DTM-race Norisring 1: Thiim bezorgt Aston Martin eerste DTM-zege na horrorcrash

Nicki Thiim schrijft DTM-geschiedenis: De Deen wint de eerste race van het weekend op de Norisring (uitslag) en bezorgt Aston Martin daarmee de allereerste DTM-overwinning uit de geschiedenis. De Comtoyou-coureur had zich eerder al de poleposition veroverd en liet zich tijdens zijn overwinning, die werd overschaduwd door een horrorcrash, geen moment verrassen.

"Prachtig, ik ben eigenlijk nog steeds een beetje sprakeloos", zegt Thiim, die zijn tweede overwinning op de Norisring viert. "Hier moet je wel een beetje lef hebben. Maar het is fantastisch om hier te rijden en we waarderen het enorm dat we hier altijd mogen racen. Vanavond gaan we het een beetje vieren, maar morgen staat er weer een race met belangrijke punten op het programma."

De tweede plaats is voor Winward-Mercedes-coureur Maro Engel. In de slotfase wist hij nog dichter bij Thiim te komen, maar een serieuze aanval op de Deen zat er niet meer in. "Ik heb alles gegeven, maar ik had simpelweg geen kans", aldus de AMG-coureur. "Nicki had alles volledig onder controle, dat was echt indrukwekkend."

"De tweede plaats was vandaag het maximaal haalbare en daar zijn we tevreden mee", zegt Engel, die zijn voorsprong in het kampioenschap verder wist uit te bouwen. Arjun Maini (HRT Ford) completeert als derde het podium. De Indiër moest zich in de slotronden nog verdedigen tegen Lucas Auer, maar de Landgraf-Mercedes-coureur vond geen weg voorbij.

Thierry Vermeulen (Emil Frey Ferrari) eindigt als vijfde, voor HRT Ford-coureur Finn Wiebelhaus en Jules Gounon in de Winward-Mercedes. Mirko Bortolotti (Grasser Lamborghini) wordt achtste, terwijl Thomas Preining (Manthey Porsche) en Ben Dörr (Dörr McLaren) de top 10 compleet maken. Emil Frey Ferrari-coureur Matteo Cairoli, die dit seizoen al twee races won, finisht als elfde.

Zware crash zorgt voor lange onderbreking

Kort na halverwege de race werd het veld opgeschrikt door een zware crash tussen Kelvin van der Linde (Schubert BMW) en Maximilian Paul (Grasser Lamborghini), die eerst voor grote schrik zorgde en vervolgens leidde tot een lange onderbreking.

Paul verloor bij het aanremmen voor de Grundigkehre ogenschijnlijk de controle over zijn Grasser-Lamborghini en knalde eerst met de rechterzijde in de vangrail. Daarna schoof hij stuurloos over de baan, waarna hij met hoge snelheid in de BMW van de Zuid-Afrikaan crashte - uitgerekend ter hoogte van het portier aan de bestuurderszijde.

Aanvankelijk was de toestand van beide coureurs onduidelijk, maar later volgde voorzichtig positief nieuws: zowel Van der Linde als Paul waren aanspreekbaar, al werden ze voor verder onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. (Meer informatie over de zware crash op de Norisring)

Vroege uitval voor lokale favoriet Wittmann

De start van de race verliep aanvankelijk zonder grote incidenten. Engel probeerde in de eerste bocht buitenom polesitter Thiim te passeren, maar de Deen hield stand en behield de leiding. Daarachter volgden Maini, Gounon en Auer.

Verder naar achteren ontstonden enkele kleine schermutselingen, waarbij Marco Wittmann een lekke band opliep aan zijn Schubert-BMW en al vroeg naar binnen moest voor een pitstop. De lokale favoriet keerde vervolgens midden in het veld terug op de baan, maar besloot niet veel later zijn auto definitief aan de kant te zetten.

"Omdat we linksachter een andere band hebben gemonteerd, krijg je natuurlijk een onbalans in de auto. Die band moet eerst op temperatuur komen", legt Wittmann uit tegenover ProSieben. "Je krijgt een blauwe vlag, ligt eigenlijk al een ronde achter en die ronde krijg je hier niet meer terug. Daarmee was de race voorbij."

"Vanaf de eerste vrije training missen we simpelweg de snelheid om ons terug naar voren te vechten", erkent de BMW-coureur teleurgesteld. Terwijl Thiim zijn voorsprong daarna iets kon vergroten, kreeg de als tweede rijdende Engel in de openingsfase zelfs druk van Ford-coureur Maini.

AMG-talent Kalender veroorzaakt safetycarfase

Na ongeveer twintig minuten zorgde Tom Kalender (Landgraf Mercedes) voor de eerste safetycarfase van de race. De jonge Duitser crashte in de "Wall of Champions" en beschadigde daarbij zijn achterwielophanging. Kalender reed aanvankelijk nog door, maar zette zijn Landgraf-AMG korte tijd later midden op de baan stil.

Door de neutralisatie werd de opening van het pitstopvenster uitgesteld. Bij de herstart veranderde er vooraan niets, maar niet veel later was Engel de eerste coureur uit de kopgroep die zijn verplichte bandenwissel kwam maken.

De Winward-Mercedes kwam direct voor leider Thiim weer de baan op en probeerde de Deen even op te houden. Met koude banden bleek dat echter vrijwel onmogelijk, waardoor Thiim snel weer voorbijging en vervolgens beslissend kon uitlopen.

Even later kwam ook Maini vanaf de derde plaats naar binnen, maar zijn bandenwissel verliep niet vlekkeloos, waardoor de HRT-coureur kostbare seconden verloor. Daardoor ging Auer na de pitstops aanvankelijk voorbij aan de Indiër, die zijn positie met een hard maar succesvol manoeuvre in de Dutzendteichkehre weer terugpakte.

Nicki Thiim rijdt onbedreigd naar de overwinning

Polesitter Thiim was een van de laatste coureurs die zijn bandenwissel maakte, maar de pitstop van Comtoyou verliep perfect. De Deen, die op de Lausitzring al dicht bij een overwinning was geweest, kwam daardoor opnieuw vóór Engel de baan op en wist zijn positie ondanks koude banden vast te houden.

De AMG-coureur was op dat moment echter de snelste man op de baan en reed langzaam maar zeker het gat naar Thiim dicht, totdat zijn inhaalrace door de zware crash en de daaropvolgende onderbreking voor ongeveer vijftig minuten werd stilgelegd.

Na twee ronden achter de safetycar werd de race hervat voor de laatste vijftien minuten plus drie extra ronden. Thiim behield de leiding voor Engel en Maini, terwijl Thomas Preining op dat moment nog vierde lag.

De Manthey Porsche-coureur moest zich in de slotfase verdedigen tegen de aanvallen van zijn concurrenten, die hem één voor één voorbijgingen. Eerst passeerde Auer hem, daarna volgden ook Vermeulen, Wiebelhaus, Gounon en Bortolotti. Preining eindigde uiteindelijk als negende en sprak na afloop duidelijke woorden over de Balance of Performance van Porsche.

Voor voormalig Formule 1-coureur Timo Glock zette het drama van de afgelopen weken zich ook op de Norisring voort. Tijdens de onderbreking werd een technisch defect aan zijn Dörr-McLaren vastgesteld, waarbij sprake was van olieverlies uit de versnellingsbak. Vermoedelijk was juist dat oliespoor de oorzaak van de crash van Paul en het zware ongeval.

Thiim viert de tweede DTM-overwinning uit zijn carrière - opnieuw op de Norisring. Twee jaar geleden boekte de Deen op het stratencircuit al zijn eerste DTM-zege, toen nog met de Lamborghini Huracán GT3 Evo2 van SSR Performance. Met deze overwinning schrijft Thiim opnieuw een bijzonder hoofdstuk in de DTM-geschiedenis.

Hij is pas de vijftiende coureur in de meer dan veertigjarige geschiedenis van de serie die DTM-races met verschillende merken heeft gewonnen. De opmerkelijke twist: een van die vijftien is uitgerekend zijn eigen vader. Kurt Thiim won DTM-races met Rover, BMW én Mercedes. Een bijzondere prestatie die Nicki Thiim nu in elk geval gedeeltelijk heeft geëvenaard.

Op zondag staat de tweede DTM-race van het weekend in Neurenberg op het programma. De startopstelling wordt opnieuw bepaald via een kwalificatie in twee groepen (vanaf 09:00 uur), waarna om 13:30 uur zoals gebruikelijk de lichten op groen gaan voor de tweede race op de Norisring.