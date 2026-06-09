Preview 24 uur van Le Mans 2026: Wie kan Ferrari van de troon stoten?

Voor menig autosportfan staat de maand juni in het teken van één race: de 24 uur van Le Mans. In 1923 werd de race voor het eerst georganiseerd en sindsdien is deze vrijwel onafgebroken - op 1936 en van 1940 tot en met 1948 na - een van de hoogtepunten van de autosportkalender geweest. Doordat de race een aantal jaar niet is georganiseerd, is de 2026-race de 94ste editie. Wat valt er te verwachten van deze race en wat zijn de belangrijkste zaken die spelen in aanloop naar deze editie? Een overzicht.

Strijd om de eindzege in Hypercar

De laatste jaren zijn goed geweest voor Ferrari. In 2023 debuteerde het team uit Maranello met de 499P Hypercar en wist het meteen de zege te pakken in de 24 uur van Le Mans. Ook in 2024 en 2025 viel de race ten prooi aan de 'roden' en in totaal heeft elk van de drie Ferrari-crews de race één keer gewonnen.

Zo weet de concurrentie - Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Genesis, Peugeot en Toyota - wat het op het 13,626 kilometer lange Circuit de la Sarthe te wachten staat: proberen die hegemonie te doorbreken.

Het is echter geen garantie dat dit een makkelijke uitdaging wordt, aangezien het Circuit de la Sarthe ook uniek is in zijn soort. Het circuit wordt gekenmerkt door het lange Mulsanne Straight met de twee chicanes, de snelle Porsche-bochten en de krappe en langzame Ford-chicanes.

Zo worden ook de zwakheden en krachten van de Hypercars blootgelegd op dit circuit, aangezien er een combinatie is van topsnelheid, langzame bochten, middelsnelle bochten en hogesnelheidsbochten. Ferrari bleek de laatste jaren het beste totaalpakket te hebben terwijl een team als Peugeot bijvoorbeeld al weet dat de snelle bochten een zwakte vormen terwijl het remmen juist een van de krachten van de 9X8 2024 LMH is.

Bij Toyota heeft men dit jaar een flink updatepakket geïntroduceerd om tot de TR010 Hybrid te komen, maar met slechts twee races achter de rug is het nog lastig te zeggen of het team van onder meer Nyck de Vries weer vooraan mee kan doen op Le Mans. De afgelopen jaren bleek het circuit niet de beste vriend te zijn van de GR010, al kon de Japanse fabrikant telkens op operationeel vlak alsnog in de kopgroep meekomen.

Foto door: Paul Foster

Niet alleen Ferrari zal met een goed gevoel naar Le Mans afreizen, maar ook BMW zal ergens iets meer durven dromen van de eindzege dan voorgaande jaren het geval was. Het Duitse merk slaagde erin om op Spa-Francorchamps voor het eerst een zege in de Hypercar-klasse van het WEC te pakken en deed dat ook op overtuigende wijze. Het updatepakket aan de M Hybrid V8 lijkt te werken, al moet dat ook nog op Le Mans bewezen worden.

Alpine zal ook op meer succes hopen dan de afgelopen jaren het geval is geweest. De druk staat er vol op bij een van de twee thuisteams, want bij Alpine weet men dat er na dit WEC-seizoen een einde komt aan het Hypercar-programma en dus is dit de laatste kans om die felbegeerde zege te behalen.

Op basis van de eerste twee WEC-races van het seizoen is het lastig om een duidelijk beeld te krijgen van de onderlinge verhoudingen, maar wel was duidelijk dat Aston Martin en Cadillac zich op pure snelheid steeds nadrukkelijker vooraan konden melden. Of dat genoeg gaat zijn voor een gooi naar de eindzege, is nog maar de vraag. Cadillac beschikt met de V-Series.R in ieder geval wel over een over het algemeen betrouwbare auto terwijl Aston Martin pas aan het tweede jaar bezig is met de AMR-LMH en nog zoekende zal zijn op dat vlak.

Foto door: Paul Foster

Tot slot is er nog de nieuwkomer in de vorm van Genesis. Op Imola en Spa kreeg de Zuid-Koreaanse fabrikant, onderdeel van Hyundai, opvallend genoeg met weinig problemen te maken. Kinderziektes liggen altijd op de loer bij een nieuw project, zeker tijdens een 24-uursrace, waardoor Genesis niet meteen tot de favorieten zal behoren. Op pure snelheid was er echter al een grote stap te zien van Imola naar Spa, dus wellicht dat er op Le Mans opnieuw meer snelheid gevonden kan worden.

De rol van de Balance of Performance

Wie aan het WEC en Le Mans denkt, kan eigenlijk niet om een noodzakelijk kwaad heen: de Balance of Performance (BoP). Het is en blijft een heet hangijzer in het kampioenschap: een middel om de potentie van de performance van de auto in balans te brengen - zoals organisatoren FIA en Automobile Club de l'Ouest (ACO) het zelf omschrijven.

De afgelopen jaren was het kampioenschap transparant en deelde het de BoP-tabellen. Zo was in één oogopslag duidelijk wat onder meer het minimumgewicht, maximumvermogen en energie per stint van de Hypercars en LMGT3's was. Vanaf dit jaar delen de FIA en ACO deze tabellen niet meer en dus is het op voorhand nog lastiger om in te schatten welke fabrikant op papier nou echt het sterkst lijkt.

Het ontbreken van deze BoP-tabellen is extra pijnlijk, wetende dat de 24 uur van Le Mans altijd een uitzondering vormt op de manier waarop deze berekend wordt. In het WEC-seizoen wordt data van voorgaande races gebruikt, maar voor Le Mans volgt men een andere procedure - maar hoe of wat, dat is onduidelijk.

Zo zullen er veel meer vraagtekens zijn over de prestatieverschillen ten opzichte van Spa-Francorchamps of Imola en een echte verklaring zal ontbreken. Een Duitse collega zei eerder dit jaar al gekscherend dat de winnaar van de 24 uur van Le Mans de hoogste bieder zal zijn - wellicht gaat het nog niet zo ver, maar het weglaten van de BoP-tabellen opent wel de deuren voor complottheorieën als een fabrikant plots veel sterker - of zwakker - presteert dan normaal, zeker nu alle schijnwerpers op deze race gericht zijn.

Nieuwe kwalificatieregel

Hoewel de kwalificatie voor een 24-uursrace vaak nou niet gezien wordt als het belangrijkste element, is het wel degelijk een van de uitdagendste aspecten voor de 24 uur van Le Mans.

Sinds 2025 werkt men met de twee verschillende groepen: de Hypercars en de LMP2's samen met de LMGT3's. Op die manier heeft verkeer minder invloed op het verloop van de kwalificatie van de topklasse en komt het meer neer op de pure prestaties van de auto en coureur.

Dit jaar is er echter een regel ingevoerd waardoor het verplicht is - voor teams die Hyperpole 2 bereiken - om alle drie de coureurs in te zetten. Zo moet één coureur de kwalificatie voor zijn rekening nemen, mag één coureur in Hyperpole 1 rijden en moet de overgebleven coureur in actie komen tijdens Hyperpole 2.

Foto door: Paul Foster

Normaliter richten de teams zich van tevoren vooral op het testen van de auto onder raceomstandigheden: veel brandstof, bandensparen en rijden in het verkeer. Nu moeten de vrije trainingen nog meer dan voorheen gebruikt worden om de kwalificatie voor te bereiden, wetende dat de strategische inzet van de coureurs kan leiden tot succes - of falen.

Gaan teams gokken op de minst snelle coureur in de kwalificatie, met het risico dat dan Hyperpole 1 verloren gaat? Of gaan zij het op safe spelen door de sterkste dan al in te zetten en vervolgens met een minder sterke coureur Hyperpole 2 afwerken? Het zijn allemaal zaken waar de teams nu meer dan ooit tevoren mee bezig zullen zijn, al blijft de nadruk uiteraard liggen op het racetempo en de strategie voor die race.

Kans op Nederlands succes op Le Mans?

Dit jaar nemen er zeven Nederlandse coureurs deel aan de 24 uur van Le Mans. Slechts twee van hen zullen voor de eindzege kunnen gaan: Nyck de Vries en Robin Frijns. Beide coureurs rijden al sinds 2024 in de topklasse van het WEC: De Vries vertegenwoordigt de #7 Toyota terwijl Frijns in de #20 BMW racet.

Frijns zal met een glimlach naar Le Mans gaan, aangezien hij op Spa-Francorchamps zijn eerste Hypercar-zege heeft behaald in WEC. Tegelijkertijd gaf hij destijds in gesprek met Motorsport.com aan dat het op Le Mans "weer helemaal opnieuw begint". Kortom: de winnaar van de 24 uur van Le Mans laat zich moeilijk voorspellen. BMW was de afgelopen jaren niet zo sterk op Le Mans, dus er zijn ook zeker geen garanties dat de M Hybrid V8 nu opeens vooraan rijdt.

Foto door: Sjoerd van der Wal/Getty Images

De Vries is op zijn beurt al in de buurt gekomen van de zege op Le Mans. In 2024 eindigde hij op de tweede plaats, vorig jaar moest hij genoegen nemen met de vijfde plaats. Toyota domineerde jarenlang op Le Mans in het LMP1-tijdperk, maar dat was dan ook deels door een gebrek aan echte concurrentie.

Nu die weer is toegenomen, is ook gebleken dat de Japanse fabrikant het allesbehalve makkelijk heeft op Le Mans. De prestaties van het team op Spa-Francorchamps zullen weinig hoop bieden - al is het altijd de vraag in hoeverre teams in die race "spelletjes spelen" met het oog op de BoP voor Le Mans. Eén ding is zeker - en dat zeggen rivaliserende teams ook vaak genoeg: Toyota mag je nóóit uitvlakken voor de zege.

In de LMP2-klasse zijn er drie Nederlanders te vinden: Renger van der Zande, Job van Uitert en Richard Verschoor. Voor laatstgenoemde wordt dit zijn debuut in de 24 uur van Le Mans, maar dat gebeurt wel in een competitief veld. Hij deelt de #30 Duqueine Team met Doriane Pin en de zeer ervaren Julien Andlauer. Een zege in de LMP2-klasse behoort dan op papier ook tot de mogelijkheden, al zal de nadruk voor Verschoor en Pin vooral liggen op het opdoen van ervaring.

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Ook Van Uitert kan in de LMP2-klasse voor de zege gaan. Hij keert terug achter het stuur van de #28 IDEC Sport, waarmee hij in 2024 nog op de derde plaats was geëindigd in de LMP2-klasse. De Nederlander heeft al veel ervaring in deze klasse en met twee Silver-coureur in de vorm van Paul Lafargue en Valerio Rinicella kan hij rekenen op een stabiele line-up.

Van der Zande vormt de uitzondering in deze groep Nederlanders, aangezien hij in de Pro/Am-klasse van de LMP2 uitkomt. Zelf beschikt hij over een Platinum-licentie, maar zijn twee teamgenoten in de #3 DKR Engineering - John Farano en Sebastián Álvarez - maken dit tot een Pro/Am-inschrijving. In deze klasse zijn negen teams ingeschreven en gezien zijn ervaring in de langeafstandsracerij behoort Van der Zande zelf in ieder geval tot de favorieten.

Tot slot zijn er nog twee Nederlander actief in de LMGT3-klasse: Nicky Catsburg en Lin Hodenius. Catsburg kan op het Circuit de la Sarthe weer rekenen op zijn zeer ervaren teamgenoot Ben Keating, die de eerste twee races van het WEC-seizoen miste vanwege een gebroken elleboog. Keating geldt als een van de snelste Bronze-coureurs van het veld en is dus van grote waarde in de #33 TF Sport Corvette, die ook gedeeld wordt met de snelle Jonny Edgar. Catsburg heeft al een klassezege behaald op Le Mans: in 2023 won hij in de LMGTE Am-klasse.

Foto door: Sam Bagnall / Getty Images

Hodenius is op zijn beurt terug te vinden in de #79 Iron Lynx Mercedes, die speciaal voor deze race weer gehuld is in een 'Silver Arrows'-livery. Hij deelt de auto met Johannes Zelger (Bronze) en Matteo Cressoni (Silver). Op papier is dit niet een van de sterkste line-ups, aangezien Hodenius met Silver net als Cressoni de hoogst beoordeelde coureur is van het team. Alle andere LMGT3-teams beschikken over minstens een Gold- of zelfs Platinum-coureur en behoren dan ook eerder tot de favorieten.

De 24 uur van Le Mans gaat op zaterdag 13 juni om 16.00 uur van start.

Tijdschema 24 uur van Le Mans 2026

Datum Sessie Tijd Woensdag 10 juni Vrije training 1 14.00 uur - 17.00 uur Woensdag 10 juni Kwalificatie LMP2 en LMGT3 18.45 uur - 19.15 uur Woensdag 10 juni Kwalificatie Hypercar 19.30 uur - 20.00 uur Woensdag 10 juni Vrije training 2 22.00 uur - 00.00 uur Donderdag 11 juni Vrije training 3 14.45 uur - 17.45 uur Donderdag 11 juni Hyperpole 1 LMP2 en LMGT3 20.00 uur- 20.20 uur Donderdag 11 juni Hyperpole 2 LMP2 en LMGT3 20.35 uur - 20.50 uur Donderdag 11 juni Hyperpole 1 Hypercar 21.05 uur - 21.25 uur Donderdag 11 juni Hyperpole 2 Hypercar 21.40 uur - 21.55 uur Donderdag 11 juni Vrije training 4 23.00 uur - 00.00 uur Zaterdag 13 juni Warm-up 12.00 uur - 12.15 uur Zaterdag 13 juni Start 94ste editie 24 uur van Le Mans 16.00 uur Zondag 14 juni Finish 94ste editie 24 uur 16.00 uur