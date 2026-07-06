Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

De slimme elektrische truc die Mercedes een voordeel geeft in de kwalificatie

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
De slimme elektrische truc die Mercedes een voordeel geeft in de kwalificatie

Waarom Hamilton spijt heeft van zijn tweede pitstop tijdens de Britse GP

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Waarom Hamilton spijt heeft van zijn tweede pitstop tijdens de Britse GP

De statistieken achter Ferrari's 250e F1-overwinning

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
De statistieken achter Ferrari's 250e F1-overwinning

Wolff: Had liever gezien dat finishprocedure Britse GP in Abu Dhabi 2021 was toegepast

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Wolff: Had liever gezien dat finishprocedure Britse GP in Abu Dhabi 2021 was toegepast

Rinus VeeKay zeer knap vierde in IndyCar-race Mid-Ohio, O’Ward zet McLaren-duel om in winst

IndyCar
Mid-Ohio
Rinus VeeKay zeer knap vierde in IndyCar-race Mid-Ohio, O’Ward zet McLaren-duel om in winst

KTM contracteert Alex Marquez voor het MotoGP-seizoen 2027

MotoGP
KTM contracteert Alex Marquez voor het MotoGP-seizoen 2027

Winnaars en verliezers van de Grand Prix van Groot-Brittannië

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Winnaars en verliezers van de Grand Prix van Groot-Brittannië

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Groot-Brittannië

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Groot-Brittannië
Formule 1 GP van Groot-Brittannië

Waarom Hamilton spijt heeft van zijn tweede pitstop tijdens de Britse GP

Hamilton verloor de tweede plaats bij de Britse Grand Prix nadat hij onder de late safety car stopte

Ewan Gale
Bewerkt:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton heeft toegegeven dat hij onder de late safety car in de Britse Grand Prix niet voor een tweede keer naar binnen zou zijn gegaan als hij had geweten dat hij de tweede plaats aan George Russell zou verliezen.

Zevenvoudig kampioen Hamilton reed achter Ferrari-teamgenoot en uiteindelijke racewinnaar Charles Leclerc toen de race in de slotfase werd geneutraliseerd nadat Max Verstappen bij Stowe was gecrasht en zijn Red Bull uit het grind moest worden geborgen.

In afwachting van een herstart kwamen beide Ferrari's binnen voor verse banden en terwijl Leclerc een marge had om als leider in de race terug te keren, werd Hamilton ingehaald door Russell, die ervoor had gekozen op de baan te blijven.

Lees ook:

Ondanks dat het opruimwerk bij Stowe door de marshals was voltooid, eindigde de race in verwarring achter de safety car nadat achterblijvers zich in ronde 51 van 52 van een ronde achterstand mochten ontdoen, terwijl de reglementen stellen dat er vervolgens een volledige ronde moet worden voltooid nadat die instructie door de wedstrijdleiding was gegeven.

Gevraagd of hij spijt had van zijn stop, aangezien hij baanpositie verloor zonder dat er nog een hervatting kwam, antwoordde Hamilton: "Het team vroeg me te stoppen. Ik ging ervan uit dat we door te stoppen onze positie zouden behouden.

"Als ze me hadden gezegd: 'Je stopt en je verliest positie', dan had ik het niet gedaan."

De verloren positie bekroonde een frustrerende race voor Hamilton, die bij de start voorbij kampioenschapsleider Kimi Antonelli was geschoten, maar pas nadat een beweging vóór het doven van de lichten hem een tijdstraf van vijf seconden opleverde.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Vanaf dat moment viel de negenvoudig Silverstone-winnaar terug ten opzichte van Leclerc en in de klauwen van Antonelli, die zich, net als in de sprint van zaterdag, langs Hamilton werkte voor baanpositie - al zou de Mercedes-coureur later uit de strijd wegvallen met een beschadigde wielafdekking.

Over zijn startovertreding legde Hamilton uit: "Vanaf het begin behoorlijk slecht. Ik maakte een valse start, wat ik maar heel weinig keren heb gedaan in de ruim 380 races die ik heb gereden.

"Mijn hand bewoog gewoon zo. Ik weet niet echt waar hij naartoe ging. Ik bedoelde het niet zo. Ik heb mijn hand niet eens gezegd dat te doen. Maar goed, het gebeurt."

Over zijn race als geheel voegde hij toe: "Qua balans merkte ik dat Charles hoger ging met zijn balans, denk ik vergeleken met de kwalificatie, meer vleugel toevoegde, en ik voelde dat de auto echt veel overstuur had met de diff-instellingen die we hadden gehad.

"En dus haalde ik vleugel weg en toen had ik aan het begin van de race enorm veel onderstuur. Dus hij reed gewoon bij me weg. Ik kon de auto gewoon niet eens insturen tot ergens halverwege die eerste stint, ik erin slaagde de auto met wat diff-aanpassingen iets beter te laten insturen, maar tegen die tijd was het gat al enorm. En dan de vijf seconden bij de stop, en dan is het gewoon het ene na het andere."

Lees ook:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

De slimme elektrische truc die Mercedes een voordeel geeft in de kwalificatie

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
De slimme elektrische truc die Mercedes een voordeel geeft in de kwalificatie

Waarom Hamilton spijt heeft van zijn tweede pitstop tijdens de Britse GP

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Waarom Hamilton spijt heeft van zijn tweede pitstop tijdens de Britse GP

De statistieken achter Ferrari's 250e F1-overwinning

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
De statistieken achter Ferrari's 250e F1-overwinning

Wolff: Had liever gezien dat finishprocedure Britse GP in Abu Dhabi 2021 was toegepast

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Wolff: Had liever gezien dat finishprocedure Britse GP in Abu Dhabi 2021 was toegepast
Vorig artikel De statistieken achter Ferrari's 250e F1-overwinning

Beste reacties
Meer van
Lewis Hamilton

Lewis Hamilton behoudt podiumplaats in Britse GP na ontlopen van straf

Formule 1
Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Lewis Hamilton behoudt podiumplaats in Britse GP na ontlopen van straf

Lewis Hamilton naar de stewards na F1 Britse GP, verwacht podium te verliezen

Formule 1
Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Lewis Hamilton naar de stewards na F1 Britse GP, verwacht podium te verliezen

Verstappen en Sainz doen beroep op FIA, maar F1-fabrikanten moeten in spiegel kijken

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Canada
Verstappen en Sainz doen beroep op FIA, maar F1-fabrikanten moeten in spiegel kijken
Meer van
Ferrari

F1-update: Max Verstappen noemt vleugel 'gevaarlijk', frustraties over Red Bull-problemen groeien

Formule 1
Formule 1
GP van Groot-Brittannië
F1-update: Max Verstappen noemt vleugel 'gevaarlijk', frustraties over Red Bull-problemen groeien

Wolff: "Emotionele" Vasseur heeft mijn opmerkingen over Ferrari verkeerd begrepen

Formule 1
Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Wolff: "Emotionele" Vasseur heeft mijn opmerkingen over Ferrari verkeerd begrepen

Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Tsolov of Lawson? Red Bull en Racing Bulls staan voor lastige keuze over F1 line-up 2027

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Door Ronald Vording
Tsolov of Lawson? Red Bull en Racing Bulls staan voor lastige keuze over F1 line-up 2027

Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Jules de Graaf
Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Door Erwin Jaeggi
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona

Red Bull slachtoffer van FIA’s meetmethode? Wat de ADUO-cijfers echt betekenen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Door Ronald Vording
Red Bull slachtoffer van FIA’s meetmethode? Wat de ADUO-cijfers echt betekenen
Bekijk meer