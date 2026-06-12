Ford onthult laatste drie namen voor Hypercar-project van 2027

Ford maakte tijdens een speciale bijeenkomst op Le Mans bekend dat Matt Campbell, Nick Yelloly en Tom Blomqvist deel zullen uitmaken van het Hypercar-project in 2027. De 'Blue Oval' maakt dan zijn debuut in de topklasse van het WEC en had eerder al aangekondigd dat Logan Sargeant, Mike Rockenfeller en Seb Priaulx als vaste coureurs waren aangesteld.

Met Campbell, Yelloly en Blomqvist haalt Ford enkele zeer ervaren endurance-coureurs in huis. Campbell heeft al het IMSA-kampioenschap gewonnen en is succesvol geweest in het WEC. De Australiër zal een "sleutelrol" spelen in de ontwikkeling van de Hypercar, stelt Ford in een persbericht.

Yelloly heeft op zijn beurt al enkele 24-uursraces gewonnen - waaronder de 24 uur van de Nürburgring en de 24 uur van Spa - terwijl Blomqvist tweemaal de 24 uur van Daytona en eenmaal de 24 uur van Spa op zijn naam heeft geschreven.

Ford beschikt zodoende over een line-up met enkele zeer ervaren coureurs, gecombineerd met jong talent in de vorm van Priaulx en Sargeant. Hoe de line-ups eruit komen te zien, is nog niet bekend. Ook de naam van de Hypercar zal Ford op een later moment delen.

"Bij Ford Racing zit competitie in ons DNA en als America's Race Team is het niet meer dan logisch dat we zelf de vlag dragen", zegt Ford Performance-directeur Mark Rushbrook. "Met de komst van Matt, Nick en Tom naast Logan, Rocky en Seb hebben we een rijdersbezetting afgerond die in staat is om races te winnen."

"We keren niet terug naar Le Mans om alleen maar mee te doen, maar om te strijden voor de algehele overwinning. Deze volledige line-up geeft ons de perfecte basis om dat doel te bereiken", weet Rushbrook zeker.

Matt Campbell, Nick Yelloly en Tom Blomqvist, Ford Racing Foto door: Ford

"Ik ben enorm enthousiast en trots dat ik me bij Ford Racing mag aansluiten voor het nieuwe Hypercar-programma", zegt Campbell. "Ford heeft een lange geschiedenis van successen op het hoogste niveau van de autosport en op Le Mans. Dat is iets waar ik zelf ook naar streef, en ik geloof dat Ford de juiste plek is om dat doel samen te bereiken. Later dit jaar moeten we nog heel wat kilometers maken, maar het werk is al begonnen en ik kijk uit naar wat er komt."

Ook Yelloly is "ontzettend enthousiast" dat hij zich in 2027 Ford Hypercar-coureur mag noemen. "Deel uitmaken van de line-up die de legendarische Blue Oval terugbrengt naar Le Mans is een grote eer en ik ben erg dankbaar voor deze kans. Ik sta te popelen om met het hele team aan de slag te gaan en kan niet wachten om dit avontuur echt te beginnen!"

Blomqvist spreekt van een "ambitieus programma" en ziet dit als een "ongelooflijk mooie kans". "Het is heel bijzonder om vanaf het begin deel uit te maken van dit project, mee te helpen de ontwikkeling vorm te geven en toe te werken naar het gezamenlijke doel om Ford terug te brengen naar de hoogste trede van het podium bij de 24 uur van Le Mans. Fords erfgoed in de langeafstandsracerij spreekt voor zich, en ik ben trots dat ik het merk mag vertegenwoordigen nu we samen aan dit spannende nieuwe hoofdstuk beginnen."

Ford bevestigde bij de bijeenkomst bovendien dat het uitgebreide testprogramma van de LMDh in augustus begint. De Amerikaanse fabrikant zal dan enkele Europese circuits aandoen om zich te richten op de prestaties, betrouwbaarheid, integratie van het hybridesysteem en controle van de aerodynamica.