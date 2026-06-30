"Van de ene op de andere dag vertraagd": Rivalen tonen begrip voor AMG-frustratie

Mercedes-AMG heeft een tegenslag te verwerken gekregen op de Lausitzring na een geweldige start van het seizoen met de overwinning van Maro Engel in Spielberg en nog eens vier podiumplaatsen tijdens de eerste twee weekenden in Zandvoort. Hoewel de Lausitzring de auto eigenlijk goed ligt, kwam het merk niet verder dan de zesde plaats via runner-up Lucas Auer, ondanks een tijdelijke dubbele leiding op zaterdag.

"We hadden goede startposities in de kwalificatie op zaterdag, maar we hebben in de race niet de punten gepakt die we hadden kunnen pakken," zegt Thomas Jager, die optreedt als Sporting Director voor de DTM bij Mercedes-AMG, verwijzend naar de startposities drie tot en met vijf voor Auer, Jules Gounon en Engel.

Hij noemt de ongelukkige Full-Course-Yellow-fase als een reden; daarnaast bleek de regenband waarop het trio startte alleen helemaal aan het begin de perfecte keuze. Voor de teleurstelling op zondag wijt Jager ook de Balance of Performance (BoP), die voor de tweede racedag werd gewijzigd. "De wijzigingen hebben ons vandaag een beetje geraakt," zegt hij.

"Van de ene op de andere dag aanzienlijk afgeremd door de BoP"

Maro Engel was op zondag de sterkste Mercedes-AMG-coureur en eindigde als zevende in zowel de kwalificatie als de race. Jager beseft dat het resultaat ook te wijten was aan straffen voor het Winward-team tijdens de pitstops van Engel en Gounon, toen een monteur het wiel kort neerlegde om zijn bril recht te zetten - wat volgens de reglementen verboden is.

"Helaas zijn er in de race fouten en straffen geweest die een beter resultaat hebben verhinderd, dus we moeten onszelf ook optimaliseren en verbeteren," eist hij. "We bekijken dit in detail om hopelijk bij de Norisring de weg terug te vinden naar onze gebruikelijke prestaties."

Jager is niet de enige bij Mercedes-AMG die ongelukkig was met de BoP-wijziging. Engel deed direct na de kwalificatie een duidelijke uitspraak. "We zijn van de ene op de andere dag aanzienlijk afgeremd door de BoP - wat dat betreft denk ik dat het heel goed werk van ons als team was," vertelde hij aan ran.de nadat hij als zevende was geëindigd, op 0,258 seconden achterstand.

Rivaliserend team: "Wat er met Mercedes is gebeurd, was één stap te ver"

Was de Mercedes op zaterdag te snel? "Als ik naar de race van gisteren kijk, ben ik het daar niet helemaal mee eens," zegt Engel, erop wijzend dat zijn auto op zaterdag niet de snelste was. "Niet in de kwalificatie en ook niet in de race, als je naar de long-run performance kijkt. Daarom was het een beetje verrassend."

En zelfs HRT-teambaas Ulrich Fritz, nu vertegenwoordiger van de Ford-concurrentie, zei: "Ik heb nu geen medelijden, maar wat er met Mercedes is gebeurd, was op de een of andere manier één stap te ver. Als Mercedes-team zou ik er niet blij mee zijn geweest."

Tegelijkertijd is hij, gezien de sterke posities in het kampioenschap, van mening dat Mercedes-AMG "dit jaar niet per se benadeeld is door de BoP."

Sterke raceprestaties op zaterdag reden voor wijziging?

Terwijl de Aston Martin en de Ford vóór zondag ook werden afgeremd, kreeg de Mercedes-AMG GT3 van de ene op de andere dag een 0,5 millimeter kleinere restrictor en tien kilogram ballast in de auto. Naar verluidt waren degenen die verantwoordelijk zijn voor de BoP van mening dat de AMG-auto op zaterdag in de kwalificatie nog niet helemaal aan de top zat, maar in de race het gat naar de absolute voorhoede had gedicht.

Dit is waarschijnlijk de reden voor de aanpassing waar het AMG-kamp mee worstelt - vooral omdat Ferrari, Aston Martin en Ford op zondag voor lagen. "Vandaag kwamen we als fabrikant behoorlijk wat snelheid tekort," zegt ook Auer, nadat hij zondag de DTM-leiding verloor. Hij staat nu slechts één punt achter Emil-Frey-Ferrari-coureur Cairoli, gelijk met Engel.

Volgens hem was de top 5 buiten bereik. Bovendien had hij in de slotfase, zelfs met verse banden, moeite om een manier te vinden om voorbij de als tiende geklasseerde landgenoot Thomas Preining in de "Grello" Porsche te komen, wiens banden 39 ronden meer hadden gereden. "Als iemand op de juiste plekken snel is, dan is het zelfs met nieuwe banden moeilijk om hem voorbij te komen," zegt de Oostenrijker.