24 uur van Le Mans, 00.00 uur: Safety car gooit strijd weer helemaal open
De safety car heeft de 24 uur van Le Mans volledig opengebroken. Na acht uur racen rijden liefst veertien auto's in de ronde van de leider.
Foto: Rainier Ehrhardt
Tot dusver was de race uitgegroeid tot een vierstrijd tussen de #8 Toyota, de #20 BMW en de #12 en #38 Cadillac, waarbij Earl Bamber in laatstgenoemde auto voorlopig de snelste raceronde heeft gereden.
Op de baan waren er onder meer duels waarbij Jack Aitken (#38 Cadillac) Sheldon van der Linde (#20 BMW) passeerde bij de Ford Chicane, terwijl Robin Frijns (#20 BMW) later maar net Sebastien Buemi (#8 Toyota) achter zich wist te houden.
Buemi had een kleine voorsprong op zijn rivalen toen om 23.38 uur de GT3-auto's van Francesco Castellacci (#54 Ferrari) en Giammarco Levorato (#88 Ford Mustang) met elkaar in aanraking kwamen, waarna eerstgenoemde vast kwam te zitten in de grindbak.
De wedstrijdleiding stuurde daarop de safety car de baan op, waardoor alle veertien auto's in de leidende ronde binnenkort weer achter elkaar worden verzameld. Dat zijn alle hypercars, met uitzondering van de #009 Aston Martin, beide Peugeots - de #93 kreeg een drive-throughpenalty voor een overtreding onder geel - en vooral de van pole vertrokken #15 BMW, die een moeizame race kent.
Kevin Magnussen kwam in de openingsstint duidelijk snelheid tekort, waarna polesitter Dries Vanthoor kort voor 22.00 uur in de Porsche Curves de #3 DKR Engineering LMP2-auto raakte. Daarbij liep hij schade op aan de carrosserie rechtsachter en kreeg hij te maken met een delaminerende band. De #15 BMW ligt daardoor inmiddels vier ronden achter en lijkt daardoor niet langer mee te doen om de zege of het podium.
In de LMP2-klasse gaat de #30 Duqueine van Andlauer/Pin/Verschoor momenteel aan de leiding, voor de #343 Inter Europol van De Gerus/Garg/Mueller en de #26 Vector-auto van Cullen/Fittipaldi/Lomko. De van pole vertrokken #29 van Forestier Racing by Panis is teruggevallen naar de zevende plaats.
In GT3 blijft de krachtsverhouding bijzonder spannend. De van pole vertrokken #27 Aston Martin van Drudi/James/Robichon wordt op de voet gevolgd door de #74 Ferrari van Kessel Racing, de door AF Corse ingeschreven #21 Ferrari, de #77 Ford van Proton Competition en de #87 Lexus van Akkodis ASP.
Tussenstand na acht uur (top-veertig)
|Positie
|STARTNUMMER
|klasse
|Team
|Fabrikant
|Gat
|Pitstops
|1
|8
|HC
|Toyota Racing
|TOY
|Leider
|11
|2
|20
|HC
|BMW M Team WRT
|BMW
|+2:17.750
|11
|3
|12
|HC
|Cadillac Hertz Team Jota
|CAD
|+2:19.797
|12
|4
|38
|HC
|Cadillac Hertz Team Jota
|CAD
|+2:22.089
|11
|5
|51
|HC
|Ferrari AF Corse
|FER
|+4:03.001
|10
|6
|101
|HC
|Cadillac WTR
|CAD
|+4:06.842
|11
|7
|50
|HC
|Ferrari AF Corse
|FER
|+4:08.024
|11
|8
|7
|HC
|Toyota Racing
|TOY
|+4:10.126
|10
|9
|83
|HC
|AF Corse
|FER
|+4:11.630
|11
|10
|19
|HC
|Genesis Magma Racing
|GEN
|+4:12.607
|10
|11
|17
|HC
|Genesis Magma Racing
|GEN
|+7:03.135
|10
|12
|007
|HC
|Aston Martin Thor Team
|AST
|+7:07.427
|11
|13
|36
|HC
|Alpine Endurance Team
|ALP
|+7:12.103
|11
|14
|35
|HC
|Alpine Endurance Team
|ALP
|+7:13.653
|11
|15
|009
|HC
|Aston Martin Thor Team
|AST
|-1 L
|10
|16
|94
|HC
|Peugeot TotalEnergies
|PEU
|+4.505
|11
|17
|93
|HC
|Peugeot TotalEnergies
|PEU
|-2 L
|10
|18
|40
|HC
|BMW M Team WRT
|BMW
|-4 L
|10
|19
|30
|LMP2
|Duqueine Team
|ORE
|-6 L
|10
|20
|343
|LMP2
|Inter Europol Competition
|ORE
|-7 L
|10
|21
|26
|LMP2
|Vector Sport
|ORE
|+6.024
|10
|22
|43
|LMP2
|Inter Europol Competition
|ORE
|+3:02.761
|11
|23
|9
|LMP2
|Proton Competition
|ORE
|+3:06.040
|11
|24
|37
|LMP2
|CLX Motorsport
|ORE
|-8 L
|10
|25
|13
|LMP2
|Forester Racing by Panis
|ORE
|+4.230
|11
|26
|24
|LMP2
|Nielsen Racing
|ORE
|+2:15.432
|11
|27
|14
|LMP2
|TDS Racing
|ORE
|+2:16.523
|11
|28
|11
|LMP2
|IDEC Sport
|ORE
|+2:17.610
|12
|29
|99
|LMP2
|AO by TF
|ORE
|+2:20.832
|11
|30
|22
|LMP2
|United Autosports
|ORE
|+2:21.626
|11
|31
|4
|LMP2
|Crowdstrike Racing by APR
|ORE
|+6:58.030
|10
|32
|25
|LMP2
|Algarve Pro Racing
|ORE
|-9 L
|10
|33
|183
|LMP2
|AF Corse
|ORE
|-10 L
|11
|34
|3
|LMP2
|-
|ORE
|+5:33.957
|11
|35
|44
|LMP2
|Proton Competition
|ORE
|+5:43.170
|11
|36
|222
|LMP2
|RD Limited
|ORE
|-12 L
|11
|37
|27
|GT3
|United Autosports
|ORE
|-16 L
|11
|38
|74
|GT3
|Heart of Racing Team
|AST
|+1.345
|11
|39
|21
|GT3
|Kessel Racing
|FER
|+2.465
|11
|40
|77
|GT3
|Vista AF Corse
|FOR
|+3.311
|11
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