Na Toyota heeft ook Ferrari zich kritisch uitgelaten over wat de Japanse fabrikant omschreef als een "dom spelletje" van enkele concurrenten voorafgaand aan de 24 uur van Le Mans.

Na de Testdag van afgelopen zondag is er nog altijd geen duidelijke pikorde zichtbaar voor de 94e editie van de beroemde etmaalrace. Cadillac en een verrassend sterk Aston Martin voerden de tijdenlijsten aan, terwijl Toyota tijdens de langere runs een sterke indruk maakte. Toch liet Toyota zich niet misleiden door die resultaten. De fabrikant uit Keulen stelde dat sommige concurrenten hun ware potentieel bewust verborgen hielden en sprak zelfs van een "stom spelletje".

Ferrari bleef tijdens de Testdag juist buiten de schijnwerpers en speelde geen hoofdrol bovenaan de tijdenlijsten. De winnaar van de afgelopen drie edities van Le Mans arriveert desondanks als een van de grote favorieten op Circuit de la Sarthe.

Gevraagd naar de opmerkingen van Toyota, gaf Ferrari's Global Head of Endurance en Corse Clienti, Antonello Coletta, aan die analyse grotendeels te delen. "De Testdag is altijd moeilijk te interpreteren omdat iedereen verschillende programma's afwerkt", vertelde Coletta woensdag aan verslaggevers op Le Mans. "Sommigen testen alle bandencompounds, anderen rijden met meer of minder brandstof. Maar zoals men zegt: een eerste indruk telt altijd."

"Ik denk dat bepaalde tendensen inmiddels zichtbaar zijn geworden. Het was duidelijk dat sommige teams hun kaarten vandaag niet volledig op tafel hebben gelegd. Iedereen – van de organisatoren en sportieve autoriteiten tot de concurrenten – keek aandachtig naar wie er op honderd procent reed en wie niet."

"We hebben daardoor een vrij duidelijk beeld van de krachtsverhoudingen, van de teams die momenteel als favorieten kunnen worden beschouwd en van de teams die het mogelijk moeilijker gaan krijgen. Toch wachten we op de race, want tot de start is het lastig om een volledig helder beeld te hebben van de situatie. Maar wat pure prestaties en snelheid betreft, denken wij dat sommige teams het potentieel hebben om bijzonder snel te zijn."

Ferrari begrijpt tactiek concurrenten niet volledig

Ferrari's Endurance Programme Director Ferdinando Canizzo gaf vervolgens aan dat hij weinig begrijpt van die aanpak van sommige concurrenten. Volgens hem heeft het weinig zin om snelheid te verbergen wanneer de beschikbare data voor iedereen zichtbaar zijn.

"Wat onze rivalen betreft: zoals sommige collega's al hebben aangegeven, hebben sommigen hun kaarten misschien iets te veel tegen de borst gehouden, terwijl dat eigenlijk niet nodig is omdat iedereen de data kan zien", aldus Canizzo.

Ferrari's Ferdinando Canizzo gaf aan dat hij weinig begrijpt van die aanpak van sommige concurrenten. Volgens hem heeft het weinig zin om snelheid te verbergen wanneer de data voor iedereen zichtbaar zijn. Foto door: Marc Fleury

"De realiteit is dat wij weten waar we staan. We weten dat ons prestatieniveau onder bepaalde omstandigheden niet gelijk is aan dat van de beste auto's. Zelfs als sommigen hun volledige potentieel nog niet hebben laten zien, weten we al dat het moeilijk wordt om de prestaties te evenaren die zij tot nu toe hebben getoond."

Volgens Canizzo wacht Ferrari daarom een zware race, al benadrukt hij dat succes op Le Mans niet uitsluitend door pure snelheid wordt bepaald.

"Het wordt een zeer moeilijke race voor ons. Maar opnieuw moeten we ons concentreren op onze eigen sterke punten. We moeten ons werk goed uitvoeren en geen fouten maken, want in een 24-uursrace kan alles gebeuren. Heel vaak wint niet de snelste auto, maar degene die de race gedurende 24 uur het beste uitvoert."

De Italiaan wees daarnaast op enkele betrouwbaarheidsproblemen die Ferrari tijdens de Testdag tegenkwam. "We hebben deze test gebruikt om de afstelling verder te verbeteren en aan te passen aan de nieuwe banden. Tegelijkertijd leverde de test ook interessante inzichten op op het gebied van betrouwbaarheid. Zoals jullie hebben gezien stond onze #51 meer dan een uur stil. We hadden op alle drie de auto's enkele kleine problemen, wat volledig normaal is."

"Wanneer je voortdurend op de limiet opereert, duiken er altijd kleine details op die aandacht vereisen. We hebben de kans gehad om die op te lossen en uiteindelijk zijn alle problemen verholpen. Ondanks de moeilijkheden geeft dat ook voldoening, omdat alles wat je vroeg ontdekt werk is dat je later niet meer hoeft te doen."