De speciale livery's voor 24 uur van Le Mans in beeld

Meerdere auto's verschijnen bij de 24 uur van Le Mans 2026 in een speciaal design aan de start. Daaronder bevinden zich drie Hypercars en drie Duitse merken in de LMGT3-klasse. Ook twee LMP2-teams hebben voor het hoogtepunt van het seizoen een speciale livery laten ontwerpen.

Het meest in het oog springen ongetwijfeld de twee Genesis GMR-001's, die nu in de "echte" Magma-kleuren aantreden. Tijdens de eerste twee races van het World Endurance Championship droegen ze nog de basiskleuren zwart en grijs, met slechts subtiele oranje accenten. In de paddock werd daarom al spottend gesproken over "Genesis Lava Racing".

Nu verschijnt het luxemerk van Hyundai in het design dat eigenlijk al werd verwacht. Het oranje symboliseert enerzijds de vulkanische oorsprong van het Koreaanse schiereiland en staat tegelijkertijd voor de levendige, energieke cultuur van Zuid-Korea. Anderzijds lijkt het design ook voort te komen uit een initiatief van fans, zo laat Luc Donckerwolke doorschemeren.

Foto door: Emanuele Clivati | AG Photo

"Voor het hele merk Genesis, en dus natuurlijk ook voor Genesis Magma Racing, is design een van de dragende pijlers", zegt de Chief Creative Officer van Genesis. "De fans hebben luid en duidelijk hun enthousiasme laten blijken over de Magma Orange-conceptlivery die vorig jaar werd gepresenteerd."

"Zoals altijd houdt Genesis rekening met de feedback van onze fans en brengen we die met een gedurfde doorontwikkeling tot leven. Meer dan alleen een racelivery is dit een artistiek statement, waarbij kleur en vorm de unieke prestatie-identiteit van Genesis overbrengen."

Le Mans is in het verleden vaker het vertrekpunt geweest voor designs die daarna bleven. Teambaas Cyril Abiteboul wil zich op dit moment nog niet vastleggen op de vraag of de livery ook tijdens de resterende races van het World Endurance Championship behouden blijft: "Laten we eerst maar eens kijken hoe succesvol we zijn met de Magma-livery. Misschien willen we haar voor altijd houden. Misschien stappen we over op iets anders."

Drie van de vier BMW's met speciaal design

Maar liefst drie BMW's verschijnen in Le Mans met een speciaal design aan de start. De BMW M Hybrid V8 #20 van Frijns, Rast en S. van der Linde heeft een duidelijk witter kleurenschema gekregen. Daar zit geen bijzondere aanleiding achter: het gaat om een speciaal design van partner Shell.

Foto door: Emanuele Clivati | AG Photo

Daarnaast rijden beide LMGT3-auto's van Team WRT met een speciale livery. De #69 (McIntosh/Thompson/Harper) rijdt het hele WEC-seizoen 2026 met retrodesigns. Tijdens de 24 uur van Le Mans krijgt de BMW M4 LMGT3 Evo een ontwerp dat doet denken aan de legendarische McLaren F1 GTR.

Het kleurenschema is geïnspireerd op de kleuren van de Gulf/Davidoff-reclame uit de FIA GT-serie en de 24 uur van Le Mans in 1997. "Het doet denken aan gedurfde techniek, analoge racerij en de moedige coureurs die deze monsters destijds bestuurden", zegt Anthony McIntosh.

Foto door: Rainier Ehrhardt

Het design van de #32 (Leung/Gelael/Farfus) is weliswaar geen officiële Art Car, maar sluit wel aan bij die traditie. De livery "viert voortdurende vooruitgang en evolutie" en moet symboliseren "waar we hierna willen staan". Die waarden moeten worden belichaamd door Paradine, het softwarebedrijf van Darren Leung.

Mercedes-AMG en Porsche volledig in het zilver

Los van elkaar, maar tegelijkertijd, kiezen zowel Mercedes-AMG als Porsche voor zilverkleurige retrodesigns op hun LMGT3-bolides.

Bij Mercedes-AMG draait het natuurlijk om een terugkeer naar de traditionele Silberpfeile, die onlosmakelijk met het merk Mercedes verbonden zijn. Ook in 2025 reden de bolides van Iron Lynx op het Circuit de la Sarthe al in een zilverkleurig jasje.

"Dat we de geschiedenis van de Silberpfeile in 2026 voortzetten met de liveries van alle drie de auto's, na ons debuut van vorig jaar, onderstreept de bijzondere betekenis die deze race in onze autosporttraditie heeft", zegt Stefan Wendl, hoofd Customer Racing bij Mercedes-AMG.

Foto door: Emanuele Clivati | AG Photo

De drie Mercedes-AMG LMGT3's zijn van elkaar te onderscheiden door de verschillende kleuren op de achterkant. De #61 (Berry/Andrade/Martin) krijgt een zwarte achterkant, de #79 (Zelger/Cressoni/Hodenius) een gele. De derde AMG, die wordt ingezet in samenwerking met de Qatarese autosportbond, draagt de donkerrode nationale kleur van Qatar.

Ook de twee Manthey-Porsches zijn zilver gespoten. Ze verwijzen naar Porsches allereerste Le Mans-auto, de 356. In 1951, dus 75 jaar geleden, won een 356 SL Coupé zijn klasse op het Circuit de la Sarthe.

"Een nieuw succes zou mooi passen bij het 75-jarig jubileum van Porsche Motorsport en opnieuw het niveau van de klantenautosport bij Porsche onderstrepen", zegt Porsche-motorsportbaas Thomas Laudenbach. DTM-kampioen Ayhancan Güven, die uitkomt in de #91 (Cottingham/Boguslawski/Güven), voegt daaraan toe: "Onze Porsches zien er geweldig uit in het zilver."

LMP2-designs: DKR laat de nacht oplichten

DKR Engineering, een van de teams uit de LMP2 Pro-Am, zal 's nachts gemakkelijk te herkennen zijn. De Oreca 07 heeft een lichtgevende kleurstelling. Het design is gebaseerd op een eerdere livery van het team, die deed denken aan de film Finding Nemo.

"Ik wilde de erfenis van de beroemde Nemo-livery uit 2022 opnieuw interpreteren. Het Le Mans-design is een doorontwikkeling van het ELMS-ontwerp, maar gaat nog een stap verder. Ik heb me laten inspireren door bioluminescentie om een neoneffect te creëren dat vooral 's nachts goed tot zijn recht komt", legt ontwerper Victor Vullo uit.

Ook de #43 Inter Europol-Oreca (Smiechowski/Dillmann/Yelloly) verschijnt tijdens de 24 uur van Le Mans 2026 met een speciale livery, door het team officieel zelfs een art car genoemd. Het ontwerp, gemaakt door Lange & Lange Design, laat de klassieke teamkleuren geel en groen samensmelten met een landschap van koolzaadvelden. Tegelijkertijd belichaamt het design het Poolse impressionisme.

Foto door: Marc Fleury

"Ons doel was om iets te creëren dat op het eerste gezicht visueel overtuigt, maar tegelijkertijd ook diepere betekenislagen in zich draagt. Het gaat hier niet alleen om esthetiek, maar om een taal die geschiedenis, emoties en functie met elkaar verbindt", leggen de ontwerpers uit.

"Een sleutelelement van het project was de verbinding tussen kunst en de strenge eisen van de autosport. De art car moest aan alle vereisten voldoen, van aerodynamica tot de zichtbaarheid van het merk. In de autosport is functie doorslaggevend. Het ontwerp moet beantwoorden aan concrete technische voorschriften. Wanneer schoonheid en functionaliteit samenkomen, ontstaan de beste resultaten", voegen ze eraan toe.

Daarmee belooft het ook in 2026 weer kleurrijk te worden tijdens de 24 uur van Le Mans.