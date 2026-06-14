24 uur van Le Mans, 08.00 uur: Cadillac leidt, Verschoor en Catsburg P1 in eigen klasse

De twee door Jota gerunde fabrieks-Cadillacs kwamen in het veertiende uur aan de leiding, nadat ze de tot dan toe leidende #8 Toyota TR010 Hybrid in de pits voorbij waren gegaan.

De #38 Cadillac, die op de tweede plaats reed, kreeg echter kort na 04.00 uur lokale tijd te maken met een probleem met de stuurbekrachtiging. Daardoor moest de auto twee ongeplande pitstops maken voor reparaties. Jota haalde de auto kort voor het einde van het zestiende uur uit de race.

De problemen van de #38 in de nacht gaven de zusterauto, op dat moment bestuurd door Will Stevens, een marge van meer dan 45 seconden. De #8 Toyota GR010 Hybrid herstelde zich naar de tweede plaats na een bewogen nacht voor de leidende auto van de Japanse fabrikant.

Brendon Hartley lag na de herstart achter de safety car aan de leiding, maar schoot in het tiende uur rechtdoor in de Mulsanne-bocht. Nadat de #8 Toyota in de daaropvolgende pitstopcyclus de leiding verloor, ging er nog meer tijd verloren door een overtreding onder Full Course Yellow.

De meest recente pitstopcyclus bracht Hartley voor de #20 BMW M Hybrid V8, al kwam Sheldon van der Linde om 08.00 uur lokale tijd in Frankrijk dichterbij de Nieuw-Zeelander. De #7 Toyota reed met Nyck de Vries aan het stuur op de vierde plaats, met de fabrieks-#51 Ferrari daarachter als leider van de twee Alpine A424's.

Wayne Taylor Racing kreeg twee straffen voor overtredingen onder FCY, waardoor de #101 Cadillac op de achtste plaats bijna drie minuten achter de leiders lag. De #83 AF Corse Ferrari reed negende, terwijl de #007 Aston Martin de top-tien completeerde.

Le Mans-debutant Genesis kreeg in de nacht voor het eerst met problemen te maken. De #19 GMR-001 kwam twee keer op de baan tot stilstand en veroorzaakte bij de eerste keer een FCY.

In LMP2 verstevigde de #30 Duqueine Oreca 07 in de vroege ochtenduren zijn leidende positie. Richard Verschoor reed bijna negentig seconden voor de twee Inter Europol-auto's. Proton hield de vierde plaats vast, met Harry King inmiddels achter het stuur van de #9-auto.

Verschillende LMP2-auto's kenden in de nacht en ochtend momenten op de baan. Enzo Trulli strandde met de Algarve Pro-Oreca bij Mulsanne en Dane Cameron spinde met de AO by TF-auto bij Indianapolis. Porsche GTP-ster Kevin Estre raakte eveneens de vangrails bij Indianapolis, nadat hij enkele minuten voor het einde van het zestiende uur in de #14 TDS Oreca over de kerbstones was gegaan.

Foto door: Germain Durand

In LMGT3 kwam de #33 TF Sport Corvette Z06 GT3.R in de nacht aan de leiding, waarbij GM-fabriekscoureur Nicky Catsburg een voorsprong van meer dan negentig seconden opbouwde.

De #78 ASP Lexus RC F GT3 is op de tweede plaats de naaste belager van Corvette, terwijl de van pole vertrokken #27 Heart of Racing Aston Martin Vantage GT3 in de nacht terugviel naar de derde plaats.

Titelverdediger Manthey Porsche bezet de vierde plaats, met Ayhancan Güven achter het stuur van de #91 Porsche 911 GT3 R.

De tweede ASP Lexus maakte eveneens deel uit van de kopgroep, totdat de auto een drive-throughpenalty kreeg voor het veroorzaken van een botsing met de Kessel Racing Ferrari 296 GT3.

Tussenstand 24 uur van Le Mans na 16 uur

Positie Startnummer Team Verschil Gat naar leider Pits/ronde 1 12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA Ronde 260 Leider 22 / L253 2 8 TOYOTA RACING +46.571 +46.571 22 / L251 3 20 BMW M TEAM WRT +3.854 +50.425 21 / L252 4 7 TOYOTA RACING +2:14.090 +1 Ronde 22 / L255 5 51 FERRARI AF CORSE +16.210 +1 Ronde 22 / L255 6 35 ALPINE ENDURANCE TEAM +0.726 +1 Ronde 21 / L251 7 36 ALPINE ENDURANCE TEAM +27.334 +1 Ronde 21 / L250 8 101 CADILLAC WTR +2.744 +1 Ronde 23 / L233 9 83 AF CORSE +18.761 +1 Ronde 22 / L255 10 7 ASTON MARTIN THOR TEAM +2:06.616 +2 Ronden 21 / L256 11 17 GENESIS MAGMA RACING +1:25.922 +2 Ronden 21 / L249 12 9 ASTON MARTIN THOR TEAM +1 Ronde +3 Ronden 23 / L249 13 94 PEUGEOT TOTALENERGIES +1:35.716 +4 Ronden 21 / L254 14 93 PEUGEOT TOTALENERGIES +43.579 +4 Ronden 21 / L248 15 19 GENESIS MAGMA RACING +1:03.390 +4 Ronden 21 / L251 16 15 BMW M TEAM WRT +1 Ronde +5 Ronden 20 / L244 17 50 FERRARI AF CORSE +3 Ronden +9 Ronden 20 / L243 18 30 DUQUEINE TEAM Ronde 246 Leider 20 / L238 19 343 INTER EUROPOL COMPETITION +1:08.069 +1:08.069 20 / L239 20 43 INTER EUROPOL COMPETITION +15.646 +1:23.715 20 / L240 21 26 VECTOR SPORT +2:16.770 +1 Ronde 21 / L240 22 29 FORESTIER RACING BY PANIS +15.788 +1 Ronde 22 / L243 23 9 PROTON COMPETITION +2.960 +1 Ronde 22 / L243 24 37 CLX MOTORSPORT +11.142 +1 Ronde 20 / L234 25 28 IDEC SPORT +1:37.228 +1 Ronde 23 / L236 26 4 CROWDSTRIKE RACING BY APR +1 Ronde +2 Ronden 21 / L239 27 24 NIELSEN RACING +1:32.301 +3 Ronden 22 / L242 28 22 UNITED AUTOSPORTS +7:51.935 +3 Ronden 21 / L241 29 183 AF CORSE +32.133 +3 Ronden 22 / L240 30 14 TDS RACING +1 Ronde +4 Ronden 23 / L240 31 99 AO BY TF +1:41.089 +5 Ronden 21 / L234 32 44 PROTON COMPETITION +40.635 +5 Ronden 21 / L234 33 48 RD LIMITED +17.552 +5 Ronden 21 / L231 34 25 ALGARVE PRO RACING +16.159 +5 Ronden 21 / L233 35 222 UNITED AUTOSPORTS +1 Ronde +7 Ronden 20 / L227 36 3 DKR ENGINEERING +7 Ronden +14 Ronden 23 / L223 37 33 TF SPORT Ronde 228 Leider 22 / L220 38 78 AKKODIS ASP TEAM +2:08.162 +2:08.162 22 / L220 39 27 HEART OF RACING TEAM +1:16.474 +1 Ronde 23 / L224 40 74 KESSEL RACING +23.769 +1 Ronde 23 / L221 41 23 HEART OF RACING TEAM +8.896 +1 Ronde 24 / L226 42 21 VISTA AF CORSE +8.545 +1 Ronde 22 / L225 43 2 TF SPORT +4.494 +1 Ronde 21 / L219 44 91 MANTHEY DK ENGINEERING +28.068 +1 Ronde 21 / L226 45 32 TEAM WRT +0.459 +1 Ronde 21 / L219 46 87 AKKODIS ASP TEAM +17.741 +1 Ronde 24 / L225 47 34 RACING TEAM TURKEY BY TF +29.609 +1 Ronde 23 / L226 48 69 TEAM WRT +50.056 +1 Ronde 21 / L217 49 150 RICHARD MILLE AF CORSE +36.139 +1 Ronde 22 / L224 50 57 KESSEL RACING +34.916 +2 Ronden 22 / L225 51 59 RACING SPIRIT OF LEMAN +2:05.368 +2 Ronden 22 / L222 52 88 PROTON COMPETITION +24.403 +2 Ronden 24 / L226 53 58 GARAGE 59 +1:32.499 +3 Ronden 22 / L224 54 77 PROTON COMPETITION +22.983 +3 Ronden 22 / L220 55 10 GARAGE 59 +1:11.006 +3 Ronden 21 / L215 56 92 THE BEND MANTHEY +1:54.773 +3 Ronden 20 / L216 57 62 TEAM QATAR BY IRON LYNX +6 Ronden +10 Ronden 22 / L216 Uitgevallen 38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA — — 21 / L218 Uitgevallen 79 IRON LYNX — — 15 / L153 Uitgevallen 54 VISTA AF CORSE — — 10 / L103 Uitgevallen 61 IRON LYNX — — 7 / L65 Uitgevallen 13 13 AUTOSPORT — — 7 / L61