Le Mans-testdag: Aston Martin verrast met snelste tijd bij Hypercars
Aston Martin heeft de testdag op Le Mans als snelste afgesloten. Toyota eindigde op de tweede plaats, maar kende wel de nodige problemen in de ochtend.
Foto: Rainier Ehrhardt
De Le Mans-testdag leverde vooral één duidelijke conclusie op: de onderlinge verhoudingen in de Hypercar-klasse blijven lastig te lezen. Er werd veel gereden en de betrouwbaarheid oogde over het algemeen sterk, maar echte kwalificatieronden bleven uit. De top-tien zat uiteindelijk binnen één seconde.
In de ochtendsessie zette Cadillac de toon. Filipe Albuquerque reed in de #101 Cadillac V-Series.R de snelste tijd met 3.27.011, voor de #35 Alpine en de #12 Cadillac. De sessie werd onder meer onderbroken door een neutralisatieoefening met de safety car, een Full Course Yellow voor brokstukken en later een incident tussen de #8 Toyota van Ryo Hirakawa en een LMP2-auto van Algarve Pro Racing. Beide auto's konden niet op eigen kracht verder.
In de middag kwam de verrassing van Aston Martin. Tom Gamble bracht de #007 Aston Martin Valkyrie naar de snelste tijd van de hele testdag: 3.26.293. Daarmee bleef hij nipt boven de beste testdagtijd van 2025, een 3.26.246 van Toyota. Toyota eindigde met de #8 als tweede, op iets meer dan een tiende, gevolgd door de #12 Cadillac en de #35 en #36 Alpine.
Foto door: Rainier Ehrhardt
Ferrari kende een minder opvallende dag op de tijdenlijst. Alessandro Pier Guidi raakte bij Indianapolis met de #51 Ferrari 499P de bandenstapels, maar de schade bleef beperkt tot een spiegel en hij kon daarna verder rijden. Ferrari eindigde in de middagsessie als negende met de #51, terwijl de #50 als veertiende werd geklasseerd.
De brede conclusie is dat Aston Martin met de Valkyrie verrassend bovenaan eindigde, Cadillac sterk begon en Toyota zich na het ochtendincident herstelde met een competitieve tweede tijd in de middag. Toch lijkt de rangorde nog allesbehalve vast te staan: het tempo lag dicht bij elkaar, de omstandigheden waren goed en de indruk is dat teams vooral programma's met het oog op de race afwerkten in plaats van vol aan te vallen met kwalificatiesimulaties.
De teams genieten nu twee dagen rust, waarna zij op woensdag terugkeren op het 13,626 kilometer lange Circuit de la Sarthe. Op die dag vindt ook al de kwalificatie plaats, waarin gestreden wordt om plekken in de eerste Hyperpole-sessies.
Tijdschema 24 uur van Le Mans 2026
|Datum
|Sessie
|Tijd
|Woensdag 10 juni
|Vrije training 1
|14.00 uur - 17.00 uur
|Woensdag 10 juni
|Kwalificatie LMP2 en LMGT3
|18.45 uur - 19.15 uur
|Woensdag 10 juni
|Kwalificatie Hypercar
|19.30 uur - 20.00 uur
|Woensdag 10 juni
|Vrije training 2
|22.00 uur - 00.00 uur
|Donderdag 11 juni
|Vrije training 3
|14.45 uur - 17.45 uur
|Donderdag 11 juni
|Hyperpole 1 LMP2 en LMGT3
|20.00 uur- 20.20 uur
|Donderdag 11 juni
|Hyperpole 2 LMP2 en LMGT3
|20.35 uur - 20.50 uur
|Donderdag 11 juni
|Hyperpole 1 Hypercar
|21.05 uur - 21.25 uur
|Donderdag 11 juni
|Hyperpole 2 Hypercar
|21.40 uur - 21.55 uur
|Donderdag 11 juni
|Vrije training 4
|23.00 uur - 00.00 uur
|Zaterdag 13 juni
|Warm-up
|12.00 uur - 12.15 uur
|Zaterdag 13 juni
|Start 94ste editie 24 uur van Le Mans
|16.00 uur
|Zondag 14 juni
|Finish 94ste editie 24 uur
|16.00 uur
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Hamilton onthult ADUO-volgorde: Mercedes en Ferrari krijgen hulp bij F1-motor
Foto's: De zondag van de F1 Grand Prix van Monaco in beeld
Geen straf voor Hadjar, podium GP van Monaco blijft (voor nu) intact
Pérez verliest eerste Cadillac F1-punt na tijdstraf in Monaco
Drie foto's, drie verhalen: Jacky Ickx blikt terug
De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk
Achter de schermen bij Peugeot: zo bereidt een team zich voor op de 24 uur van Le Mans
Waarom Ford WEC boven IMSA verkoos voor Hypercar-programma
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties