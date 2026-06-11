Peugeot woedend na Le Mans-kwalificatie: "Extreem frustrerend"

Peugeot-teambaas Emmanuel Esnault heeft zijn frustratie niet onder stoelen of banken gestoken nadat beide Peugeot 9X8 Hypercars er niet in slaagden om Hyperpole te bereiken voor de 24 uur van Le Mans.

De Franse constructeur kende een pijnlijke kwalificatie op zijn thuisrace. Waar Peugeot in Imola nog als vierde kwalificeerde op slechts 0,073 seconde van pole-position en enkele weken later zelfs pole veroverde in Spa-Francorchamps, eindigden de twee auto's in Le Mans slechts als zestiende en achttiende. Daarmee grepen beide 9X8's naast een plek in Hyperpole, waarvoor alleen de vijftien snelste Hypercars zich kwalificeerden.

De #93 van Stoffel Vandoorne was de snelste Peugeot met een achterstand van 1,843 seconde op de snelste tijd en 0,355 seconde op de vijftiende plaats. De #94, bestuurd door Malthe Jakobsen en verantwoordelijk voor de sterke resultaten in Imola en Spa, moest zelfs 2,525 seconde toegeven.

Kort na de kwalificatie sprak Esnault de media toe. De Fransman hield het bij weinig woorden, maar zijn boodschap was duidelijk. Met een ijzige blik en zichtbare frustratie liet hij zijn ongenoegen blijken.

"Van een kandidaat voor pole-position in Imola en Spa naar een achterstand van twee tienden per kilometer tijdens onze thuisrace gaan, is extreem frustrerend", zei Esnault. "Maar dat is racen."

Emmanuel Esnault (1 von 2)

"Je geeft niet op. We hebben nog een race voor te bereiden. Kwalificatie is natuurlijk niet alles, maar... je kunt je voorstellen hoe dit voelt."

Toen hem werd gevraagd hoe Peugeot in enkele weken tijd van een kandidaat voor pole-position naar deze situatie was afgegleden, volgde een veelzeggend antwoord.

"We rijden in het World Endurance Championship."

De opmerking leek een duidelijke verwijzing naar de Balance of Performance, het systeem waarmee de prestaties van de verschillende Hypercars worden gelijkgetrokken. Sinds 2026 zijn de exacte BoP-waarden niet langer openbaar, terwijl teams bovendien geen openbare kritiek mogen uiten op het systeem.

Toch vinden fabrikanten regelmatig manieren om hun onvrede kenbaar te maken, zonder de regels expliciet te overtreden. "Het is hetzelfde pakket, dezelfde mensen en dezelfde auto als tijdens de afgelopen twee races", voegde Esnault eraan toe.

Voor Peugeot is de situatie pijnlijk herkenbaar. Vorig jaar sprak Paul di Resta al van een situatie waarin het team "met geboeide handen" opereerde. Ook Jean-Éric Vergne uitte destijds openlijk zijn frustratie over de manier waarop de prestaties van de auto werden beïnvloed. De Fransman neemt in 2026 een sabbatical uit het WEC om zich volledig op de Formule E te richten.

Peugeot-coureur Jean-Eric Vergne Foto door: Eric Le Galliot

Gevraagd of de huidige situatie vergelijkbaar is met die van vorig jaar, antwoordde Esnault bevestigend. "Dat lijkt er inderdaad op. Qua snelheid is het vergelijkbaar met vorig jaar. Maar daar kunnen we uiteraard niet tevreden mee zijn. Zeker niet wanneer je een racer bent en een merk als Peugeot vertegenwoordigt, met zo'n rijke historie. Dit is niet de manier waarop wij willen racen."

Hitchcock

Vooruitkijkend naar de race hoopt Esnault dat Peugeot relatief sterker voor de dag komt dan in de kwalificatie, maar wonderen verwacht hij niet. "We hebben Alfred Hitchcock nodig", grapte hij. "Het is een combinatie van verschillende factoren. We zullen op bepaalde zaken moeten gokken en profiteren van onvoorziene omstandigheden."

Volgens de teambaas ligt de prioriteit nu bij het vermijden van problemen en het benutten van kansen wanneer die zich voordoen. "Het belangrijkste is om te overleven wanneer je achteraan start. Overleven en opportunistisch zijn."

"We moeten zoals altijd foutloos opereren op het gebied van pitstops, strategie en uitvoering. We zullen opportunistisch moeten zijn, want als je achteraan start heb je niets te verliezen. Laten we slim zijn, de auto zo goed mogelijk voorbereiden en de coureurs in de juiste mentale toestand krijgen. Dat is nu onze taak."