pitstopstations - verder uit elkaar geplaatst.

Daardoor bedraagt de afstand tussen de pitstopstations niet meer tien, maar 13 meter. Afgezien daarvan geldt in de pitstraat op de Norisring DTM past pitstraatsnelheid aan voor Norisring na zorgen in Zandvoort, terwijl in de DTM normaal gesproken een snelheidslimiet van 50 km/h in de pitstraat gebruikelijk is.

"Het is een enorm verschil of je tien meter of 13 meter ruimte hebt - dat helpt enorm", ziet Steve Buschmann, die bij het Mercedes-AMG-team Winward als teammanager fungeert, de maatregel als een grote stap in de juiste richting. "Het gevaar voor de jongens daarbuiten is daardoor duidelijk kleiner."

Nieuwe maatregel moet ook in 2027 in Zandvoort komen

Dat geldt ook voor het geval van een unsafe release, hoewel de omstreden DTM-regel niet wordt aangepast: Volgens die regel heeft de auto op de 'Fast Lane' geen voorrang wanneer de auto uit de 'Working Lane' bij het uitrijden volledig ervoor ligt. (SPONSORED LINK: Verzeker je nu van tickets voor het DTM-seizoen 2026!)

"Van de ene naar de volgende 'galg' win je telkens drie meter erbij. Daardoor wordt ook de kans op parallel rijden duidelijk kleiner", ziet Buschmann nog een positief aspect. Ook in Zandvoort moeten de maatregelen - 40 in plaats van 50 km/h in de pitstraat en meer afstand tussen de "galgen" - in 2027 worden ingevoerd om de situatie daar te ontlasten.

Grasser: "Met een normale regel zouden we ons dit kunnen besparen"

Teambaas Gottfried Grasser, die na het Zandvoort-weekend en de straffen tegen Mirko Bortolotti DTM-regel onder vuur na pitlanechaos: "Komt een moment dat er iemand sterft", ziet de spreiding eveneens positief. "Hoe verder de 'galgen' uit elkaar staan, hoe veiliger het wordt - vooral met de huidige regel", zegt de Oostenrijker.

"Als we echter zoals in elke andere raceserie een normale regel hadden dat de Fast Lane voorrang heeft, zouden we ons het uit elkaar schuiven ook kunnen besparen", blijft de baas van het Lamborghini-traditieteam kritisch over de unsafe-release-regel.

Pitstops vinden deels iets verschoven plaats

Temeer omdat de wijziging op de Norisring ook negatieve gevolgen heeft: teams aan het begin en aan het einde van de pitstraat - zoals bijvoorbeeld de Winward-formatie, die door de loting van de pitplaatsen de tweede box bezet - zullen hun stops vanwege de grotere afstand nu niet meer direct voor hun eigen box uitvoeren, maar vijf meter verschoven.

Dat kon ook niet worden voorkomen doordat de verantwoordelijken de afstanden tussen de teams hebben vergroot door boxen ertussen deels voor de organisatie te gebruiken. Omdat de bandenwissel op de Norisring echter al mag worden voorbereid zodra de auto de eerste sector heeft verlaten, zou het nadeel beperkt moeten blijven.

Komen in Neurenberg niet allemaal tegelijk naar de pits?

HRT-teambaas Ulrich Fritz is van mening dat de situatie in Zandvoort in vergelijking met Neurenberg verscherpt was, omdat door de hoge bandenslijtage vrijwel alle teams doorgaans tegelijk stoppen. "Op de Norisring is er het voordeel dat het pitstopvenster proportioneel over meerdere ronden verdeeld is", doelt hij op de geringe bandenslijtage en de focus op de positie op de baan op het smalle stratencircuit.

"Alles wat er aan veiligheid nog bijkomt, is toe te juichen en dat moeten we absoluut doen, wat het ook is", steunt hij de Norisring-maatregelen. Dat de unsafe-release-regel blijft, moet men accepteren. "De ene keer verlies je met de regel en de andere keer win je. Belangrijk is dat iedereen weet hoe die wordt geïnterpreteerd en ermee om kan gaan", zegt de HRT-teambaas.

Ook Winward-Mercedes-coureur Maro Engel ziet de maatregelen positief - en de nummer drie in het algemeen klassement staat achter de beslissing dat de unsafe-release-regel in de DTM blijft. "De regel bestaat al vele jaren en gaat terug op het Class 1-tijdperk", zegt hij. "Je kunt altijd over ideeën en mogelijkheden praten, maar ik geloof dat we in de DTM over het geheel genomen een goede regel hebben."