Weerbericht 24 uur van Le Mans: Zomers weer tijdens enduranceklassieker

De 24 uur van Le Mans verloopt dit weekend droog en warm. Overdag is het zonovergoten. Zowel zaterdagmiddag als zondagmiddag is het ongeveer 28 graden. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Toeschouwers moeten op beide dagen rekening houden met zonkracht 7.

Net als in Nederland was het in het westen van Frankrijk de afgelopen dagen behoorlijk wisselvallig. Ook vanmiddag trekt nog een aantal buien over Le Mans en omstreken. Het wordt ongeveer 20 graden.

Vanaf donderdag oplopende temperatuur

Donderdag, vrijdag en het weekend verlopen droog in Le Mans en daarbij is er in het algemeen weinig wind. Op donderdag is het wisselend bewolkt en wordt het 21 graden. Vrijdag en het weekend verlopen zonovergoten. Daarbij is het vrijdagmiddag zo’n 25 graden. In het weekend komt de maximumtemperatuur op beide dagen rond 28 graden uit.

De 24 uur van Le Mans start zaterdagmiddag om 16.00 uur en de finish is dan uiteraard zondagmiddag om 16.00 uur. Het is zowel bij de start als de finish volop zonnig met weinig wind en 27 of 28 graden.

Zaterdagavond rond 22.00 uur gaat de zon onder en is het 22 graden. De minimumtemperatuur van zo’n 14 graden valt rond zonsopkomst en dat is ongeveer om 6.00 uur. Zondagochtend rond 9.00 uur bereikt het kwik alweer 20 graden.

Insmeren van groot belang

Toeschouwers doen er verstandig aan zonnebrandcrème mee te nemen. Midden op de dag wordt zonkracht 7 bereikt en zonder bescherming kan de huid dan al in 10 tot 20 minuten verbranden.

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