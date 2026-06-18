Porsche ziet WEC-regels 2030 als 'belangrijke stap'

Porsche stelt dat het nieuwe reglement voor 2030 invloed kan hebben op zijn toekomst in de Hypercar-klasse van het World Endurance Championship, maar benadrukt dat het op dit moment nog geen uitspraken kan doen over een comeback.

Aan de vooravond van de 24 uur van Le Mans van afgelopen weekend schetsten de FIA en de ACO hoe de volgende generatie auto's in de Hypercar-klasse en de IMSA SportsCar Championship eruit zou kunnen zien.

Hoewel het exacte reglement pas aan het einde van het jaar wordt afgerond, maakten de organisatoren bekend dat de LMDh- en LMH-platforms worden samengevoegd tot één reglement. Daarbij behouden fabrikanten wel de mogelijkheid om hun eigen chassis, motoren en hybridesystemen te bouwen, of die juist af te nemen bij externe leveranciers.

De persconferentie was met name van belang voor Porsche, dat zich eind vorig jaar na slechts drie seizoenen terugtrok uit de Hypercar-klasse, maar met de 963 LMDh actief blijft in de topklasse van IMSA.

De Duitse fabrikant omschrijft de overstap naar één gezamenlijk reglement als een "belangrijke stap", maar benadrukt dat dit slechts een van meerdere factoren is in de beslissing of het merk terugkeert voor een gooi naar een twintigste algemene overwinning op Le Mans.

Gevraagd of het nieuwe raamwerk Porsche kan aanmoedigen om terug te keren naar Hypercar, antwoordde Porsche-motorsportbaas Thomas Laudenbach: "Ik ben niet degene die de beslissing neemt, maar de stap - en dat is een belangrijke stap - om afscheid te nemen van LMH en LMDh is wat ons betreft zeer positief."

"Er moeten nog andere randvoorwaarden worden vervuld [voor onze terugkeer]. Maar ja, we volgen het. We hebben nooit gezegd dat we Le Mans de rug hebben toegekeerd. We hebben de beslissing genomen om na 2025 te stoppen en daar houden we ons aan. We leveren onze input. En het gaat de goede kant op."

Foto door: Andreas Beil

Porsche's beslissing om zich terug te trekken uit Hypercar werd ingegeven door meerdere redenen, waaronder afzwakkende verkoopcijfers in China en financiële verliezen als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen.

De Volkswagen Group-merknaam raakte echter ook gefrustreerd door het Balance of Performance-systeem van de klasse, met name tijdens de 24 uur van Le Mans van vorig jaar. Daar slaagde Porsche er ondanks een perfect uitgevoerde race niet in om Ferrari te verslaan.

In theorie zou één enkel reglement het voor de regelgevers makkelijker moeten maken om de auto's op elkaar af te stemmen, terwijl de categorie als geheel eenvoudiger wordt.

"Er zal geen LMDh en LMH meer zijn en dat zal het zeker makkelijker maken, omdat iedereen technisch gezien binnen een veel nauwer kader opereert. Dat moet een goede stap zijn", aldus Laudenbach.

"Dat was een van onze zorgen. Dat was een van de punten die wij hebben aanbevolen en waarvan we vonden dat het moest gebeuren. Ik heb dat al heel vroeg gezegd."

"Ik ben er echt blij mee dat ze dat idee nu hebben overgenomen voor de volgende periode, aangezien de huidige periode eind 2029 afloopt. Ik vind dat geweldig. Ik denk dat het goed is."

"Maakt het alles makkelijker? Nee, zeker niet. Het zal altijd een uitdaging blijven. Maar dit is zeker een belangrijke stap."

Gevraagd of dit een rol zal spelen in de beslissing of Porsche al dan niet terugkeert naar Hypercar, zei Laudenbach: "Het zal zeker een rol spelen."

"Er waren redenen waarom we onze deelname hebben beëindigd. En als je nadenkt over een terugkeer, moeten er natuurlijk verschillende aspecten worden meegewogen. Eén daarvan is hoe het technische reglement eruitziet en hoe de serie is opgezet."

"Ja, wij zien het als positief dat er nog maar één technisch reglement is. Hoe zwaar dat meeweegt? Er zijn ook andere aspecten."

"Dus als je volgende vraag is of we in 2030 terugkeren: daar kan ik geen commentaar op geven. We zien [het reglement] als positief en hebben dat ook duidelijk tegen de FIA en de ACO gezegd."

"Betekent dat dat we terugkomen? Nee. Betekent het dat het een positief aspect is? Ja, en we waren blij om dat te zien."

Gevraagd of Porsche vóór 2030 zou kunnen terugkeren naar de topklasse van het WEC, antwoordde Laudenbach: "Verwacht niet dat we er volgend jaar bij zijn."

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