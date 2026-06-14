24 uur van Le Mans, 08.00 uur: Cadillac leidt, Verschoor en Catsburg P1 in eigen klasse
De #12 Cadillac heeft met nog acht uur te gaan in de 24 uur van Le Mans een ruime voorsprong opgebouwd, terwijl Toyota en BMW verwikkeld zijn in een fel gevecht om de tweede plaats.
Foto: Ker Robertson / Allsport via Getty Images
De twee door Jota gerunde fabrieks-Cadillacs kwamen in het veertiende uur aan de leiding, nadat ze de tot dan toe leidende #8 Toyota TR010 Hybrid in de pits voorbij waren gegaan.
De #38 Cadillac, die op de tweede plaats reed, kreeg echter kort na 04.00 uur lokale tijd te maken met een probleem met de stuurbekrachtiging. Daardoor moest de auto twee ongeplande pitstops maken voor reparaties. Jota haalde de auto kort voor het einde van het zestiende uur uit de race.
De problemen van de #38 in de nacht gaven de zusterauto, op dat moment bestuurd door Will Stevens, een marge van meer dan 45 seconden. De #8 Toyota GR010 Hybrid herstelde zich naar de tweede plaats na een bewogen nacht voor de leidende auto van de Japanse fabrikant.
Brendon Hartley lag na de herstart achter de safety car aan de leiding, maar schoot in het tiende uur rechtdoor in de Mulsanne-bocht. Nadat de #8 Toyota in de daaropvolgende pitstopcyclus de leiding verloor, ging er nog meer tijd verloren door een overtreding onder Full Course Yellow.
De meest recente pitstopcyclus bracht Hartley voor de #20 BMW M Hybrid V8, al kwam Sheldon van der Linde om 08.00 uur lokale tijd in Frankrijk dichterbij de Nieuw-Zeelander. De #7 Toyota reed met Nyck de Vries aan het stuur op de vierde plaats, met de fabrieks-#51 Ferrari daarachter als leider van de twee Alpine A424's.
Wayne Taylor Racing kreeg twee straffen voor overtredingen onder FCY, waardoor de #101 Cadillac op de achtste plaats bijna drie minuten achter de leiders lag. De #83 AF Corse Ferrari reed negende, terwijl de #007 Aston Martin de top-tien completeerde.
Le Mans-debutant Genesis kreeg in de nacht voor het eerst met problemen te maken. De #19 GMR-001 kwam twee keer op de baan tot stilstand en veroorzaakte bij de eerste keer een FCY.
In LMP2 verstevigde de #30 Duqueine Oreca 07 in de vroege ochtenduren zijn leidende positie. Richard Verschoor reed bijna negentig seconden voor de twee Inter Europol-auto's. Proton hield de vierde plaats vast, met Harry King inmiddels achter het stuur van de #9-auto.
Verschillende LMP2-auto's kenden in de nacht en ochtend momenten op de baan. Enzo Trulli strandde met de Algarve Pro-Oreca bij Mulsanne en Dane Cameron spinde met de AO by TF-auto bij Indianapolis. Porsche GTP-ster Kevin Estre raakte eveneens de vangrails bij Indianapolis, nadat hij enkele minuten voor het einde van het zestiende uur in de #14 TDS Oreca over de kerbstones was gegaan.
Foto door: Germain Durand
In LMGT3 kwam de #33 TF Sport Corvette Z06 GT3.R in de nacht aan de leiding, waarbij GM-fabriekscoureur Nicky Catsburg een voorsprong van meer dan negentig seconden opbouwde.
De #78 ASP Lexus RC F GT3 is op de tweede plaats de naaste belager van Corvette, terwijl de van pole vertrokken #27 Heart of Racing Aston Martin Vantage GT3 in de nacht terugviel naar de derde plaats.
Titelverdediger Manthey Porsche bezet de vierde plaats, met Ayhancan Güven achter het stuur van de #91 Porsche 911 GT3 R.
De tweede ASP Lexus maakte eveneens deel uit van de kopgroep, totdat de auto een drive-throughpenalty kreeg voor het veroorzaken van een botsing met de Kessel Racing Ferrari 296 GT3.
Tussenstand 24 uur van Le Mans na 16 uur
|Positie
|Startnummer
|Team
|Verschil
|Gat naar leider
|Pits/ronde
|1
|12
|CADILLAC HERTZ TEAM JOTA
|Ronde 260
|Leider
|22 / L253
|2
|8
|TOYOTA RACING
|+46.571
|+46.571
|22 / L251
|3
|20
|BMW M TEAM WRT
|+3.854
|+50.425
|21 / L252
|4
|7
|TOYOTA RACING
|+2:14.090
|+1 Ronde
|22 / L255
|5
|51
|FERRARI AF CORSE
|+16.210
|+1 Ronde
|22 / L255
|6
|35
|ALPINE ENDURANCE TEAM
|+0.726
|+1 Ronde
|21 / L251
|7
|36
|ALPINE ENDURANCE TEAM
|+27.334
|+1 Ronde
|21 / L250
|8
|101
|CADILLAC WTR
|+2.744
|+1 Ronde
|23 / L233
|9
|83
|AF CORSE
|+18.761
|+1 Ronde
|22 / L255
|10
|7
|ASTON MARTIN THOR TEAM
|+2:06.616
|+2 Ronden
|21 / L256
|11
|17
|GENESIS MAGMA RACING
|+1:25.922
|+2 Ronden
|21 / L249
|12
|9
|ASTON MARTIN THOR TEAM
|+1 Ronde
|+3 Ronden
|23 / L249
|13
|94
|PEUGEOT TOTALENERGIES
|+1:35.716
|+4 Ronden
|21 / L254
|14
|93
|PEUGEOT TOTALENERGIES
|+43.579
|+4 Ronden
|21 / L248
|15
|19
|GENESIS MAGMA RACING
|+1:03.390
|+4 Ronden
|21 / L251
|16
|15
|BMW M TEAM WRT
|+1 Ronde
|+5 Ronden
|20 / L244
|17
|50
|FERRARI AF CORSE
|+3 Ronden
|+9 Ronden
|20 / L243
|18
|30
|DUQUEINE TEAM
|Ronde 246
|Leider
|20 / L238
|19
|343
|INTER EUROPOL COMPETITION
|+1:08.069
|+1:08.069
|20 / L239
|20
|43
|INTER EUROPOL COMPETITION
|+15.646
|+1:23.715
|20 / L240
|21
|26
|VECTOR SPORT
|+2:16.770
|+1 Ronde
|21 / L240
|22
|29
|FORESTIER RACING BY PANIS
|+15.788
|+1 Ronde
|22 / L243
|23
|9
|PROTON COMPETITION
|+2.960
|+1 Ronde
|22 / L243
|24
|37
|CLX MOTORSPORT
|+11.142
|+1 Ronde
|20 / L234
|25
|28
|IDEC SPORT
|+1:37.228
|+1 Ronde
|23 / L236
|26
|4
|CROWDSTRIKE RACING BY APR
|+1 Ronde
|+2 Ronden
|21 / L239
|27
|24
|NIELSEN RACING
|+1:32.301
|+3 Ronden
|22 / L242
|28
|22
|UNITED AUTOSPORTS
|+7:51.935
|+3 Ronden
|21 / L241
|29
|183
|AF CORSE
|+32.133
|+3 Ronden
|22 / L240
|30
|14
|TDS RACING
|+1 Ronde
|+4 Ronden
|23 / L240
|31
|99
|AO BY TF
|+1:41.089
|+5 Ronden
|21 / L234
|32
|44
|PROTON COMPETITION
|+40.635
|+5 Ronden
|21 / L234
|33
|48
|RD LIMITED
|+17.552
|+5 Ronden
|21 / L231
|34
|25
|ALGARVE PRO RACING
|+16.159
|+5 Ronden
|21 / L233
|35
|222
|UNITED AUTOSPORTS
|+1 Ronde
|+7 Ronden
|20 / L227
|36
|3
|DKR ENGINEERING
|+7 Ronden
|+14 Ronden
|23 / L223
|37
|33
|TF SPORT
|Ronde 228
|Leider
|22 / L220
|38
|78
|AKKODIS ASP TEAM
|+2:08.162
|+2:08.162
|22 / L220
|39
|27
|HEART OF RACING TEAM
|+1:16.474
|+1 Ronde
|23 / L224
|40
|74
|KESSEL RACING
|+23.769
|+1 Ronde
|23 / L221
|41
|23
|HEART OF RACING TEAM
|+8.896
|+1 Ronde
|24 / L226
|42
|21
|VISTA AF CORSE
|+8.545
|+1 Ronde
|22 / L225
|43
|2
|TF SPORT
|+4.494
|+1 Ronde
|21 / L219
|44
|91
|MANTHEY DK ENGINEERING
|+28.068
|+1 Ronde
|21 / L226
|45
|32
|TEAM WRT
|+0.459
|+1 Ronde
|21 / L219
|46
|87
|AKKODIS ASP TEAM
|+17.741
|+1 Ronde
|24 / L225
|47
|34
|RACING TEAM TURKEY BY TF
|+29.609
|+1 Ronde
|23 / L226
|48
|69
|TEAM WRT
|+50.056
|+1 Ronde
|21 / L217
|49
|150
|RICHARD MILLE AF CORSE
|+36.139
|+1 Ronde
|22 / L224
|50
|57
|KESSEL RACING
|+34.916
|+2 Ronden
|22 / L225
|51
|59
|RACING SPIRIT OF LEMAN
|+2:05.368
|+2 Ronden
|22 / L222
|52
|88
|PROTON COMPETITION
|+24.403
|+2 Ronden
|24 / L226
|53
|58
|GARAGE 59
|+1:32.499
|+3 Ronden
|22 / L224
|54
|77
|PROTON COMPETITION
|+22.983
|+3 Ronden
|22 / L220
|55
|10
|GARAGE 59
|+1:11.006
|+3 Ronden
|21 / L215
|56
|92
|THE BEND MANTHEY
|+1:54.773
|+3 Ronden
|20 / L216
|57
|62
|TEAM QATAR BY IRON LYNX
|+6 Ronden
|+10 Ronden
|22 / L216
|Uitgevallen
|38
|CADILLAC HERTZ TEAM JOTA
|—
|—
|21 / L218
|Uitgevallen
|79
|IRON LYNX
|—
|—
|15 / L153
|Uitgevallen
|54
|VISTA AF CORSE
|—
|—
|10 / L103
|Uitgevallen
|61
|IRON LYNX
|—
|—
|7 / L65
|Uitgevallen
|13
|13 AUTOSPORT
|—
|—
|7 / L61
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
24 uur van Le Mans, 08.00 uur: Cadillac leidt, Verschoor en Catsburg P1 in eigen klasse
F1 Barcelona 2026: Hoe laat begint de race vandaag?
24 uur van Le Mans, 00.00 uur: Safety car gooit strijd weer helemaal open
F1-update: Verstappen kan kwalificatieresultaat niet verklaren, bandenchaos in Barcelona?
Drie foto's, drie verhalen: Jacky Ickx blikt terug
De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk
Achter de schermen bij Peugeot: zo bereidt een team zich voor op de 24 uur van Le Mans
Waarom Ford WEC boven IMSA verkoos voor Hypercar-programma
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties