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Testverslag
WEC 24 uur van Le Mans

Le Mans-testdag: Aston Martin verrast met snelste tijd bij Hypercars

Aston Martin heeft de testdag op Le Mans als snelste afgesloten. Toyota eindigde op de tweede plaats, maar kende wel de nodige problemen in de ochtend.

Laurens Stade
Laurens Stade
Gepubliceerd:
#007 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie: Harry Tincknell, Tom Gamble, Ross Gunn

Foto: Rainier Ehrhardt

De Le Mans-testdag leverde vooral één duidelijke conclusie op: de onderlinge verhoudingen in de Hypercar-klasse blijven lastig te lezen. Er werd veel gereden en de betrouwbaarheid oogde over het algemeen sterk, maar echte kwalificatieronden bleven uit. De top-tien zat uiteindelijk binnen één seconde.

In de ochtendsessie zette Cadillac de toon. Filipe Albuquerque reed in de #101 Cadillac V-Series.R de snelste tijd met 3.27.011, voor de #35 Alpine en de #12 Cadillac. De sessie werd onder meer onderbroken door een neutralisatieoefening met de safety car, een Full Course Yellow voor brokstukken en later een incident tussen de #8 Toyota van Ryo Hirakawa en een LMP2-auto van Algarve Pro Racing. Beide auto's konden niet op eigen kracht verder.

In de middag kwam de verrassing van Aston Martin. Tom Gamble bracht de #007 Aston Martin Valkyrie naar de snelste tijd van de hele testdag: 3.26.293. Daarmee bleef hij nipt boven de beste testdagtijd van 2025, een 3.26.246 van Toyota. Toyota eindigde met de #8 als tweede, op iets meer dan een tiende, gevolgd door de #12 Cadillac en de #35 en #36 Alpine.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, #54 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3 Evo: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon

Foto door: Rainier Ehrhardt

Ferrari kende een minder opvallende dag op de tijdenlijst. Alessandro Pier Guidi raakte bij Indianapolis met de #51 Ferrari 499P de bandenstapels, maar de schade bleef beperkt tot een spiegel en hij kon daarna verder rijden. Ferrari eindigde in de middagsessie als negende met de #51, terwijl de #50 als veertiende werd geklasseerd.

De brede conclusie is dat Aston Martin met de Valkyrie verrassend bovenaan eindigde, Cadillac sterk begon en Toyota zich na het ochtendincident herstelde met een competitieve tweede tijd in de middag. Toch lijkt de rangorde nog allesbehalve vast te staan: het tempo lag dicht bij elkaar, de omstandigheden waren goed en de indruk is dat teams vooral programma's met het oog op de race afwerkten in plaats van vol aan te vallen met kwalificatiesimulaties.

De teams genieten nu twee dagen rust, waarna zij op woensdag terugkeren op het 13,626 kilometer lange Circuit de la Sarthe. Op die dag vindt ook al de kwalificatie plaats, waarin gestreden wordt om plekken in de eerste Hyperpole-sessies.

Uitslag Le Mans-testdag

Tijdschema 24 uur van Le Mans 2026

Datum Sessie Tijd
Woensdag 10 juni Vrije training 1 14.00 uur - 17.00 uur
Woensdag 10 juni Kwalificatie LMP2 en LMGT3 18.45 uur - 19.15 uur
Woensdag 10 juni Kwalificatie Hypercar 19.30 uur - 20.00 uur
Woensdag 10 juni Vrije training 2 22.00 uur - 00.00 uur
Donderdag 11 juni Vrije training 3 14.45 uur - 17.45 uur
Donderdag 11 juni Hyperpole 1 LMP2 en LMGT3 20.00 uur- 20.20 uur
Donderdag 11 juni Hyperpole 2 LMP2 en LMGT3 20.35 uur - 20.50 uur
Donderdag 11 juni Hyperpole 1 Hypercar 21.05 uur - 21.25 uur
Donderdag 11 juni Hyperpole 2 Hypercar 21.40 uur - 21.55 uur
Donderdag 11 juni Vrije training 4 23.00 uur - 00.00 uur
Zaterdag 13 juni Warm-up 12.00 uur - 12.15 uur
Zaterdag 13 juni Start 94ste editie 24 uur van Le Mans 16.00 uur
Zondag 14 juni Finish 94ste editie 24 uur 16.00 uur

 

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