DTM-race Lausitzring 1: Mapelli pakt eerste Temerario-zege dankzij pitgeluk

De nieuwe stier uit Italië is verrassend naar zijn eerste overwinning in de DTM gestormd: Abt-Lamborghini-coureur Marco Mapelli wint de eerste race op de Lausitzring. De 38-jarige Italiaan, die vanaf startplaats 16 aan de race was begonnen, maakte zijn verplichte pitstop tijdens een Full-Course-Yellow-fase en profiteerde daardoor van een enorme tijdwinst.

"Ja, bij de start hebben we gegokt, net als anderen, en ik heb het team vertrouwd", meldt Mapelli bij ProSieben, want ondanks een regenbui voor de start begon Abt de race op slicks. "Ik was er echter niet echt zeker van, vooral in de eerste ronde. Maar soms moet je gewoon luisteren naar mensen die al veel meer hebben gewonnen."

"Dat heeft goed gewerkt", zegt de Italiaan, die echter pas profiteerde van de pitstop tijdens de geel-fase. "Natuurlijk hadden we geluk met de Full-Course-Yellow, dat was een gamechanger. Ik denk dat het voor iedereen die aan dit project werkt een mooie beloning is. Ik ben blij."

Ben Dörr herhaalt zijn podium uit Zandvoort

Hetzelfde geluk hadden ook Ben Dörr (Dörr-McLaren) en Manthey-Porsche-coureur Ricardo Feller, die eveneens op het perfecte moment naar binnen kwamen en het podium op zaterdag completeerden. Polesitter Nicki Thiim (Comtoyou-Aston-Martin) had pech: de Deen eindigt ondanks een moedige bandengok, die eigenlijk al had uitgepakt, slechts op de vierde plaats.

"Daar had ik eerlijk gezegd niet op gerekend", zegt de als tweede geëindigde Dörr bij ProSieben. "Ik ging er eerder van uit dat we hier slechte kaarten hadden. Maar strategie en weer hebben ons vandaag, net als de twee anderen op het podium, in de kaart gespeeld."

"Ik denk dat we vandaag alles goed hebben gedaan en zeer tevreden kunnen zijn met het resultaat", prijst de McLaren-coureur zijn team. "We zijn natuurlijk op slicks gestart en hebben daarmee een beetje gegokt, omdat we in het verleden in de regen steeds weer problemen hadden."

Marco Wittmann (Schubert-BMW) wordt vijfde, gevolgd door Maximilian Paul (Grasser-Lamborghini) en Thierry Vermeulen in de Emil-Frey-Ferrari. Lucas Auer (Landgraf-Mercedes) bezet de achtste positie, terwijl Jules Gounon (Winward-Mercedes) en Matteo Cairoli (Emil-Frey-Ferrari) de top 10 completeren.

Regenbui zorgt voor bandengok bij de start

De teams en coureurs stonden al voor de race voor een moeilijke bandenkeuze: ongeveer 15 minuten voor de start viel er een hevige regenbui, die de baan in korte tijd onder water zette en voor een vertraging van vijf minuten zorgde.

Vanwege de hoge asfalttemperaturen, de harde wind en het feit dat er blijkbaar geen verdere neerslag werd verwacht, rekenden sommige teams op een snel opdrogen van de baan. Meerdere coureurs kozen daarom voor slicks, onder wie zelfs polesitter Thiim.

Na twee formatieronden volgde de start in de bekende tweemansformatie. Lucas Auer stormde op regenbanden meteen naar de leiding, gevolgd door zijn beide AMG-merkgenoten Jules Gounon en Maro Engel. De vierde AMG-coureur Tom Kalender (Landgraf-Mercedes) werd in het middenveld rondgedraaid.

Ook Bastian Buus kwam niet ver: de Land-Porsche-coureur spinde in bocht 7 het grind in en bleef daar steken, wat de eerste en enige safetycarfase veroorzaakte. Dat speelde vooral de coureurs op slicks in de kaart, die daardoor niet nog meer terrein verloren. Thiim was op dat moment echter al teruggevallen naar plaats 13.

Slicks worden het beslissende voordeel

Toen de safetycar enkele ronden later weer naar binnen kwam, was de baan weliswaar duidelijk droger, maar de coureurs op slicks waren nog steeds in het nadeel. Auer verdedigde zijn leiding tegen Gounon, terwijl Engel daarachter zijn meerdere moest erkennen in Cairoli en Arjun Maini (HRT-Ford).

Al de tweede ronde na de herstart bracht de ommekeer: de rondetijden van de auto's op slicks werden nu duidelijk sneller. Thiim was op dat moment de best geplaatste coureur op profielloze banden, reed ongeveer twee seconden sneller dan de kop en begon de eerste concurrenten op regenbanden voorbij te gaan.

Nog voordat het pitstopvenster openging, had de Deen zich al langs Auer naar de leiding geschoven. Het was dan ook weinig verrassend dat alle coureurs op regenbanden bij de eerste gelegenheid naar binnen kwamen voor de wissel naar slicks.

Een ronde later maakten echter ook Thiim, Vermeulen en Paul hun verplichte pitstop, terwijl Timo Glock zijn Dörr-McLaren wegens een technisch defect op de baan moest stilzetten. Dat leidde op zijn beurt tot een Full-Course-Yellow-fase, die de beslissende scène van de race werd.

Mapelli, Dörr en Feller hebben geluk bij de pitstop

Hoewel het niet is toegestaan om de verplichte stop tijdens een Full-Course-Yellow-fase te maken, hadden Marco Mapelli, Ben Dörr en Ricardo Feller de lijn bij de pitstraatinrit al overschreden toen de geel-fase werd afgekondigd. Daarom werd hun pitbezoek als verplichte stop geteld.

Na het sluiten van het pitstopvenster bleek er aan de kop een compleet ander beeld: Mapelli lag plotseling met de Abt-Lamborghini aan de leiding, op de voet gevolgd door Dörr en Feller. Het trio lag meer dan 20 seconden voor Thiim, die zijn geslaagde bandengok bij de start ondanks een inhaalrace niet in een overwinning kon omzetten.

Het debuutsucces van Mapelli kwam in de slotfase niet meer in gevaar. De Italiaan vergrootte zijn voorsprong op Dörr in de laatste ronden zelfs verder en kwam uiteindelijk als overtuigende winnaar over de finish.

Maro Engel, die eerder het DTM-klassement had aangevoerd, beleefde daarentegen een moeilijke race. Na de Full-Course-Yellow schoof de Winward-Mercedes-coureur van de baan en schoot door het grind, wat hem ver terugwierp. Uiteindelijk eindigde Engel slechts op de 15e plaats en pakt daarvoor maar één punt.

De AMG-coureur leverde in de slotfase een hard duel uit met Manthey-Porsche-coureur Thomas Preining. Na meerdere positiewisselingen, contacten en woedende radioboodschappen trok Preining uiteindelijk aan het langste eind. Engel moet zijn leiding in het klassement afstaan aan merkgenoot Auer.

Voor de coureurs blijft er nauwelijks tijd over om de verhitte gemoederen weer te laten afkoelen: al op zondag staat de zesde race van het DTM-seizoen 2026 op het programma. Na de kwalificatie in de ochtend volgt om 13:30 uur de start van de volgende hitteclash op de Lausitzring.