DTM-kwalificatie Norisring 2: BMW en Porsche opnieuw achteraan bij Thiim-pole

Ook de wijziging van de Balance of Performance (BoP) in het nadeel van Aston Martin kan Nicki Thiim op zijn favoriete circuit niets maken: de Deense Comtoyou-rijder pakte na zaterdag ook op zondag op de Norisring de poleposition (startopstelling). En dat terwijl hij in de in twee groepen opgesplitste kwalificatie in groep B reed, die dit keer eerder aan de beurt was en met minder grip op de baan te maken had (uitslag groep B).

"Wat een mooie, heilige zondag om hier weer te staan", verheugt Thiim zich, die als eerste rijder sinds Thomas Preining bij de titelfinale van 2023 in Hockenheim twee poles in één weekend pakte, bij ran.de. "Ik ben nog steeds sprakeloos."

Dat zijn auto door de BoP-wijziging 15 kilogram meer ballast aan boord heeft dan op zaterdag - en hij in de race nog eens 20 kilogram succesgewicht in de auto krijgt, is ook hem niet ontgaan. "Nu zal ik natuurlijk het dikke kind op school zijn", zegt hij grijnzend. "Ik hoop dat de jongens daarbuiten niet te snel rijden."

Ford-Mustang-rijders op de loer

Thiim reed een 48.583 en was daarmee 0,111 seconde sneller dan HRT-Ford-rookie Finn Wiebelhaus, die in groep A met een 48.694 de snelste was en door de langzamere tijd vanaf plaats twee start (uitslag groep A). Een onderzoek wegens het hinderen van Winward-Mercedes-rijder Jules Gounon bleef voor hem zonder gevolgen.

De prestatie van Wiebelhaus is opmerkelijk, omdat hij voor het eerst in zijn carrière start op de vanwege de hobbels uiterst uitdagende Norisring. "Ik heb nu nog een paar muren geraakt, licht geschramd rechtsachter - maar zo moet het zijn", toont de Ford-jongeling zich bij ran.de tevreden.

De start aan de buitenkant wordt op de Norisring "lastig", daar staat tegenover dat Thiims bolide een gewichtsnadeel heeft. "Die 20 kilo heeft hij weliswaar in de auto, maar waarschijnlijk niet in zijn hoofd", waarschuwt de Frankfurter ervoor de Deen te onderschatten.

Auer beklaagt achterstand: "De twee voor mij zijn zo ver weg"

Achter de twee worden de kwalificatiegroepen om en om gerangschikt: derde werd Wiebelhaus' HRT-Ford-teamgenoot Arjun Maini, op plaats vier eindigde McLaren-jongeling Ben Dörr.

De plaatsen vijf en zes waren voor de twee Mercedes-AMG-rijders Lucas Auer en Gounon. De Oostenrijker, wiens bolide door de BoP-wijziging tien kilogram zwaarder is dan de dag ervoor, maakt bij ran.de duidelijk dat er niet meer mogelijk was.

"Ik heb in de laatste ronde, toen de baan op zijn piek was, mijn tijd neergezet en ben superblij. Maar er staan twee voor mij, die zijn zo ver weg - dat is veel te veel voor 49 seconden", beklaagt hij na plaats drie in groep B de achterstand op polesitter Thiim van 0,337 seconde.

DTM-leider Engel slechts twaalfde: "Van de ene op de andere dag afgeremd"

Op plaats zeven volgt met Mirko Bortolotti na het ongeluk van Maximilian Paul de enige overgebleven Grasser-Lamborghini-rijder. Een tegenslag was er voor Maro Engel, die de dag ervoor met plaats twee nog de leiding in het algemeen klassement had teruggepakt. De Winward-Mercedes-rijder, die in de latere groep aan de beurt kwam, moet genoegen nemen met plaats twaalf.

"Dat was niet wat we hadden gehoopt en gewenst", zegt hij bij ran.de. "Niet ideaal, ook van mijn kant niet perfect geraakt - maar onder meer ook zoals verwacht weer van de ene op de andere dag afgeremd." Voor hemzelf was volgens eigen zeggen met een perfecte ronde de tijd van Gounon, die 0,099 seconde sneller was, mogelijk geweest.

Volgende teleurstellingen voor Porsche en BMW

Ondanks de BoP-wijzigingen verliep de kwalificatie niet naar wens voor Porsche en BMW: Thomas Preining, die op de Norisring al drie keer heeft gewonnen en wie het circuit ligt, kwam in de "Grello" als beste Porsche-rijder niet verder dan plaats elf. De enige overgebleven BMW-rijder, lokale held Marco Wittmann, werd zelfs slechts 18e.

De laatste race voor de halverwegefase van het seizoen start om 13:30 uur (alle info over tv-tijden, stream etc.) - en de twee verplichte stops zorgen zoals gebruikelijk op zondag voor extra pit. En ook een regenbui is ondanks de droge omstandigheden in de kwalificatie niet uit te sluiten.