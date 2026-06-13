24 uur van Le Mans, 17.00 uur: Toyota neemt leiding over vanaf P15
De #8 Toyota leidt de 24 uur van Le Mans na één uur, ondanks dat de auto vanaf een bescheiden vijftiende startplaats was vertrokken.
Foto: Rainier Ehrhardt
De #15 BMW van polesitter Kevin Magnussen zakte in het eerste uur terug naar de achtste plaats. De Deen verloor al voor de eerste bocht de positie aan de #12 Cadillac van Will Stevens, waarna Rene Rast in de zusterauto, de #20 BMW, hen beiden voorbijging bij de eerste chicane op het rechte stuk van Mulsanne.
Niemand kon in het eerste halfuur het tempo van de Duitser evenaren. Hij bouwde een voorsprong van maximaal negen seconden op ten opzichte van Stevens, terwijl Magnussen meermaals werd ingehaald.
De Toyota’s kwamen echter eerder binnen dan hun rivalen en verrassend genoeg wist de door Sebastien Buemi bestuurde #8 Toyota na de eerste pitstopcyclus nipt als leider terug te keren.
Buemi drukte daarna door en reed indrukwekkend weg. Om 17.00 uur lokale tijd had Rast al een achterstand van meer dan zeven seconden.
Foto door: Marc Fleury
De rest volgde op grotere afstand, met Ferdinand Habsburg (#35 Alpine) aan kop van een kwartet met Earl Bamber (#38 Cadillac), Mike Conway (#7 Toyota) en Stevens (#12 Cadillac).
De fabrieks-Ferrari 499P’s van Antonio Giovinazzi en Nicklas Nielsen waren in de eerste ronde verwikkeld in een adembenemend en compromisloos wiel-aan-wielgevecht. Daarbij werd soms zelfs de uitloopstrook opgezocht, maar tot noemenswaardig contact kwam het niet.
Om 17.00 uur stonden de auto’s van de constructeur die de afgelopen drie jaar had gewonnen op de achtste, tiende en zestiende plaats.
In LMP2 zakte de razendsnelle polesitter Esteban Masson in de #29 Forestier by Panis al in de eerste ronde terug naar de zesde plaats, terwijl Job van Uitert in de #28 van IDEC Sport de leiding overnam. De Fransman vocht zich na de eerste pitstopcyclus terug naar de tweede plaats. Julien Andlauer (#30 Duqueine Team) leidde nipt voor Dane Cameron (#99 AO by TF) en Jack Doohan (#24 Nielsen Racing) op de derde plaats.
In de LMGT3-klasse behield polesitter Mattia Drudi aanvankelijk de voorsprong met de #27 Aston Martin, totdat hij na de eerste pitstopronde achter de #78 Lexus van Akkodis ASP Team, bestuurd door Jack Hawksworth, terechtkwam.
Het enige incident in het eerste uur betrof de door Iron Lynx ingeschreven #61 Mercedes. Martin Berry spinde in Tertre Rouge en liep daarbij schade op, maar de auto zit nog in de race.
Tussenstand 24 uur van Le Mans na één uur
|Positie
|#
|Team
|Laatste ronde
|GAT
|Pitstops
|1
|8
|Toyota Racing
|03:29.520
|Leider
|1
|2
|20
|BMW M Team WRT
|03:30.428
|+7.470
|1
|3
|35
|Alpine Endurance Team
|03:32.725
|+13.087
|1
|4
|38
|Cadillac Hertz Team JOTA
|03:32.602
|+13.520
|1
|5
|7
|Toyota Racing
|03:32.699
|+13.763
|1
|6
|12
|Cadillac Hertz Team JOTA
|03:32.945
|+14.707
|1
|7
|101
|Cadillac WTR
|03:33.971
|+18.963
|1
|8
|51
|Ferrari AF Corse
|03:33.082
|+20.930
|1
|9
|20
|BMW M Team WRT
|03:34.085
|+21.095
|1
|10
|50
|Ferrari AF Corse
|03:32.880
|+24.524
|1
|11
|009
|Aston Martin Thor Team
|03:32.209
|+25.466
|1
|12
|36
|Alpine Endurance Team
|03:30.940
|+26.470
|1
|13
|19
|Genesis Magma Racing
|03:31.704
|+28.612
|1
|14
|17
|Genesis Magma Racing
|03:31.613
|+32.210
|1
|15
|007
|Aston Martin Thor Team
|03:37.940
|+37.977
|1
|16
|83
|AF Corse
|03:33.022
|+41.778
|1
|17
|93
|Peugeot TotalEnergies
|03:33.056
|+45.080
|1
|18
|94
|Peugeot TotalEnergies
|03:33.935
|+46.155
|1
|19
|38
|IDEC Sport
|03:38.834
|Leider
|1
|20
|29
|Forester Racing by Panis
|03:38.612
|+4.169
|1
|21
|30
|Duqueine Team
|03:39.814
|+12.222
|1
|22
|99
|AO by TF
|03:39.532
|+14.808
|1
|23
|24
|Nielsen Racing
|03:39.527
|+15.486
|1
|24
|43
|Inter Europol Competition
|03:39.629
|+16.730
|1
|25
|343
|Inter Europol Competition
|03:39.718
|+19.762
|1
|26
|9
|Proton Competition
|03:39.587
|+21.408
|1
|27
|37
|CLX Motorsport
|03:40.026
|+27.607
|1
|28
|26
|Vector Sport
|03:39.185
|+37.122
|1
|29
|4
|Crowdstrike Racing by APR
|03:43.304
|+54.253
|1
|30
|22
|United Autosports
|03:47.085
|+56.257
|1
|31
|14
|TDS Racing
|03:51.855
|+1:05.120
|1
|32
|183
|AF Corse
|03:47.502
|+1:12.775
|1
|33
|222
|United Autosports
|03:55.237
|+1:51.153
|1
|34
|3
|DNR Engineering
|03:50.953
|+2:00.430
|1
|35
|25
|Algarve Pro Racing
|03:46.470
|+1LAP
|1
|36
|48
|RD Limited
|03:41.987
|+1LAP
|1
|37
|44
|Proton Competition
|03:47.534
|+1LAP
|1
|38
|87
|Akkodis ASP Team
|03:58.785
|Leider
|1
|39
|27
|Heart of Racing Team
|06:02.493
|+17.429
|1
|40
|87
|Akkodis ASP Team
|06:04.885
|+18.682
|1
|41
|32
|Team WRT
|04:03.900
|+19.619
|1
|42
|69
|Team WRT
|04:02.608
|+20.147
|1
|43
|74
|Kessel Racing
|04:06.523
|+21.232
|1
|44
|77
|Proton Competition
|04:00.202
|+23.516
|1
|45
|34
|Racing Team Turkey by TF
|04:00.995
|+37.255
|1
|46
|23
|Manthey CK Engineering
|04:04.043
|+37.903
|1
|47
|91
|Manthey CK Engineering
|03:59.635
|+41.291
|1
|48
|79
|Iron Lynx
|04:06.257
|+59.263
|1
|49
|33
|TF Sport
|04:02.993
|+59.657
|1
|50
|54
|Vista AF Corse
|06:05.216
|+1:00.405
|1
|51
|62
|Team Qatar by Iron Lynx
|04:03.069
|+1:00.830
|1
|52
|92
|The Bend Manthey
|04:05.474
|+1:01.312
|1
|53
|58
|Garage 59
|04:02.249
|+1:02.195
|1
|54
|59
|Racing Spirit of Leman
|04:05.359
|+1:02.708
|1
|55
|21
|Vista AF Corse
|04:01.752
|+1:08.658
|1
|56
|10
|Garage 59
|04:02.108
|+1:11.094
|1
|57
|150
|Richard Mille AF Corse
|04:02.598
|+1:13.452
|1
|58
|61
|Iron Lynx
|04:06.245
|+1:14.585
|1
|59
|13
|Autosport
|04:03.522
|+1:28.442
|1
|60
|88
|Proton Competition
|04:03.365
|+1:28.757
|1
|61
|2
|TF Sport
|04:03.435
|+1:32.240
|1
|62
|57
|Kessel Racing
|04:03.436
|+1:41.295
|1
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