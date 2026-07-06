Waarom Hamilton spijt heeft van zijn tweede pitstop tijdens de Britse GP

Lewis Hamilton heeft toegegeven dat hij onder de late safety car in de Britse Grand Prix niet voor een tweede keer naar binnen zou zijn gegaan als hij had geweten dat hij de tweede plaats aan George Russell zou verliezen.

Zevenvoudig kampioen Hamilton reed achter Ferrari-teamgenoot en uiteindelijke racewinnaar Charles Leclerc toen de race in de slotfase werd geneutraliseerd nadat Max Verstappen bij Stowe was gecrasht en zijn Red Bull uit het grind moest worden geborgen.

In afwachting van een herstart kwamen beide Ferrari's binnen voor verse banden en terwijl Leclerc een marge had om als leider in de race terug te keren, werd Hamilton ingehaald door Russell, die ervoor had gekozen op de baan te blijven.

Ondanks dat het opruimwerk bij Stowe door de marshals was voltooid, eindigde de race in verwarring achter de safety car nadat achterblijvers zich in ronde 51 van 52 van een ronde achterstand mochten ontdoen, terwijl de reglementen stellen dat er vervolgens een volledige ronde moet worden voltooid nadat die instructie door de wedstrijdleiding was gegeven.

Gevraagd of hij spijt had van zijn stop, aangezien hij baanpositie verloor zonder dat er nog een hervatting kwam, antwoordde Hamilton: "Het team vroeg me te stoppen. Ik ging ervan uit dat we door te stoppen onze positie zouden behouden.

"Als ze me hadden gezegd: 'Je stopt en je verliest positie', dan had ik het niet gedaan."

De verloren positie bekroonde een frustrerende race voor Hamilton, die bij de start voorbij kampioenschapsleider Kimi Antonelli was geschoten, maar pas nadat een beweging vóór het doven van de lichten hem een tijdstraf van vijf seconden opleverde.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Vanaf dat moment viel de negenvoudig Silverstone-winnaar terug ten opzichte van Leclerc en in de klauwen van Antonelli, die zich, net als in de sprint van zaterdag, langs Hamilton werkte voor baanpositie - al zou de Mercedes-coureur later uit de strijd wegvallen met een beschadigde wielafdekking.

Over zijn startovertreding legde Hamilton uit: "Vanaf het begin behoorlijk slecht. Ik maakte een valse start, wat ik maar heel weinig keren heb gedaan in de ruim 380 races die ik heb gereden.

"Mijn hand bewoog gewoon zo. Ik weet niet echt waar hij naartoe ging. Ik bedoelde het niet zo. Ik heb mijn hand niet eens gezegd dat te doen. Maar goed, het gebeurt."

Over zijn race als geheel voegde hij toe: "Qua balans merkte ik dat Charles hoger ging met zijn balans, denk ik vergeleken met de kwalificatie, meer vleugel toevoegde, en ik voelde dat de auto echt veel overstuur had met de diff-instellingen die we hadden gehad.

"En dus haalde ik vleugel weg en toen had ik aan het begin van de race enorm veel onderstuur. Dus hij reed gewoon bij me weg. Ik kon de auto gewoon niet eens insturen tot ergens halverwege die eerste stint, ik erin slaagde de auto met wat diff-aanpassingen iets beter te laten insturen, maar tegen die tijd was het gat al enorm. En dan de vijf seconden bij de stop, en dan is het gewoon het ene na het andere."