WEC-reglement voor 2030: zo wil de ACO iedereen tevreden houden

De FIA en de Automobile Club de l'Ouest hebben de hoofdlijnen gepresenteerd voor de toekomst van de langeafstandsracerij. Vanaf het seizoen 2030 wordt in de Hypercar-klasse een uniform technisch reglement ingevoerd. Daarmee komt aan het einde van dit decennium een einde aan het huidige convergentietijdperk, waarin auto's volgens het LMH- en LMDh-reglement uitkomen in het World Endurance Championship (WEC) en de IMSA SportsCar Championship.

Achter de schermen ging aan de totstandkoming van het nieuwe regelpakket maandenlang overleg vooraf tussen de bonden, fabrikanten en leveranciers. Uiteindelijk proberen FIA en ACO ook in de nieuwe opzet alle partijen tevreden te houden.

Een belangrijk uitgangspunt van het nieuwe tijdperk is de visuele identiteit. Alle fabrikanten moeten vanaf 2030 met een volledig nieuwe auto aantreden. Uiterlijk moeten die nieuwe auto's nog meer merkidentiteit uitstralen dan de huidige Hypercars.

Een eenmaal verleende homologatie is minimaal vijf jaar bindend. In die periode zijn geen Evo-jokers meer toegestaan. De ACO voert daarbij planningszekerheid als argument aan. Acura had openlijk kritiek geuit op de kosten van Evo-kits voor de huidige Hypercars.

Technisch gezien neemt de topklasse vanaf 2030 afscheid van vierwielaandrijving. Alle auto's krijgen voortaan uitsluitend achterwielaandrijving, waarmee de bijzondere positie van de huidige LMH-hybrides verdwijnt. Het minimumgewicht komt boven de 1.040 kilogram te liggen. Het huidige basisgewicht bedraagt 1.030 kilogram. De Balance of Performance (BoP) blijft behouden.

Wat het chassis betreft krijgen de merken volledige vrijheid: zij kunnen een eigen monocoque ontwerpen, zoals Ferrari had geëist, of - zoals nu binnen het LMDh-principe is vastgelegd - gebruikmaken van de expertise van gevestigde constructeurs.

Ook bij de hybride aandrijving is er flexibiliteit. Fabrikanten kunnen ervoor kiezen een eigen elektrische aandrijving te ontwikkelen of een gestandaardiseerd eenheidssysteem van een vastgelegde leverancier te gebruiken, mits dat exact aan dezelfde specificaties voldoet. Het huidige LMDh-hybridesysteem is afkomstig van Bosch.

Gegevens over het vermogen of het aandeel van het hybridesysteem in het toekomstige pakket zijn er momenteel nog niet. Volgens informatie van Motorsport-Total.com wordt gesproken over maximaal 250 kilowatt, oftewel 340 pk, aan elektrisch vermogen. Dat is echter het absolute maximum en het zou ook minder kunnen worden. Zeker is alleen dat de hybride aandrijving, anders dan in het World Rally Championship (WRC), behouden blijft.

De keuze van de verbrandingsmotor en de cilinderinhoud blijft vrij. Het systeemvermogen wordt ten opzichte van het huidige reglement met ongeveer 20 kilowatt verhoogd. Op dit moment ligt de basis op 500 kilowatt, oftewel 680 pk, maar de BoP staat maximaal 520 kilowatt, of 707 pk, toe. De aerodynamica wordt sterker gereguleerd via een voorgeschreven ondervloer met diffuser en een smaller aerodynamisch werkvenster.

Waterstofreglement ligt vast, maar wie stapt in?

Voor het eerst is er een bindend reglement vastgesteld voor prototypes met waterstofaandrijving. Deze auto's gebruiken dezelfde technische basis als de conventionele Hypercars van 2030, inclusief achterwielaandrijving, maar krijgen specifieke aanpassingen.

Het minimumgewicht voor de waterstofracers is vastgesteld op 1.200 kilogram. Daarnaast worden speciaal ontwikkelde banden gebruikt. Een Equivalence of Technology moet ervoor zorgen dat er geen grote prestatieverschillen ontstaan. Hoe die precies wordt vormgegeven, is niet bekendgemaakt.

De enige fabrikant die momenteel serieus inzet op waterstof, is Toyota. Of de nu gepresenteerde hoofdlijnen van het reglement ook andere fabrikanten kunnen overtuigen, moet nog blijken.