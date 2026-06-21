Het mislopen van een Ferrari F1-zitje voelde als "bloeden" voor Kubica

Robert Kubica onthulde dat racen – en winnen – voor AF Corse Ferrari in het World Endurance Championship hielp om de diepe emotionele wond van zijn rally-ongeluk te sluiten, dat zijn Formule 1-carrière onderbrak.

Op 6 februari 2011 nam Kubica deel aan de Ronde di Andora-rally als onderdeel van zijn buitenschoolse activiteiten toen hij een zware crash kreeg, waardoor hij blijvende verwondingen aan zijn rechterarm en -been opliep.

De Renault-coureur moest niet alleen die F1-campagne opgeven, maar wat toen nog onbekend was, was het feit dat hij al een contract met Ferrari voor het seizoen 2012 had getekend.

De deal ging niet door vanwege het rally-ongeluk, aangezien hij anderhalf jaar weg was van het racen, en het duurde maar liefst zes jaar voordat hij weer in actie kwam in een F1-auto.

Kubica racete echter wel weer in het wereldkampioenschap in 2019 en kortstondig in 2021; belangrijker nog, hij stapte datzelfde jaar over naar endurance-racen en won vervolgens in 2025 de 24 uur van Le Mans met de Ferrari 499P van AF Corse, die hij deelde met Phil Hanson en Ye Yifei.

In antwoord op vragen van Autosport-lezers voorafgaand aan de editie van 2026 van de Franse enduro, werd Kubica gevraagd hoe het voelde om Le Mans te winnen als Ferrari-coureur in de context van zijn onvervulde Ferrari F1-contract.

“We moeten dat verduidelijken, want uiteindelijk ben ik geen Ferrari-coureur, ik rijd achter het stuur van de Ferrari 499P, maar ik ben een AF Corse-coureur,” antwoordde de Pool.

“Het is natuurlijk een beetje anders, het is onmogelijk om die dagen te vergelijken waarin ik uiteindelijk op weg was om Ferrari F1-coureur te worden. Zonder iets af te doen aan de Hypercar-categorie, maar natuurlijk, wanneer je in de Formule 1 zit, denk ik dat er als gevestigde coureur twee dingen waren die ik altijd als doel had – hopelijk op een dag wereldkampioen worden of een kans krijgen om daarvoor te vechten, en het tweede was om Ferrari F1-coureur te worden.

“Dus ik heb [geen van beide] bereikt, ik was op weg om Ferrari F1-coureur te worden, helaas is dat door het ongeluk niet gebeurd.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Yifei Ye, Robert Kubica, Philip Hanson Photo by: Marc Fleury

“Je kunt ze zeker niet vergelijken, maar ik moet zeggen dat een van de redenen waarom ik eind 2023 besloot voor AF Corse te rijden, was dat… in eerdere vragen zei ik dat ik elk soort slechte herinneringen die ik na mijn ongeluk had, te boven was gekomen; een van de dingen die me altijd van mijn stuk brachten, of als het ware nog een beetje bloedden, was dat waarschijnlijk een van de grootste spijtpunten was dat ik er nooit in geslaagd ben achter het stuur van een Ferrari in een F1-auto te zitten.

“Natuurlijk zijn er technische redenen, maar een van de redenen waarom ik zei: ‘Ja, ik ga deze richting op met AF Corse’ was dat ik er in de toekomst waarschijnlijk spijt van zou krijgen als ik niet zou gaan, omdat ik de kans had om met een Ferrari in Hypercar te rijden en dat niet deed. Dus dit was ook een van de meer emotionele dingen dan welke technische aspecten dan ook; waarschijnlijk zul jij nooit dit soort gedachten hebben, maar omdat dat bloedende gevoel er nog vele jaren was, was dit, laten we zeggen, mijn manier van denken.”

Nu 41 jaar oud eindigde Kubica samen met zijn teamgenoten als zevende in de 24 uur van Le Mans van 2026, waarbij een podiumplaats hen dit seizoen tot dusver ontglipte in een uiterst competitief – zij het controversieel te midden van geheimzinnigheid rond de Balance of Performance – World Endurance Championship.