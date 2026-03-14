Nina Gademan opent F1 Academy-seizoen met dominante zege in China
Nina Gademan heeft de eerste race van het F1 Academy-seizoen 2026 gewonnen. De Nederlandse vertrok vanaf pole-position en gaf in Shanghai de leiding geen moment uit handen.
Foto door: Pauline Ballet / Formula 1 via Getty Images
Nina Gademan begon de eerste race van het F1 Academy-weekend in Shanghai vanaf pole-position, nadat ze op vrijdag achtste was geworden in de kwalificatie. Ze leek daarin op weg naar een plek in de top-vier, maar werd in de slotminuten van de sessie opgehouden door verkeer. De achtste tijd leverde haar echter wel de eerste startplek op voor race 1 dankzij het reverse grid-format.
Gademan kwam goed bij de start en behield de leiding, waarna ze langzaam een voorsprong begon op te bouwen. Halverwege de openingsfase had zij een marge van ongeveer 1,2 seconde op Natalia Granada, die haar debuut maakte in de F1 Academy. In ronde zeven volgde een safety car, nadat Alba Larsen bij een mislukte inhaalactie de achterzijde van Emma Felbermayr had geraakt en haar voorvleugel had verloren. De neutralisatie zorgde ervoor dat Gademans voorsprong van ruim anderhalve seconde verdween.
Nina Gademan controleerde de wedstrijd op het Shanghai International Circuit.
Foto door: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images
Bij de herstart in ronde negen hield Gademan het hoofd echter koel. Ze bleef aan kop en wist Granada opnieuw op een veilige afstand te houden. Zo reed Gademan gecontroleerd naar haar tweede overwinning in de F1 Academy, met zes tienden voorsprong op Granada. Felbermayr werd derde, terwijl Esmee Kosterman als vijftiende eindigde, nadat ze ook vanaf die positie was gestart.
"Het was een vrij makkelijke race", blikt Gademan terug op de officiële website van de F1 Academy. "Ik had eigenlijk een heel slechte start, wat mij normaal niet gebeurt. Ik keek meteen in mijn spiegel en dacht: wacht, iedereen heeft een slechte start, dus ik zit veilig. Vanaf dat moment kon ik behoorlijk pushen, al denk ik dat ik in de openingsfase misschien iets te hard heb gepusht, want daarna begonnen de banden wat in te zakken. Dus het was eigenlijk maar goed dat de safety car kwam, want daardoor kon ik ze weer onder controle krijgen."
"Na de herstart kon ik het gat weer flink vergroten", vervolgt de coureur van MP Motorsport, die vorig jaar haar eerste zege behaalde in Zandvoort. "In de laatste twee ronden dacht ik: ik ga niet eens meer pushen, ik ga gewoon op veilig spelen. De bandenslijtage is hier namelijk echt heel hoog, dus het leek me beter om het rustig aan te doen. Niet overpushen, niet in een spin belanden. Gewoon de finish halen."
Zondag om 03.40 uur Nederlandse tijd wordt de tweede F1 Academy-race in Shanghai verreden. Dan start Alisha Palmowski vanaf pole-position.
Nina Gademan is haar tweede seizoen in de F1 Academy begonnen met een klinkende zege.
Foto door: James Sutton / LAT Images via Getty Images
