Op de testdag in Le Mans eindigde de #33 TF Sport Corvette van Nicky Catsburg op de derde plaats van de gecombineerde rondetijden van de ochtend- en middagsessie. Met een rondetijd van 3.56.885 was het team slechts twee tienden langzamer dan de #54 Vista AF Corse Ferrari.

Catsburg blikt in gesprek met Motorsport.com met een positief gevoel terug op de testdag. "Die testdag ging ontzettend goed", zegt Catsburg. "We waren snel - alle Corvettes waren snel, dus dat is een goed teken."

"De auto voelde goed, er zijn nog een paar kleine dingen waar we aan moeten werken", benadrukt hij. "Je probeert in Le Mans altijd zoveel mogelijk topsnelheid te vinden. Daardoor moet je wel eens met een auto rijden die soms in de bochten wat lastiger te rijden is", aldus de Corvette-coureur, die de topsnelheid wel als "gratis tijd" op de rechte stukken ziet. "Daar zijn we mee bezig, daar zijn we nog niet klaar mee."

Catsburg voegt toe dat er dit weekend veel aandacht zal zijn voor Ben Keating. De Bronze-coureur moest de WEC-races in Imola en Spa missen vanwege een gebroken elleboog, maar keert nu weer terug bij het team.

"Hij heeft niet zo heel veel last van zijn elleboog", legt Catsburg uit. "De coureurswissel is natuurlijk een ding, dat is echt wel even iets waar we op moeten focussen. Maar over het algemeen zat hij er qua snelheid heel goed bij, eigenlijk direct al. Hij heeft me echt wel verrast."

Voor de kwalificatie van woensdag heeft Catsburg goede hoop dat zijn team tot de top-vijftien zal doordringen - benodigd om deel te nemen aan de eerste van twee Hyperpole-sessies op donderdag. In de kwalificatie moet de Bronze-coureur - in dit geval Keating dus - in actie komen, in Hyperpole 1 en Hyperpole 2 moeten de teams telkens een andere coureur inzetten. Of bij Corvette al vaststaat of Catsburg dan Hyperpole 1 of 2 mag doen?

Foto door: FIAWEC - DPPI

"Nee, eigenlijk nog niet", geeft Catsburg aan. Hij spreekt wel van een "luxepositie" binnen het team. "Onze Silver-coureur, Jonny Edgar, is eigenlijk net zo snel als ik", stelt hij. "En er zijn wel meer teams die dat hebben. Dus voor ons maakt dan niet echt uit wie dan Hyperpole 1 of Hyperpole 2 doet."

Al met al heeft Catsburg "positieve verwachtingen" voor de week in Le Mans, al weet hij ook dat er op de testdag mogelijk spelletjes zijn gespeeld door rivaliserende teams - die niet hun ware snelheid al direct wilden laten zien.

Foto door: FIAWEC - DPPI

"Na de testdag willen nog wel eens mensen opeens heel veel snelheid vinden. Ergens onder de tafel of zoiets", lacht Catsburg. "Dat hoort er ook bij en dat is ook helemaal niet raar. Je wil niet het achterste van je tong laten zien. Dat heeft niks met hetgeen te maken waar we niet over mogen praten", doelt hij op de Balance of Performance. "Dan ben je gewoon slim bezig. Iedereen doet daar aan mee. Wij moeten gewoon focussen op onszelf en ervoor zorgen dat we de auto in een mooi window krijgen - zo ziet het er wel naar uit", besluit Catsburg.