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Raceverslag
WEC 24 uur van Le Mans

24 uur van Le Mans, 00.00 uur: Safety car gooit strijd weer helemaal open

De safety car heeft de 24 uur van Le Mans volledig opengebroken. Na acht uur racen rijden liefst veertien auto's in de ronde van de leider.

Laurens Stade
Laurens Stade
Bewerkt:
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Foto: Rainier Ehrhardt

Tot dusver was de race uitgegroeid tot een vierstrijd tussen de #8 Toyota, de #20 BMW en de #12 en #38 Cadillac, waarbij Earl Bamber in laatstgenoemde auto voorlopig de snelste raceronde heeft gereden.

Op de baan waren er onder meer duels waarbij Jack Aitken (#38 Cadillac) Sheldon van der Linde (#20 BMW) passeerde bij de Ford Chicane, terwijl Robin Frijns (#20 BMW) later maar net Sebastien Buemi (#8 Toyota) achter zich wist te houden.

Buemi had een kleine voorsprong op zijn rivalen toen om 23.38 uur de GT3-auto's van Francesco Castellacci (#54 Ferrari) en Giammarco Levorato (#88 Ford Mustang) met elkaar in aanraking kwamen, waarna eerstgenoemde vast kwam te zitten in de grindbak.

De wedstrijdleiding stuurde daarop de safety car de baan op, waardoor alle veertien auto's in de leidende ronde binnenkort weer achter elkaar worden verzameld. Dat zijn alle hypercars, met uitzondering van de #009 Aston Martin, beide Peugeots - de #93 kreeg een drive-throughpenalty voor een overtreding onder geel - en vooral de van pole vertrokken #15 BMW, die een moeizame race kent.

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Kevin Magnussen kwam in de openingsstint duidelijk snelheid tekort, waarna polesitter Dries Vanthoor kort voor 22.00 uur in de Porsche Curves de #3 DKR Engineering LMP2-auto raakte. Daarbij liep hij schade op aan de carrosserie rechtsachter en kreeg hij te maken met een delaminerende band. De #15 BMW ligt daardoor inmiddels vier ronden achter en lijkt daardoor niet langer mee te doen om de zege of het podium.

In de LMP2-klasse gaat de #30 Duqueine van Andlauer/Pin/Verschoor momenteel aan de leiding, voor de #343 Inter Europol van De Gerus/Garg/Mueller en de #26 Vector-auto van Cullen/Fittipaldi/Lomko. De van pole vertrokken #29 van Forestier Racing by Panis is teruggevallen naar de zevende plaats.

In GT3 blijft de krachtsverhouding bijzonder spannend. De van pole vertrokken #27 Aston Martin van Drudi/James/Robichon wordt op de voet gevolgd door de #74 Ferrari van Kessel Racing, de door AF Corse ingeschreven #21 Ferrari, de #77 Ford van Proton Competition en de #87 Lexus van Akkodis ASP.

Tussenstand na acht uur (top-veertig)

Positie STARTNUMMER klasse Team Fabrikant Gat Pitstops
1 8 HC Toyota Racing TOY Leider 11
2 20 HC BMW M Team WRT BMW +2:17.750 11
3 12 HC Cadillac Hertz Team Jota CAD +2:19.797 12
4 38 HC Cadillac Hertz Team Jota CAD +2:22.089 11
5 51 HC Ferrari AF Corse FER +4:03.001 10
6 101 HC Cadillac WTR CAD +4:06.842 11
7 50 HC Ferrari AF Corse FER +4:08.024 11
8 7 HC Toyota Racing TOY +4:10.126 10
9 83 HC AF Corse FER +4:11.630 11
10 19 HC Genesis Magma Racing GEN +4:12.607 10
11 17 HC Genesis Magma Racing GEN +7:03.135 10
12 007 HC Aston Martin Thor Team AST +7:07.427 11
13 36 HC Alpine Endurance Team ALP +7:12.103 11
14 35 HC Alpine Endurance Team ALP +7:13.653 11
15 009 HC Aston Martin Thor Team AST -1 L 10
16 94 HC Peugeot TotalEnergies PEU +4.505 11
17 93 HC Peugeot TotalEnergies PEU -2 L 10
18 40 HC BMW M Team WRT BMW -4 L 10
19 30 LMP2 Duqueine Team ORE -6 L 10
20 343 LMP2 Inter Europol Competition ORE -7 L 10
21 26 LMP2 Vector Sport ORE +6.024 10
22 43 LMP2 Inter Europol Competition ORE +3:02.761 11
23 9 LMP2 Proton Competition ORE +3:06.040 11
24 37 LMP2 CLX Motorsport ORE -8 L 10
25 13 LMP2 Forester Racing by Panis ORE +4.230 11
26 24 LMP2 Nielsen Racing ORE +2:15.432 11
27 14 LMP2 TDS Racing ORE +2:16.523 11
28 11 LMP2 IDEC Sport ORE +2:17.610 12
29 99 LMP2 AO by TF ORE +2:20.832 11
30 22 LMP2 United Autosports ORE +2:21.626 11
31 4 LMP2 Crowdstrike Racing by APR ORE +6:58.030 10
32 25 LMP2 Algarve Pro Racing ORE -9 L 10
33 183 LMP2 AF Corse ORE -10 L 11
34 3 LMP2 - ORE +5:33.957 11
35 44 LMP2 Proton Competition ORE +5:43.170 11
36 222 LMP2 RD Limited ORE -12 L 11
37 27 GT3 United Autosports ORE -16 L 11
38 74 GT3 Heart of Racing Team AST +1.345 11
39 21 GT3 Kessel Racing FER +2.465 11
40 77 GT3 Vista AF Corse FOR +3.311 11

 

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