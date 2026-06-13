24 uur van Le Mans, 17.00 uur: Toyota neemt leiding over vanaf P15

De #15 BMW van polesitter Kevin Magnussen zakte in het eerste uur terug naar de achtste plaats. De Deen verloor al voor de eerste bocht de positie aan de #12 Cadillac van Will Stevens, waarna Rene Rast in de zusterauto, de #20 BMW, hen beiden voorbijging bij de eerste chicane op het rechte stuk van Mulsanne.

Niemand kon in het eerste halfuur het tempo van de Duitser evenaren. Hij bouwde een voorsprong van maximaal negen seconden op ten opzichte van Stevens, terwijl Magnussen meermaals werd ingehaald.

De Toyota’s kwamen echter eerder binnen dan hun rivalen en verrassend genoeg wist de door Sebastien Buemi bestuurde #8 Toyota na de eerste pitstopcyclus nipt als leider terug te keren.

Buemi drukte daarna door en reed indrukwekkend weg. Om 17.00 uur lokale tijd had Rast al een achterstand van meer dan zeven seconden.

Foto door: Marc Fleury

De rest volgde op grotere afstand, met Ferdinand Habsburg (#35 Alpine) aan kop van een kwartet met Earl Bamber (#38 Cadillac), Mike Conway (#7 Toyota) en Stevens (#12 Cadillac).

De fabrieks-Ferrari 499P’s van Antonio Giovinazzi en Nicklas Nielsen waren in de eerste ronde verwikkeld in een adembenemend en compromisloos wiel-aan-wielgevecht. Daarbij werd soms zelfs de uitloopstrook opgezocht, maar tot noemenswaardig contact kwam het niet.

Om 17.00 uur stonden de auto’s van de constructeur die de afgelopen drie jaar had gewonnen op de achtste, tiende en zestiende plaats.

In LMP2 zakte de razendsnelle polesitter Esteban Masson in de #29 Forestier by Panis al in de eerste ronde terug naar de zesde plaats, terwijl Job van Uitert in de #28 van IDEC Sport de leiding overnam. De Fransman vocht zich na de eerste pitstopcyclus terug naar de tweede plaats. Julien Andlauer (#30 Duqueine Team) leidde nipt voor Dane Cameron (#99 AO by TF) en Jack Doohan (#24 Nielsen Racing) op de derde plaats.

In de LMGT3-klasse behield polesitter Mattia Drudi aanvankelijk de voorsprong met de #27 Aston Martin, totdat hij na de eerste pitstopronde achter de #78 Lexus van Akkodis ASP Team, bestuurd door Jack Hawksworth, terechtkwam.

Het enige incident in het eerste uur betrof de door Iron Lynx ingeschreven #61 Mercedes. Martin Berry spinde in Tertre Rouge en liep daarbij schade op, maar de auto zit nog in de race.

Tussenstand 24 uur van Le Mans na één uur

Positie # Team Laatste ronde GAT Pitstops 1 8 Toyota Racing 03:29.520 Leider 1 2 20 BMW M Team WRT 03:30.428 +7.470 1 3 35 Alpine Endurance Team 03:32.725 +13.087 1 4 38 Cadillac Hertz Team JOTA 03:32.602 +13.520 1 5 7 Toyota Racing 03:32.699 +13.763 1 6 12 Cadillac Hertz Team JOTA 03:32.945 +14.707 1 7 101 Cadillac WTR 03:33.971 +18.963 1 8 51 Ferrari AF Corse 03:33.082 +20.930 1 9 20 BMW M Team WRT 03:34.085 +21.095 1 10 50 Ferrari AF Corse 03:32.880 +24.524 1 11 009 Aston Martin Thor Team 03:32.209 +25.466 1 12 36 Alpine Endurance Team 03:30.940 +26.470 1 13 19 Genesis Magma Racing 03:31.704 +28.612 1 14 17 Genesis Magma Racing 03:31.613 +32.210 1 15 007 Aston Martin Thor Team 03:37.940 +37.977 1 16 83 AF Corse 03:33.022 +41.778 1 17 93 Peugeot TotalEnergies 03:33.056 +45.080 1 18 94 Peugeot TotalEnergies 03:33.935 +46.155 1 19 38 IDEC Sport 03:38.834 Leider 1 20 29 Forester Racing by Panis 03:38.612 +4.169 1 21 30 Duqueine Team 03:39.814 +12.222 1 22 99 AO by TF 03:39.532 +14.808 1 23 24 Nielsen Racing 03:39.527 +15.486 1 24 43 Inter Europol Competition 03:39.629 +16.730 1 25 343 Inter Europol Competition 03:39.718 +19.762 1 26 9 Proton Competition 03:39.587 +21.408 1 27 37 CLX Motorsport 03:40.026 +27.607 1 28 26 Vector Sport 03:39.185 +37.122 1 29 4 Crowdstrike Racing by APR 03:43.304 +54.253 1 30 22 United Autosports 03:47.085 +56.257 1 31 14 TDS Racing 03:51.855 +1:05.120 1 32 183 AF Corse 03:47.502 +1:12.775 1 33 222 United Autosports 03:55.237 +1:51.153 1 34 3 DNR Engineering 03:50.953 +2:00.430 1 35 25 Algarve Pro Racing 03:46.470 +1LAP 1 36 48 RD Limited 03:41.987 +1LAP 1 37 44 Proton Competition 03:47.534 +1LAP 1 38 87 Akkodis ASP Team 03:58.785 Leider 1 39 27 Heart of Racing Team 06:02.493 +17.429 1 40 87 Akkodis ASP Team 06:04.885 +18.682 1 41 32 Team WRT 04:03.900 +19.619 1 42 69 Team WRT 04:02.608 +20.147 1 43 74 Kessel Racing 04:06.523 +21.232 1 44 77 Proton Competition 04:00.202 +23.516 1 45 34 Racing Team Turkey by TF 04:00.995 +37.255 1 46 23 Manthey CK Engineering 04:04.043 +37.903 1 47 91 Manthey CK Engineering 03:59.635 +41.291 1 48 79 Iron Lynx 04:06.257 +59.263 1 49 33 TF Sport 04:02.993 +59.657 1 50 54 Vista AF Corse 06:05.216 +1:00.405 1 51 62 Team Qatar by Iron Lynx 04:03.069 +1:00.830 1 52 92 The Bend Manthey 04:05.474 +1:01.312 1 53 58 Garage 59 04:02.249 +1:02.195 1 54 59 Racing Spirit of Leman 04:05.359 +1:02.708 1 55 21 Vista AF Corse 04:01.752 +1:08.658 1 56 10 Garage 59 04:02.108 +1:11.094 1 57 150 Richard Mille AF Corse 04:02.598 +1:13.452 1 58 61 Iron Lynx 04:06.245 +1:14.585 1 59 13 Autosport 04:03.522 +1:28.442 1 60 88 Proton Competition 04:03.365 +1:28.757 1 61 2 TF Sport 04:03.435 +1:32.240 1 62 57 Kessel Racing 04:03.436 +1:41.295 1