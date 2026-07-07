Thomas Preining rekent af met de DTM-BoP: "Ik sta op het punt om te stoppen!"

Ex-DTM-kampioen Thomas Preining, die al drie keer op de Norisring heeft gewonnen, barstte na plaats negen bij de DTM-race Norisring 1: Thiim bezorgt Aston Martin eerste DTM-zege na horrorcrash in Nürnberg uit zijn vel. Het is "relatief duidelijk dat dit niets met sport te maken heeft", foetert de Porsche-fabrieksrijder over de Balance of Performance (BoP). "We zijn qua pace catastrofaal slecht. Het is totaal niet leuk. De countdown naar de vakantie loopt."

Dat staat nu centraal, want na de race op zondag vertrekt om 19.00 uur zijn vlucht. "Daar kijk ik naar uit, want hier is helemaal niets positiefs", kan de 27-jarige zijn frustratie niet verbergen. De huidige situatie brengt zijn toekomst in de DTM in gevaar. "Ik sta er echt dicht bij om te zeggen: dit heeft geen zin meer, ik stop ermee", spreekt hij zelfs openlijk over een mogelijk afscheid.

Vermoedelijk heeft ook de DTM-race Norisring 2: Thiim pakt tweede zege en leiding in DTM-stand die gedachten niet weggenomen: hoewel de Porsche 911 GT3 R Evo in vergelijking met de kwalificatie van zaterdag, waarin Preining 15e werd, 30 kilogram lichter was, kwam Preining als beste Porsche-rijder niet verder dan startplaats elf. In de race werd hij opnieuw negende. Dat voldoet niet aan de ambities van de "Grello"-rijder, die zijn tweede DTM-titel wil veroveren.

"Je kunt de koks uit de catering erin zetten"

Extra zuur: op zaterdag was Preining door zijn stop kort voor de horrorcrash, die vervolgens voor een Full Course Yellow zorgde, van plaats elf naar plaats vier naar voren gespoeld, maar bij de herstart was hij kansloos tegen zijn achtervolgers en werd hij teruggegeven tot plaats negen. "This is just complete bullshit!", klaagde hij over de boordradio over het feit dat zijn rivalen slechts 200 meter nodig hebben voor een inhaalactie.

"Ik heb geprobeerd de Porsche zo breed mogelijk te maken, maar uiteindelijk kun je de koks uit de catering in de andere auto's zetten - en die rijden je voorbij", toont de Oostenrijker zich na de race sarcastisch.

Preinings verzweifelter Kampf: Der Norisring-Sieger war 2026 chancenlos Foto: ADAC Motorsport

Het hoofdprobleem is het gebrek aan snelheid op de rechte stukken. De Porsche eindigde bij de topspeedmeting op de Norisring op alle dagen onderaan de ranglijst: Preining kwam meestal zo'n tien km/h tekort op de Ford Mustang-bolides aan de top.

"Ik ben de beste inhaler van de DTM en heb nul inhaalacties"

En dat terwijl de Porsche vóór het weekend werd uitgerust met de grote 43-restrictor, die 1,5 millimeter groter is dan bij Preinings zege vorig jaar op de Norisring, wat werd gecompenseerd met 30 kilogram ballast, die door twee BoP-wijzigingen tot zondag weer werd verwijderd. In de paddock bestaat twijfel of de grote restrictor echt zoveel vermogen oplevert, aangezien de kleine Porsche-boxermotor toch al op de limiet opereert.

Preining is het daarmee eens. "Dat levert helemaal niets op", zegt hij. "We zijn compleet kansloos, zijn eigenlijk het hele jaar al compleet nergens. Op de Red-Bull-Ring hebben we geluk gehad dat de anderen nog in winterslaap waren en dat wij de band sneller begrepen hebben - verder profiteren we alleen van fouten", verklaart Preining het ongunstige seizoensverloop na de thuiszege bij de opener.

Die Norisring-Geraden waren dieses Jahr Gift für den Porsche 911 GT3 R Evo Foto: ADAC Motorsport

Ook zijn bekende inhaalkracht kan hij in 2026 niet meer uitspelen. "Ik heb in mijn carrière al veel ingehaald. Naar mijn mening ben ik de beste inhaler in de DTM", zegt Preining. "Dit jaar heb ik tot nu toe nul inhaalacties. Ook nul inhaalpogingen, omdat het gewoon uitzichtloos is. We zitten er zo ver naast", ergert hij zich.

Een mogelijke verklaring voor het gebrek aan topspeed is dat de dit jaar geïntroduceerde Evo-versie van de Porsche 911 GT3 R meer luchtweerstand genereert dan de basisauto die tot eind 2025 werd gebruikt. De achtervleugel werd bijvoorbeeld voorzien van een vier millimeter grote Gurney-flap, wat meer downforce en minder topspeed oplevert - en eigenlijk het set-upvenster moest vergroten.