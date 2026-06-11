Cadillac verliest pole voor 24 uur van Le Mans aan BMW na straf

Na de kwalificatie van woensdagavond mochten de vijftien snelste Hypercar-teams zich in de eerste van twee Hyperpole-sessies melden. In Hyperpole 1 stond er een plek voor Hyperpole 2 op het spel en alleen de tien snelste teams zouden doorgaan.

De coureurskeuze voor Hyperpole 1 had ook gevolgen voor Hyperpole 2: in die laatste sessie moest immers de enige coureur die nog geen kwalificatiesessie had gereden, in actie komen. Bij de #7 Toyota stapte Kamui Kobayashi in, waardoor Nyck de Vries Hyperpole 2 zou rijden indien het team die sessie zou bereiken. Robin Frijns moest op zijn beurt ook hopen dat Hyperpole 2 bereikt zou worden met Sheldon van der Linde achter het stuur.

Raffaele Marciello opende de sessie namens de #15 BMW in 3.24.555, maar Earl Bamber snelde in de #38 Cadillac naar 3.23.733. Verrassend genoeg sloot Mathieu Jaminet in de #19 Genesis aan op de tweede plaats, voor Ricky Taylor in de #101 Cadillac.

Foto door: Marc Fleury

De focus lag echter op de laatste run van de sessie, toen de #20 BMW, #51 Ferrari, #12 Cadillac #007 Aston Martin en #009 Aston Martin nog in de gevarenzone stonden. Van der Linde maakte een einde aan die onzekerheid door naar de tweede tijd te gaan, wat de derde werd doordat Mathys Jaubert in de #17 Genesis naar P1 ging in 3.23.126. Uiteindelijk was Charles Milesi de snelste van de sessie met de #35 Alpine: 3.23.018.

Kobayashi was naar de elfde plaats gezakt in de #7 Toyota en kon een verbetering vergeten, doordat hij track limits pakte in de tweede sector. Hij eindigde op de veertiende plaats, voor teamgenoot Ryo Hirakawa in de #8 Toyota. Ook de #007 Aston Martin, #50 Ferrari en #36 Alpine strandden in de eerste Hyperpole.

Minimale marge voor pole bij Hypercars

In Hyperpole 2 mocht Frijns het stuur overnemen van de #20 BMW in een poging deze naar de felbegeerde - maar zeker niet allesbeslissende - pole-position te rijden. Zijn eerste rondetijd, een 3.23.915, was rap maar het kon nog sneller zoals Dries Vanthoor in de #15 BMW aantoonde: 3.22.745. Later legde de Belg de lat op 3.22.564. Will Stevens sprong in de #12 Cadillac naar P2, voor António Félix da Costa in de #35 Alpine en Frijns.

Foto door: Rainier Ehrhardt

Lang leek het erop dat Vanthoor de pole zou veroveren, totdat Jack Aitken bij het vallen van de vlag de #38 Cadillac naar de eerste startplaats stuurde. Hij deed dat op sensationele wijze, want de marge bedroeg slechts vijf duizendsten van een seconde. Stevens eindigde op de derde plaats, voor Da Costa en Frijns. De #101 Cadillac, #19 Genesis, #009 Aston Martin, #51 Ferrari en #17 Genesis completeerden de top-tien.

Vlak na de kwalificatie werd de #38 echter bestraft voor het te vroeg verlaten van de pitbox voor aanvang van de sessie. Daardoor viel deze in de tijdenlijst terug tot de tiende plaats en ging de pole alsnog naar de #15 BMW - en dat terwijl het feest op het podium al gevierd werd door de Cadillac-coureurs. De #12 Cadillac start dus van P2, voor de #35 Alpine en #20 BMW.

Van Uitert verovert pole na straf Masson, Verschoor loodst team naar Hyperpole 2

Voordat de Hypercars het asfalt opzochten, kwamen eerst de LMGT3's en LMP2's tegelijk in actie. Ook zij kregen eerst een Hyperpole van twintig minuten voor de kiezen en in beide categorieën gingen alleen de tien snelste teams door.

In de #30 Duqueine Team maakte Richard Verschoor zijn opwachting nadat Doriane Pin het team naar de Hyperpole had geloodst. De Nederlander bleef lang in de pitstraat staan en zijn eerste rondetijd moest wachten tot de slotminuten, maar hij stuurde zijn auto wel naar de zesde tijd. Hij verbeterde op de valreep naar de vijfde plaats en gunde Julien Andlauer zodoende een kans in Hyperpole 2.

Foto door: Emanuele Clivati | AG Photo

Voor de #22 United Autosports, #222 United Autosports, #26 Vector Sport, #37 CLX Motorsport en #9 Proton Competition zat het er na Hyperpole 1 op.

In de tweede Hyperpole-sessie - met een duur van vijftien minuten - kwam Job van Uitert in actie namens de #28 IDEC Sport. Hij opende met de snelste rondetijd: 3.34.738. Niet veel later overtrof Andlauer die tijd echter met 3.34.522, maar ook dat was van korte duur. Van Uitert sloeg meteen terug in 3.33.689.

Esteban Masson deed er echter een flinke schep bovenop in de #29 Forestier Racing by Panis: 3.33.107. Bij het vallen van de vlag legde hij de lat zelfs op 3.32.855, een rondetijd die niet meer verslagen werd. Van Uitert wist in de laatste ronde zijn team naar de tweede plaats te sturen, wat uiteindelijk de pole werd omdat het team van Masson een gridstraf van één plaats had gekregen vanwege het hinderen van een LMGT3 tijdens de kwalificatie.

Jack Doohan eindigde op de derde plaats in de #24 Nielsen Racing, voor Nick Yelloly in de #43 Inter Europol Competition. Het team van Verschoor start zaterdag van de zesde plaats.

Aston Martin en Drudi slaan groot gat op weg naar pole

Bij de LMGT3's was er al vroeg in de sessie een onderzoek naar een technische overtreding van de #91 Porsche met betrekking tot het maximumvermogen van de auto. In de eerste Hyperpole was er ook een spin van de #54 Ferrari met Francesco Castellacci, die er uiteindelijk niet in slaagde om Hyperpole 2 te bereiken. Dat gold ook voor de #88 Ford, #62 Mercedes, #61 Mercedes en #92 Porsche.

Al vroeg in de tweede Hyperpole-sessie maakte Mattia Drudi in de #27 Aston Martin zijn intenties duidelijk. De Italiaan noteerde een rondetijd van 3.52.433. Alessio Rovera kon in de #21 Ferrari niet in de buurt komen en moest op negen tienden van een seconde genoegen nemen met de tweede plaats, voor José María López in de #87 Lexus.

De 24 uur van Le Mans gaat zaterdag 13 juni om 16.00 uur van start.