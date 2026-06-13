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Raceverslag
WEC 24 uur van Le Mans

24 uur van Le Mans, 20.00 uur: Toyota breidt voorsprong verder uit

Toyota leidt de 24 uur van Le Mans aan het einde van het vierde uur nog altijd en verstevigt daarmee zijn voorsprong op Cadillac en BMW in de Hypercar-klasse.

Laurens Stade
Laurens Stade
Bewerkt:
#8 Toyota Racing Toyota TR010 Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Foto: Emanuele Clivati | AG Photo

Nadat een undercut de #8 Toyota GR010 in het openingsuur naar de kop van het veld had gebracht, reed Sébastien Buemi snel weg bij de achtervolgers. Tijdens zijn triple stint bouwde hij een voorsprong van bijna een halve minuut op.

Brendon Hartley nam aan het begin van het derde uur het stuur over en zette het werk van teamgenoot Buemi voort. Toen de klok in Frankrijk 20.00 uur sloeg, schommelde het gat nog altijd rond de dertig seconden. De #8 Toyota volgt echter nog steeds een andere strategie dan het grootste deel van het Hypercar-veld.

Jack Aitken bracht de #38 Cadillac V-Series.R van Jota naar de tweede plaats door halverwege het vierde uur de #20 BMW M Hybrid V8 van Sheldon van der Linde te passeren bij de tweede chicane op het rechte stuk van Mulsanne. Tijdens de laatste pitstopronde voor het verstrijken van het uur kwam de #20 BMW echter weer voor de Cadillac terecht.

De andere Jota-Cadillac, bestuurd door Louis Deletraz, bleef vierde, ondanks dat hij in het tweede uur kortstondig voor de zusterauto had gelegen.

#20 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Robin Frijns, Rene Rast, Sheldon Van Der Linde

Foto door: Marc Fleury

De drie auto's achter de leidende Toyota werden verrast door de timing van een virtual safety car aan het begin van het vierde uur. Nadat ze waren binnengekomen voor een noodstop, moesten ze opnieuw naar de pits voor een volledige servicebeurt. De twee Jota-auto's en de andere Cadillac, ingeschreven door Wayne Taylor Racing, worden nog onderzocht vanwege die noodstop.

Daarachter reed Charles Milesi vijfde in de #35 Alpine A424, terwijl Antonio Fuoco ondanks een spin in de #50 Ferrari 499P zesde bleef.

Raffaele Marciello hield in de #15 BMW de zevende plaats vast, voor Ricky Taylor in de #101 WTR Cadillac en Victor Martins in de #36 Alpine.

De #51 Ferrari viel terug naar de tiende plaats nadat Alessandro Pier Guidi een drive-throughpenalty had gekregen voor het veroorzaken van een botsing met de #9 Proton LMP2-auto van Jonas Ried. De #83 AF Corse Ferrari kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor een unsafe release, waarmee de moeizame start van de titelverdediging van de Scuderia werd onderstreept.

In LMP2 nam Duqueine de leiding over toen Richard Verschoor in het derde uur het stuur overnam. Als aangewezen gold-rated coureur in de #30 Oreca 07 vergrootte Verschoor zijn voorsprong aan kop, voordat hij de auto met een comfortabele marge overdroeg aan Doriane Pin.

#30 Duqueine Team Oreca 07 Gibson: Doriane Pin, Julien Andlauer, Richard Verschoor

Foto door: Emanuele Clivati | AG Photo

Bijoy Garg bracht de #343 Inter Europol-auto naar de tweede plaats, waarbij het Poolse team een ronde langer op brandstof kon doorrijden dan de meeste rivalen.

Intussen pakte Manthey de leiding in LMGT3 af van ASP, nadat regerend DTM-kampioen Ayhancan Güven in de #91 Porsche 911 GT3 R op een afwijkende strategie door het veld stormde.

Güven bouwde een ruime voorsprong op ten opzichte van de #87 ASP Lexus RC F GT3 van Jose Maria Lopez, terwijl Mattia Drudi de #27 Heart of Racing Aston Martin Vantage GT3, die van pole was vertrokken, terugbracht naar de tweede plaats. De auto was eerder teruggevallen in handen van gentleman driver en teameigenaar Ian James.

De #92 Porsche kende een vroege tegenslag en verloor in het tweede uur drie ronden door een gebroken spoorstang.

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