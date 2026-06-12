LMP2 barst van het talent: deze topcoureurs racen op Le Mans

Aan talent is er geen gebrek in de LMP2-klasse tijdens de 24 uur van Le Mans van dit jaar, met meerdere Hypercar- en GTP-coureurs die een stap terug doen naar de tussenklasse. In totaal staan er negentien Oreca 07's ingeschreven in LMP2, waarvan er tien uitkomen in de Pro-Am-klasse.

Hoewel LMP2 door de jaren heen altijd al grote namen heeft aangetrokken, heeft een combinatie van factoren dit jaar gezorgd voor een nog grotere toestroom van toptalent. Het vertrek van Porsche uit de Hypercar-klasse is daarbij de grootste factor, waardoor een aantal fabriekscoureurs zonder zitje in de topklasse zit. Maar ook veel prominente coureurs uit IMSA hebben de kans gegrepen om deel te nemen aan de grootste endurance-race van het jaar, wat de diepte van het veld verder vergroot.

Hier volgt een overzicht van alle coureurs met Hypercar- of GTP-ervaring die op Le Mans in de LMP2-klasse racen.

Foto door: Alexander Trienitz

Team: DKR Engineering

Beste Le Mans-resultaat: 4e (Hypercar)

Renger van der Zande verschijnt dit jaar voor de negende keer op rij aan de start van Le Mans. De Nederlander komt uit voor DKR Engineering, samen met John Farano en Sebastián Álvarez. Van der Zande brengt een schat aan prototype-ervaring mee, met name uit het IMSA SportsCar Championship, en op zijn palmares staan onder meer twee algemene zeges in de 24 uur van Daytona met Cadillac.

Van der Zande heeft op Le Mans nog niet veel succes gekend, maar hoopt dit keer op een beter resultaat terwijl hij jaagt op een nieuw fulltime programma voor 2027, nadat Acura heeft besloten zijn GTP-programma tijdelijk stil te leggen.

Laurin Heinrich

Foto door: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

Team: CrowdStrike Racing by APR

Beste Le Mans-resultaat: NVT

Laurin Heinrich maakt op Le Mans zijn debuut met CrowdStrike by APR. Hij deelt de door het team in de Pro-Am-klasse ingeschreven Oreca 07 met George Kurtz en Alex Quinn. Na een vuurdoop in de WEC-finale van vorig jaar in Bahrein, waar hij Michael Christensen verving, heeft Heinrich indruk gemaakt aan boord van de Porsche 963 in IMSA. Daar won hij met PPM de races op Daytona en Sebring, voordat hij met JDC-Miller op Laguna Seca nog een GTP-zege boekte.

Porsche strijdt dit jaar misschien niet mee om de algemene zege op Le Mans, maar Heinrich is een van de meerdere coureurs die in de tussenklasse de vlag hooghoudt voor het Duitse merk.

Kakunoshin Ohta

Foto door: Masahide Kamio

Team: Proton Competition

Beste Le Mans-resultaat: NVT

Honda-coureur Kakunoshin Ohta neemt dit jaar voor het eerst deel aan Le Mans. Hij deelt een door Proton Competition ingeschreven Oreca 07 met Jonas Ried en Harry King.

Ohta heeft beperkte ervaring in de topklasse van de prototype-racerij, met minder dan een handvol optredens voor Acura in het IMSA-seizoen 2025. In plaats daarvan zal hij vertrouwen op zijn ervaring in Japan, waar hij meerdere races in de Super Formula heeft gewonnen en op het podium is geëindigd in Super GT.

Foto door: Alexander Trienitz

Team: TDS Racing

Beste Le Mans-resultaat: 2e (Hypercar), 1e (GTE Pro)

Kevin Estre is zonder twijfel een van de grootste blikvangers op de LMP2-grid van dit jaar. De Porsche-ster sluit zich aan bij TDS Racing, waar hij in de enige Pro-Am-inschrijving van het team rijdt naast Mathias Beche en Tobias Lutke.

Estre staat bekend om zijn snelheid over één ronde en uitstekende race-inzicht. Zijn eerste uitstapje naar de LMP2-klasse sinds 2015 komt na het vertrek van Porsche uit het WEC, en onderstreept zijn wens om opnieuw mee te strijden om de algemene zege op Le Mans.

Foto door: McLaren

Team: United Autosports

Beste Le Mans-resultaat: 8e (Hypercar)

Mikkel Jensen vervolgt zijn voorbereidingen op het aanstaande Hypercar-programma van McLaren met een optreden in de LMP2-klasse op Le Mans. De Deen voegt zich bij zijn Scandinavische collega Rasmus Lindh en ELMS-racewinnaar Grégoire Saucy in de #22 Oreca van United Autosports.

Hoewel Jensen vooral bekend is van zijn periode bij Peugeot, heeft hij veel ervaring in de LMP2-rangen, waaronder een titel in het IMSA SportsCar Championship en zeges in de ELMS.

Foto door: FIAWEC - DPPI

Team: Duqueine Team

Beste Le Mans-resultaat: 1e (GTE Am), 6e (Hypercar)

Aanstormend talent Julien Andlauer sluit zich aan bij collega-Porsche-coureurs Heinrich en Estre door op onafhankelijke basis deel te nemen aan de LMP2-klasse van Le Mans. Samen met Doriane Pin en Richard Verschoor in de #30-inschrijving van Duqueine vormt Andlauer een van de sterkste line-ups in de categorie.

Hoewel Andlauer naam heeft gemaakt in de GT- en GTP-klassen met Porsche, heeft de Fransman ook enige ervaring met de LMP2-formule: hij reed eerder twee seizoenen in de Asian Le Mans Series.

Foto door: Rainier Ehrhardt

Team: Inter Europol

Beste Le Mans-resultaat: 1e (LMP2)

Tom Dillmann mikt op prolongatie van zijn LMP2-zege wanneer hij bij Inter Europol opnieuw de handen ineenslaat met Jakub Smiechowski en Nick Yelloly.

De Fransman boekte beperkte resultaten toen hij met ByKolles/Vanwall in de topklasse van het WEC reed, maar heeft sinds zijn terugkeer naar de LMP2-divisie zijn stempel gedrukt. In 2024 veroverde hij de LMP2-titel in IMSA, waarna hij vorig jaar als tweede eindigde in de ELMS.

Nick Yelloly

Foto door: Alexander Trienitz

Team: Inter Europol

Beste Le Mans-resultaat: 1e (LMP2)

Inter Europol’s LMP2 line-up also boasts GTP race winner Nick Yelloly. The Briton has been a regular in IMSA’s top class since 2023, first with BMW and now with Acura.

More recently, he has also been dabbling in LMP2 racing, and his recent exploits with Inter Europol have proved hugely successful.

Foto door: A.S.O.

Team: RD Limited

Beste Le Mans-resultaat: 1e (LMP1)

Romain Dumas keert na een afwezigheid van twee jaar terug op Le Mans met zijn eigen team RD Limited. De ervaren Fransman brengt een indrukwekkend cv mee, met onder meer twee algemene zeges op Le Mans, het algemene record op Pikes Peak en zelfs offroadervaring in de Dakar Rally.

Hij was een belangrijk onderdeel van Glickenhaus' Hypercar-project met de SCG 007 en heeft ervaring met eerdere LMP2-machines, met name de Porsche RS Spyder.

Tristan Vautier

Foto door: Marc Fleury

Team: RD Limited

Beste Le Mans-resultaat: 26e (LMP2)

Tristan Vautier vormt samen met Dumas en Fred Poordad de line-up in de door RD Limited in de Pro-Am-klasse ingeschreven Oreca.

De Fransman heeft een groot deel van zijn prototypecarrière in Amerika doorgebracht, waar hij met teams als Action Express en JDC-Miller in DPi/GTP reed. Hij reed echter ook de tweede helft van het WEC-seizoen 2023 met Vanwall en kwam drie keer met prototypemateriaal in actie op Le Mans.

Foto door: Emanuele Clivati | AG Photo

Team: AO by TF

Beste Le Mans-resultaat: 1e (LMP2 Pro-Am)

Dane Cameron is zonder twijfel een van de succesvolste coureurs op de LMP2-grid, met drie algemene IMSA-titels op zijn naam met evenzoveel verschillende fabrikanten: Cadillac, Acura en Porsche.

Ook in de LMP2-klasse kende hij vorig jaar een bijzonder succesvol seizoen met AO Racing. Hij won de klassentitels in IMSA en de ELMS, én de Pro-Am-categorie op Le Mans. Dit jaar vormt hij een team met techmiljardair PJ Hyett en James Allen.

Matthieu Vaxiviere

Foto door: Alexander Trienitz

Team: AF Corse

Beste Le Mans-resultaat: 3e (Hypercar)

Matthieu Vaxiviere had lange tijd een sterke band met Alpine, waarmee hij in 2021 als derde algemeen eindigde op Le Mans. Na zijn vertrek bij het Renault-merk eind 2024 heeft Vaxiviere echter meer tijd besteed aan zijn verplichtingen bij AF Corse in de LMP2-klasse.

Dit jaar vormt hij in de Pro-Am-klasse een team met gentleman driver François Perrodo en Lexus-fabriekscoureur Ben Barnicoat in een door AF Corse ingeschreven Oreca 07.

Foto door: Andreas Beil

Team: Inter Europol

Beste Le Mans-resultaat: 12e (Hypercar)

Na zijn afwezigheid op Le Mans vorig jaar keert Nico Müller terug naar La Sarthe als onderdeel van de tweede LMP2-inschrijving van Inter Europol. De Zwitser vormt een team met de in vorm verkerende Bijoy Garg en Reshad de Gerus, die het ELMS-seizoen 2026 begonnen met twee tweede plaatsen op rij.

Müller reed iets meer dan twee seizoenen voor Peugeot in Hypercar, voordat hij vorig jaar de overstap maakte naar Porsche in een deal die vooral gericht was op de Formule E. Hij kwam één keer in actie met de 963, voordat Porsche zijn Hypercar-programma inkortte.

Andere opvallende namen

Mathias Beche, Ben Hanley en Oliver Jarvis hebben allemaal ervaring op het hoogste prototypeniveau, hoewel ze nooit met moderne LMDh- of LMH-machines hebben geracet. Beche van TDS Racing kende een lange periode bij Rebellion in LMP1, waarin hij in 2018 ook een algemene WEC-zege op Silverstone behaalde.

United-coureur Hanley kwam ondertussen ongeveer een dozijn keer in actie in LMP1 met BR Engineering en Ginetta, terwijl zijn teamgenoot Jarvis begin jaren 2010 deel uitmaakte van Audi’s fabrieksprogramma in LMP1 en in 2022 met Acura de DPi-titel won.