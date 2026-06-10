The Next Generation: Gabriele Mini

Gabriele Mini geldt als een van de grootste talenten op de ladder richting de Formule 1. De 20-jarige Italiaan voert momenteel het Formule 2-kampioenschap aan namens MP Motorsport en maakt bovendien deel uit van de Alpine Academy. In Monaco sprak Motorsport.com met hem over zijn carrière, zijn ambities en de weg naar de Formule 1.

Hoe mijn autosportreis begon

"Het begon dankzij mijn vader. Hij was zelf coureur en reed in Sicilië slalom- en heuvelklimwedstrijden met zijn auto. Toen ik één jaar oud was, kocht hij een kart voor mij. Ik reed er alleen nog niet meteen mee, want ik was bang voor het geluid van de motor."

"Toen ik tweeënhalf was, begon ik te rijden. Stap voor stap hebben we het niveau opgevoerd, totdat we uiteindelijk aan Europese en wereldkampioenschappen meededen."

" Ik ging naar bijna alle races van mijn vader. Daardoor leerde ik veel over autosport en ontdekte ik dat ik er echt van hield."

Hoe mijn autosportcarrière verloopt

"We hebben niet de makkelijkste seizoenen gehad. Maar de snelheid is er eigenlijk altijd geweest. Tot nu toe gaat het goed. Ook dit seizoen verloopt vooralsnog positief. We zullen zien waar we uiteindelijk uitkomen."

Gabriele Mini gaat na vier raceweekenden aan de leiding in het F2-kampioenschap. Foto door: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Mijn beste prestatie van 2026 tot nu toe

"De sprintrace in Melbourne. Daar startte ik als laatste en vocht ik me terug naar de strijd om het podium aan het einde van de race. Dat was waarschijnlijk mijn beste optreden tot nu toe [Mini werd uiteindelijk zesde nadat hij vanaf de 21e plaats was vertrokken]."

"De overwinning in de hoofdrace van Miami was natuurlijk ook een heel sterke race, maar die draaide meer om strategie dan om pure snelheid. In Melbourne waren we echt aan het vliegen. Dat was geweldig."

Mijn sterke punten als coureur

"Eerlijk gezegd vind ik het lastig om mijn sterke punten te benoemen. Mijn engineer kan dat waarschijnlijk beter dan ikzelf. Ik weet vooral aan welke zaken ik nog moet werken en focus me minder op de dingen waar ik al goed in ben."

Mijn zwakke punten als coureur

"Die ga ik niet vertellen. Maar natuurlijk zijn er dingen waaraan ik kan werken, bepaalde momenten of onderdelen van een weekend waarop ik iets anders kan doen om een beter resultaat te behalen. Maar het is niet zo dat er één terugkerend ding is waarvan je kunt zeggen: 'Dat is altijd hetzelfde.' Het gaat vooral om kleine details."

"Uiteindelijk is het ontzettend moeilijk om een weekend af te werken waarin je honderd procent van de dingen perfect doet. Misschien hebben we het over maar één foutje in een vrije training dat later invloed heeft op je hele weekend. Dat zijn de details waar je voortdurend aan moet blijven werken om uiteindelijk een perfect weekend neer te zetten."

Gabriele Mini zit in het opleidingsprogramma van het Alpine F1 Team. Foto door: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Mijn mooiste prestatie tot nu toe

"Waarschijnlijk het Formule 4-kampioenschap. Het was mijn eerste seizoen in formulewagens en ik nam het meteen op tegen de beste F4-coureurs. Het Italiaanse kampioenschap was toen het hoogste niveau binnen de Formule 4 en dat is het eigenlijk nog steeds. Dat kampioenschap winnen en domineren zoals wij deden, was ongelooflijk."

"Ook in de Formule 3 en Formula Regional had ik sterke seizoenen. Jammer genoeg hebben we die titels niet gewonnen, maar we werden wel tweede. Nu gaan we zien hoe dit seizoen verloopt."

Mijn verwachtingen voor de rest van 2026

"Het is moeilijk om verwachtingen uit te spreken. De Formule 2 is ontzettend onvoorspelbaar. Je kunt eigenlijk niets voorspellen. Daarom stel ik vooral doelen voor mezelf: zo constant mogelijk presteren en elke kans maximaal benutten. Pas aan het einde van het seizoen, in december, weten we wat dat heeft opgeleverd."

Hoe ik bij de Alpine Academy terechtkwam

"Voor ik bij Alpine kwam, hebben we veel gesprekken met ze gevoerd. Dankzij mijn management kwamen we tot een akkoord. Ze stuurden een voorstel en uiteindelijk hebben we getekend. Sindsdien werken we al drie jaar samen. Ze hebben me enorm geholpen, zowel op als naast de baan. Samen met mijn management [All Road], mijn familie en alle mensen die me steunen."

"Er wordt veel werk verricht, vooral rond feedback voor en na sessies. Ook de gesprekken met engineers, het werk in de simulator en de mogelijkheid om met het team te testen zijn waardevol. Daarnaast kan ik ook praten met de Formule 1-coureurs van Alpine. Dat helpt enorm."

In welk jaar verwacht ik mijn F1-debuut?

"Hopelijk volgend jaar. Dat lijkt op dit moment het meest realistische scenario. Maar we zullen zien. Als het niet volgend jaar is, dan misschien een jaar later. Hoe dan ook hoop ik dat het niet al te lang meer duurt."

Het doel van Gabriele Mini is om volgend jaar zijn racedebuut in de Formule 1 te maken. Foto door: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Overzicht Gabriele Mini

20 maart 2005 Geboren in Palermo, Italië Opgegroeid in het nabijgelegen Marineo, Italië 2018 CIK World OK-Junior: 2e CIK-FIA Euro OK-Junior: 2e 2019 Karting World Championship: 8e Karting European Champ.: 2e 2020 Italiaans F4: kampioen 2021 Formula Regional European Champ.: 7e 2022 Formula Regional Asian Champ.: 4e Formula Regional European Champ.: 2e 2023 Formule 3: 7e 2024 Formule 3: 2e 2025 Formule 2: 13e 2026 Formule 2: 1e*

*seizoen nog bezig

Tussenstand in F2

Pos. COUREUR Team PUNTEN 1 Gabriele Mini MP Motorsport 63 2 Nikola Tsolov Campos Racing 62 3 Martinius Stenshorne Rodin Motorsport 48 4 Alex Dunne Rodin Motorsport 48 5 Noel Leon Campos Racing 45