DTM-kwalificatie Lausitzring 2: eerste Ford-pole, zeven merken in de top 8!

In het tweede jaar met de Ford Mustang mag de Amerikaanse fabrikant zich verheugen op de eerste pole in de DTM: Arjun Maini bezorgt HRT en Ford met een 1:19.750 de beste startplaats, nadat hij al op zaterdag vanaf plek twee startte. De Indiër was 0,128 seconden sneller dan de als tweede geplaatste Emil-Frey-Ferrari-coureur Matteo Cairoli (kwalificatieresultaat).

"Ik kan het team echt niet genoeg bedanken", verheugt Maini zich, die na Spielberg 2024 - toen nog in de HRT-Mercedes - de tweede DTM-pole uit zijn carrière veroverde. "Als je bedenkt waar we vorig jaar stonden en welke vooruitgang we hebben geboekt: nu zulke goede kwalificaties op rij, sterke race-resultaten, sterk tempo."

Op de derde plaats loert Nicki Thiim, die zaterdag in 1:19.463 een kwalificatierecord had gevestigd. Maar de tijden waren op zondag - mogelijk door de regen op de dag ervoor - duidelijk langzamer. Thiim kwam in de Comtoyou-Aston-Martin 0,157 seconden tekort voor pole. Vierde werd met rookie Finn Wiebelhaus de tweede HRT-Ford-coureur.

Na wijziging van de BoP: zeven merken in de top 8

Zowel de Ford als de Aston Martin werden door de eerste wijziging van de Balance of Performance (BoP) op de Lausitzring een beetje afgeremd, maar het resultaat geeft de BoP-verantwoordelijken gelijk, want zeven verschillende fabrikanten starten vanaf de eerste acht posities.

Op de vijfde plaats eindigde met Abt-coureur Luca Engstler (+0,243) de beste coureur in de nieuwe Lamborghini Temerario, waarna met Thomas Preining de sterkste Porsche-coureur op de zesde plaats kwam. De sterkste coureur van het merk met de ster was Maro Engel (+0,258), die zijn Winward-Mercedes op de zevende plaats zette, waardoor hij na het duel van zaterdag direct achter zijn aartsrivaal Preining start.

Beste BMW-coureur werd Marco Wittmann, die in de Schubert-BMW 0,330 seconden tekortkwam. "Eindelijk weer eens uit de top 10 starten", toont de Frank zich opgelucht, die in het totaalklassement ondanks zeer constante resultaten op de goede vierde plaats staat. De kwalificaties zijn ook dit seizoen slechts zelden het sterke punt van de BMW M4 GT3 Evo.

"We hebben ook nog een kleine tweak aan de set-up gedaan, die ons 1,5 tienden heeft opgeleverd", onthult Wittmann bij ran.de. "Maar ik denk dat dit ongeveer het maximum is dat we er vandaag hebben uitgehaald. Daarom ben ik blij met P8. Nu kijken we wel of het in de race nog een beetje naar voren gaat."

Manthey-Porsche-coureur Ricardo Feller (+0,403) wordt tiende, vlak gevolgd door Kelvin van der Linde (+0,412) in de Schubert-BMW en Jules Gounon (+0,414) in de Winward-Mercedes. Niet helemaal vooraan eindigde ook DTM-leider Lucas Auer (+0,417) op de 13e plaats. Zaterdagwinnaar Ben Dörr (+0,419) bereikte de 14e startplaats.

McLaren-team Dörr na zege niet vooraan

Ondanks de beresterke zaterdag en het geluk met de Full-Course-Yellow-fase is Dörr niet verrast door het kwalificatieresultaat: "We wisten dat we hier op de Lausitzring wat moeilijke kaarten hebben. Het circuit ligt ons niet helemaal, zoals je ook in de kwalificatie ziet."

Dat heeft ermee te maken dat het parcours in de buurt van Klettwitz weinig grip biedt - en de McLaren krijgt de banden niet zo makkelijk op temperatuur. Ook de hitte - tijdens de kwalificatie was het alweer 27 graden luchttemperatuur en 30 graden asfalttemperatuur - is in dat opzicht geen nadeel.

Teamgenoot Timo Glock beleefde na de problemen in de training en de mislukte zaterdag met de uitval, omdat de auto gewoon uitviel, ook een slechte start van de zondag: de ex-Formule 1-coureur had 0,793 seconden achterstand en belandde daarmee op de 20e en voorlaatste plaats.

Wie in de race een bandenvoordeel heeft

Maar hij is een van de coureurs die in de race met twee verplichte pitstops een bandenvoordeel hebben, want door zijn uitval op zaterdag spaarde Glock een van zijn drie bandensets, die elke coureur voor beide racedagen krijgt. Bovendien startte hij de race op zaterdag op regenbanden, waardoor hij ook nog een tweede nieuwe bandenset heeft.

Twee nieuwe bandensets heeft ook Grasser-Lamborghini-coureur Mirko Bortolotti ter beschikking, die met 0,371 seconden achterstand negende werd. Ook Wiebelhaus en Engstler mogen zich verheugen op twee bandensets die tot nu toe nauwelijks zijn gebruikt.

Anders is de situatie bij de twee BMW-coureurs, Thiim, Feller en Vermeulen, die al alle drie de slickbanden hebben gebruikt en daardoor met een ongunstige uitgangspositie te maken hebben, mocht het droog blijven. De race wordt zoals gebruikelijk om 13:30 uur gestart.