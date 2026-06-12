Ferrari voorziet 499P Hypercar van grote update voor 2027

De Italiaanse fabrikant kan voor het nieuwe seizoen drie of zelfs alle vier resterende evo-jokers inzetten die het nog tot eind 2027 mag gebruiken.

Ferdinando Cannizzo, technisch verantwoordelijke voor Ferrari's endurance-programma's, legde woensdag tijdens de eerste persbijeenkomst van het merk in de Le Mans-week uit dat het plan is om "drie of vier" jokers op de auto te gebruiken die in 2023 werd geïntroduceerd.

Toen Motorsport.com hem vroeg het exacte aantal te verduidelijken, zei hij: "Ik denk ongeveer drie. Maar het kunnen er ook vier zijn, afhankelijk van de interpretatie."

Meerdere updates die onder hetzelfde hoofdstuk van het technisch reglement vallen, tellen in theorie namelijk slechts als één joker. Een fabrikant die in de Hypercar-klasse van het WEC uitkomt, heeft toestemming nodig van de twee organiserende instanties, de FIA en de Automobile Club de l'Ouest, om jokers te mogen introduceren.

Cannizzo bevestigde dat de gesprekken over de toekomstige ontwikkelingen van de 499P al lopen met de organisatoren van het kampioenschap en dat hij er vertrouwen in heeft dat Ferrari groen licht krijgt voor 2027. Hij wilde niet onthullen op welke onderdelen van de auto de jokers zich zullen richten.

"We zullen besluiten om verschillende gebieden van de auto op een geïntegreerde manier aan te pakken, net zoals we dat hebben gedaan toen we de auto hebben ontwikkeld", zei hij.

Ferdinando Cannizzo, Ferrari Head of Endurance Race Cars Foto door: Davide Cavazza

Het is logisch dat Ferrari volgend jaar alle of het merendeel van de jokers inzet, omdat het ze anders zou verliezen. Elke LMH en LMDh mag in de oorspronkelijke levenscyclus vijf evo-jokers gebruiken en krijgt daarna nog eens twee extra jokers voor de verlenging van het huidige reglement met twee jaar, tot en met het einde van het seizoen 2029.

Steeds kleinere winst

De enige joker die Ferrari tot nu toe heeft gebruikt, werd in juli 2024 geïntroduceerd tijdens de WEC-ronde op Interlagos en was gericht op de koeling van de remmen. Ferrari heeft altijd volgehouden dat het er zelf voor heeft gekozen om voor 2026 geen jokers te introduceren, en dat het dus niet door de regelmakers werd tegengehouden na de dominantie in de openingsraces van de WEC-campagne van vorig jaar, die uiteindelijk eindigde met het winnen van zowel de rijders- als de constructeurstitel.

Volgens Cannizzo speelden dit jaar een aantal "variabelen" mee in die beslissing. Daaronder viel ook de nieuwe reeks slicks van Michelin, met vijftig procent duurzame materialen, die aan het begin van het jaar werd ingevoerd.

Hij legde echter uit dat de winst die met de huidige auto nog te behalen valt steeds kleiner wordt: "Op een bepaald moment bereik je een grens wanneer je probeert meer performance uit de auto te halen, en dan moet je veranderingen doorvoeren."

Cannizzo benadrukte dat de ontwikkelingen voor 2029 gebaseerd zullen zijn op de bestaande homologatie en dat Ferrari geen volledig nieuwe auto plant. Dat is namelijk een andere mogelijkheid voor fabrikanten: binnen de levenscyclus van het reglement is een tweede homologatie toegestaan.

Voor 2026 zijn er kleine aerodynamische wijzigingen aan de 499P doorgevoerd als gevolg van de herhomologatie van het volledige Hypercar-veld. Alle auto's zijn getest in de Windshear-windtunnel in de Verenigde Staten en moesten passen binnen een licht aangescherpt aerodynamisch prestatievenster dat in het reglement is vastgelegd.