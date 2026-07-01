"Reuzenverschil": DTM-maatregel moet pitongevallen op de Norisring voorkomen
Na de gevaarlijke scènes in Zandvoort zet de DTM in op meer ruimte in de pitstraat: welk nadeel dat heeft en hoe de critici van de DTM-regel reageren
De DTM reageert vóór het hoogtepunt op de Norisring (alle info over tv-tijden, stream etc.) komend weekend nu toch op de pitincidenten van Zandvoort en de DTM-regel onder vuur na pitlanechaos: "Komt een moment dat er iemand sterft": Op de Norisring, die naast Zandvoort de smalste pitstraat van de DTM-kalender heeft, wordt de pitboxentent verlengd en worden de zogenoemde "galgen" - dus de pitstopstations - verder uit elkaar geplaatst.
Daardoor bedraagt de afstand tussen de pitstopstations niet meer tien, maar 13 meter. Afgezien daarvan geldt in de pitstraat op de Norisring DTM past pitstraatsnelheid aan voor Norisring na zorgen in Zandvoort, terwijl in de DTM normaal gesproken een snelheidslimiet van 50 km/h in de pitstraat gebruikelijk is.
"Het is een enorm verschil of je tien meter of 13 meter ruimte hebt - dat helpt enorm", ziet Steve Buschmann, die bij het Mercedes-AMG-team Winward als teammanager fungeert, de maatregel als een grote stap in de juiste richting. "Het gevaar voor de jongens daarbuiten is daardoor duidelijk kleiner."
Nieuwe maatregel moet ook in 2027 in Zandvoort komen
Dat geldt ook voor het geval van een unsafe release, hoewel de omstreden DTM-regel niet wordt aangepast: Volgens die regel heeft de auto op de 'Fast Lane' geen voorrang wanneer de auto uit de 'Working Lane' bij het uitrijden volledig ervoor ligt. (SPONSORED LINK: Verzeker je nu van tickets voor het DTM-seizoen 2026!)
"Van de ene naar de volgende 'galg' win je telkens drie meter erbij. Daardoor wordt ook de kans op parallel rijden duidelijk kleiner", ziet Buschmann nog een positief aspect. Ook in Zandvoort moeten de maatregelen - 40 in plaats van 50 km/h in de pitstraat en meer afstand tussen de "galgen" - in 2027 worden ingevoerd om de situatie daar te ontlasten.
Grasser: "Met een normale regel zouden we ons dit kunnen besparen"
Teambaas Gottfried Grasser, die na het Zandvoort-weekend en de straffen tegen Mirko Bortolotti DTM-regel onder vuur na pitlanechaos: "Komt een moment dat er iemand sterft", ziet de spreiding eveneens positief. "Hoe verder de 'galgen' uit elkaar staan, hoe veiliger het wordt - vooral met de huidige regel", zegt de Oostenrijker.
"Als we echter zoals in elke andere raceserie een normale regel hadden dat de Fast Lane voorrang heeft, zouden we ons het uit elkaar schuiven ook kunnen besparen", blijft de baas van het Lamborghini-traditieteam kritisch over de unsafe-release-regel.
Pitstops vinden deels iets verschoven plaats
Temeer omdat de wijziging op de Norisring ook negatieve gevolgen heeft: teams aan het begin en aan het einde van de pitstraat - zoals bijvoorbeeld de Winward-formatie, die door de loting van de pitplaatsen de tweede box bezet - zullen hun stops vanwege de grotere afstand nu niet meer direct voor hun eigen box uitvoeren, maar vijf meter verschoven.
Dat kon ook niet worden voorkomen doordat de verantwoordelijken de afstanden tussen de teams hebben vergroot door boxen ertussen deels voor de organisatie te gebruiken. Omdat de bandenwissel op de Norisring echter al mag worden voorbereid zodra de auto de eerste sector heeft verlaten, zou het nadeel beperkt moeten blijven.
Komen in Neurenberg niet allemaal tegelijk naar de pits?
HRT-teambaas Ulrich Fritz is van mening dat de situatie in Zandvoort in vergelijking met Neurenberg verscherpt was, omdat door de hoge bandenslijtage vrijwel alle teams doorgaans tegelijk stoppen. "Op de Norisring is er het voordeel dat het pitstopvenster proportioneel over meerdere ronden verdeeld is", doelt hij op de geringe bandenslijtage en de focus op de positie op de baan op het smalle stratencircuit.
"Alles wat er aan veiligheid nog bijkomt, is toe te juichen en dat moeten we absoluut doen, wat het ook is", steunt hij de Norisring-maatregelen. Dat de unsafe-release-regel blijft, moet men accepteren. "De ene keer verlies je met de regel en de andere keer win je. Belangrijk is dat iedereen weet hoe die wordt geïnterpreteerd en ermee om kan gaan", zegt de HRT-teambaas.
Ook Winward-Mercedes-coureur Maro Engel ziet de maatregelen positief - en de nummer drie in het algemeen klassement staat achter de beslissing dat de unsafe-release-regel in de DTM blijft. "De regel bestaat al vele jaren en gaat terug op het Class 1-tijdperk", zegt hij. "Je kunt altijd over ideeën en mogelijkheden praten, maar ik geloof dat we in de DTM over het geheel genomen een goede regel hebben."
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Marquez: "Ik wilde de paddock niet binnenlopen omdat ik die associeerde met pijn"
"Reuzenverschil": DTM-maatregel moet pitongevallen op de Norisring voorkomen
Williams plant “bijna volledig nieuwe auto” voor GP van Azerbeidzjan
Yamaha bevestigt Martin en Ogura als fabrieksrijders in de MotoGP voor 2027
Maro Engel over Max Verstappen na 'rel': "Relatie was altijd uitstekend"
Maro Engel: Max Verstappen brengt nieuw perspectief naar Mercedes GT3-team
Verstappen vs Engel: AMG-strijd krijgt extra lading op Nürburgring
DTM-regel onder vuur na pitlanechaos: "Komt een moment dat er iemand sterft"
DTM keurt speciale oplossing voor Lamborghini goed
Grasser vermoedt dat DTM-rivalen strategisch met BoP spelen
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties