WEC-kalender voor 2027 uitgebreid na terugkeer Silverstone

In aanloop naar de 24 uur van Le Mans van dit weekend hebben WEC-promotors FIA en de Automobile Club de l'Ouest bevestigd dat er op 25 april een zesuursrace wordt toegevoegd op het circuit van de Britse Grand Prix.

De race op Silverstone wordt de derde ronde van het WEC-seizoen 2027 en krijgt een plek tussen twee bestaande Europese races van dezelfde lengte, op Imola en Spa.

Het kampioenschap begint opnieuw in Qatar, op 27 maart, nadat de 1.812 kilometer-race op Losail dit jaar vanwege de geopolitieke situatie in het Midden-Oosten naar later in het seizoen werd verschoven.

De 95ste editie van Le Mans wordt gehouden op 12 en 13 juni, als onderdeel van een drukke eerste seizoenshelft waarin vijf races in een periode van vier maanden plaatsvinden.

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Na afloop van het Europese deel van het seizoen reist het WEC naar Noord- en Zuid-Amerika en Azië, als onderdeel van een grotendeels ongewijzigde kalender.

Het evenement in São Paulo staat gepland voor 11 juli, waarna de race in Austin twee maanden later, in september, volgt.

Japan is opnieuw gastheer van de voorlaatste ronde van het seizoen, met de 6 uur van Fuji op 26 september. Bahrein sluit de campagne opnieuw af met een achtuursrace bij dag en nacht op 6 november.

"Na meerdere seizoenen van stabiliteit heeft de groeiende populariteit van het FIA WEC - onder fabrikanten, media en fans - ons ervan overtuigd dat dit het juiste moment is om de kalender uit te breiden", zegt Frédéric Lequien, CEO van het FIA World Endurance Championship.

"Met Silverstone keren we terug naar een circuit met een geschiedenis van spannende races en grote publieksaantallen. Het biedt de deelnemers een enorme uitdaging en vormt tegelijk een perfecte aanvulling op de acht bestaande locaties. Met negen niet te missen races in vijf wereldregio's lijkt opnieuw een sensationeel seizoen verzekerd!"

Foto door: Marc Fleury

Met negen races verspreid over evenzoveel maanden wordt het WEC-seizoen 2026 het langste seizoen in de geschiedenis van het kampioenschap sinds 2017. Silverstone was in de jaren 2010 een vaste waarde op de kalender van het herboren WEC, totdat de coronapandemie leidde tot structurele wijzigingen aan de kalender.

De klasse keerde in 2021 terug naar een kalenderjaarformat, nadat de seizoenen korte tijd over twee kalenderjaren waren uitgesmeerd. Tegelijkertijd werd het aantal races teruggebracht tot zes, waarbij Silverstone een van de races was die van de kalender verdwenen.

Sindsdien heeft het WEC gewaarschuwd voor een te snelle uitbreiding van de kalender. Plannen voor een terugkeer naar Silverstone werden uitgesteld, ondanks de langetermijnambitie om jaarlijks tot tien races te organiseren.

Pas in 2023 werd een zevende race toegevoegd, waarna het kampioenschap in 2024 terugkeerde naar acht races per jaar met het debuut van Qatar op de kalender. De kans op een Britse comeback leek groter dan ooit toen de ACO eind vorig jaar aankondigde dat Silverstone in 2026 zou terugkeren op de kalender van de European Le Mans Series.

In het verleden organiseerde Silverstone in hetzelfde weekend zowel ELMS- als WEC-races, iets wat in 2027 opnieuw mogelijk zou zijn, afhankelijk van de bevestiging van de ELMS-kalender. De ELMS-ronde op Silverstone van dit jaar staat gepland voor 14 september.