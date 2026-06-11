Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

WEC 24 uur van Le Mans

Peugeot woedend na Le Mans-kwalificatie: "Extreem frustrerend"

Peugeot-teambaas Emmanuel Esnault heeft hard uitgehaald na de uitschakeling van beide 9X8's in de kwalificatie voor de 24 uur van Le Mans. De Fransman lijkt opnieuw te wijzen naar de Balance of Performance.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Bewerkt:
#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Stoffel Vandoorne, Nick Cassidy

Foto: Rainier Ehrhardt

Peugeot-teambaas Emmanuel Esnault heeft zijn frustratie niet onder stoelen of banken gestoken nadat beide Peugeot 9X8 Hypercars er niet in slaagden om Hyperpole te bereiken voor de 24 uur van Le Mans.

De Franse constructeur kende een pijnlijke kwalificatie op zijn thuisrace. Waar Peugeot in Imola nog als vierde kwalificeerde op slechts 0,073 seconde van pole-position en enkele weken later zelfs pole veroverde in Spa-Francorchamps, eindigden de twee auto's in Le Mans slechts als zestiende en achttiende. Daarmee grepen beide 9X8's naast een plek in Hyperpole, waarvoor alleen de vijftien snelste Hypercars zich kwalificeerden.

Lees ook:

De #93 van Stoffel Vandoorne was de snelste Peugeot met een achterstand van 1,843 seconde op de snelste tijd en 0,355 seconde op de vijftiende plaats. De #94, bestuurd door Malthe Jakobsen en verantwoordelijk voor de sterke resultaten in Imola en Spa, moest zelfs 2,525 seconde toegeven.

Kort na de kwalificatie sprak Esnault de media toe. De Fransman hield het bij weinig woorden, maar zijn boodschap was duidelijk. Met een ijzige blik en zichtbare frustratie liet hij zijn ongenoegen blijken.

"Van een kandidaat voor pole-position in Imola en Spa naar een achterstand van twee tienden per kilometer tijdens onze thuisrace gaan, is extreem frustrerend", zei Esnault. "Maar dat is racen."

Emmanuel Esnault (1 von 2)

Emmanuel Esnault (1 von 2)

"Je geeft niet op. We hebben nog een race voor te bereiden. Kwalificatie is natuurlijk niet alles, maar... je kunt je voorstellen hoe dit voelt."

Toen hem werd gevraagd hoe Peugeot in enkele weken tijd van een kandidaat voor pole-position naar deze situatie was afgegleden, volgde een veelzeggend antwoord.

"We rijden in het World Endurance Championship."

De opmerking leek een duidelijke verwijzing naar de Balance of Performance, het systeem waarmee de prestaties van de verschillende Hypercars worden gelijkgetrokken. Sinds 2026 zijn de exacte BoP-waarden niet langer openbaar, terwijl teams bovendien geen openbare kritiek mogen uiten op het systeem.

Toch vinden fabrikanten regelmatig manieren om hun onvrede kenbaar te maken, zonder de regels expliciet te overtreden. "Het is hetzelfde pakket, dezelfde mensen en dezelfde auto als tijdens de afgelopen twee races", voegde Esnault eraan toe.

Voor Peugeot is de situatie pijnlijk herkenbaar. Vorig jaar sprak Paul di Resta al van een situatie waarin het team "met geboeide handen" opereerde. Ook Jean-Éric Vergne uitte destijds openlijk zijn frustratie over de manier waarop de prestaties van de auto werden beïnvloed. De Fransman neemt in 2026 een sabbatical uit het WEC om zich volledig op de Formule E te richten.

Peugeot-coureur Jean-Eric Vergne

Peugeot-coureur Jean-Eric Vergne

Foto door: Eric Le Galliot

Gevraagd of de huidige situatie vergelijkbaar is met die van vorig jaar, antwoordde Esnault bevestigend. "Dat lijkt er inderdaad op. Qua snelheid is het vergelijkbaar met vorig jaar. Maar daar kunnen we uiteraard niet tevreden mee zijn. Zeker niet wanneer je een racer bent en een merk als Peugeot vertegenwoordigt, met zo'n rijke historie. Dit is niet de manier waarop wij willen racen."

Hitchcock

Vooruitkijkend naar de race hoopt Esnault dat Peugeot relatief sterker voor de dag komt dan in de kwalificatie, maar wonderen verwacht hij niet. "We hebben Alfred Hitchcock nodig", grapte hij. "Het is een combinatie van verschillende factoren. We zullen op bepaalde zaken moeten gokken en profiteren van onvoorziene omstandigheden."

Volgens de teambaas ligt de prioriteit nu bij het vermijden van problemen en het benutten van kansen wanneer die zich voordoen. "Het belangrijkste is om te overleven wanneer je achteraan start. Overleven en opportunistisch zijn."

"We moeten zoals altijd foutloos opereren op het gebied van pitstops, strategie en uitvoering. We zullen opportunistisch moeten zijn, want als je achteraan start heb je niets te verliezen. Laten we slim zijn, de auto zo goed mogelijk voorbereiden en de coureurs in de juiste mentale toestand krijgen. Dat is nu onze taak."

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Weerbericht F1 Barcelona: Fysieke uitdaging voor coureurs door hitte

Formule 1
F1 Formule 1
GP van Monaco
Weerbericht F1 Barcelona: Fysieke uitdaging voor coureurs door hitte

Peugeot woedend na Le Mans-kwalificatie: "Extreem frustrerend"

WEC
WEC WEC
24 uur van Le Mans
Peugeot woedend na Le Mans-kwalificatie: "Extreem frustrerend"

Red Bull verrast door Antonelli in GP Monaco: "Hij verdween gewoon"

Formule 1
F1 Formule 1
GP van Monaco
Red Bull verrast door Antonelli in GP Monaco: "Hij verdween gewoon"

Genesis vreest Le Mans-debuut: "Geen 24-uurstest afgewerkt"

WEC
WEC WEC
24 uur van Le Mans
Genesis vreest Le Mans-debuut: "Geen 24-uurstest afgewerkt"
Vorig artikel Genesis vreest Le Mans-debuut: "Geen 24-uurstest afgewerkt"

Beste reacties
Meer van
Benjamin Vinel

The Next Generation: Gabriele Mini

FIA F2
FIA F2
The Next Generation: Gabriele Mini

Aston Martin: "AMR26 kan op sommige circuits vijfde auto zijn"

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Aston Martin: "AMR26 kan op sommige circuits vijfde auto zijn"

On this day: Senna pakt een van de spannendste zeges in de F1-geschiedenis

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
On this day: Senna pakt een van de spannendste zeges in de F1-geschiedenis
Meer van
Peugeot Sport

Peugeot-coureur Jakobsen schuldbewust na crash: "Kan niet alleen naar anderen wijzen"

WEC
WEC
Spa
Peugeot-coureur Jakobsen schuldbewust na crash: "Kan niet alleen naar anderen wijzen"

Vandoorne legt voornaamste probleem Peugeot in WEC uit

WEC
WEC
Spa
Vandoorne legt voornaamste probleem Peugeot in WEC uit

Cassidy verklaart spin in outlap bij Peugeot Hypercar-debuut op Imola

WEC
WEC
Imola
Cassidy verklaart spin in outlap bij Peugeot Hypercar-debuut op Imola

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Drie foto's, drie verhalen: Jacky Ickx blikt terug

Uitgelicht
WEC
Uitgelicht
WEC
Door Téha Courbon
Drie foto's, drie verhalen: Jacky Ickx blikt terug

De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk

Uitgelicht
Algemeen
Uitgelicht
Algemeen
Door Erwin Jaeggi
De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk

Achter de schermen bij Peugeot: zo bereidt een team zich voor op de 24 uur van Le Mans

Uitgelicht
WEC
Uitgelicht
WEC
Door Laurens Stade
Achter de schermen bij Peugeot: zo bereidt een team zich voor op de 24 uur van Le Mans

Waarom Ford WEC boven IMSA verkoos voor Hypercar-programma

Uitgelicht
WEC
Uitgelicht
WEC
Spa
Door Laurens Stade
Waarom Ford WEC boven IMSA verkoos voor Hypercar-programma
Bekijk meer