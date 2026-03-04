Alex Dunne sluit zich aan bij Alpine Academy voor F2-seizoen van 2026

De twintig-jarige Ier, Alex Dunne, wordt daarmee officieel onderdeel van het juniorprogramma van Alpine. Dat programma is bedoeld om jonge coureurs te ontwikkelen richting een toekomst in de Formule 1, een ambitie die Dunne geen geheim heeft gehouden.

Tijdens het aanstaande F2-seizoen zal Dunne met Alpine-kleuren rijden op zijn auto van Rodin Motorsport. Het kampioenschap begint in maart met de seizoensopener in Australië, in het voorprogramma van de Formule 1.

Een opmars naar de Formule 2

De Ier begon zijn autosportcarrière in het karten in zijn thuisland. Daarna maakte hij de stap naar internationale kartkampioenschappen, waar hij in 2019 de WSK Champions Cup in de OK-J-klasse wist te winnen. In de formulewagens brak Dunne definitief door in 2022 door het Brits Formule 4-kampioenschap te winnen met elf overwinningen. In datzelfde jaar eindigde hij ook als tweede in het Italiaanse F4-kampioenschap.

Een jaar later werd hij tweede in het GB3-kampioenschap van 2023. Vervolgens maakte Dunne in 2024 zijn debuut in de FIA Formule 3. In 2025 promoveerde hij naar de FIA Formule 2, waar hij indruk maakte met twee overwinningen, twee polepositions en in totaal acht podiumplaatsen. Dat leverde hem uiteindelijk de vijfde plaats in het kampioenschap op.

Tijdens dat seizoen kreeg Dunne ook zijn eerste ervaring met een Formule 1-auto. Hij nam deel aan twee vrije trainingen op vrijdag voor het team van McLaren.

Ik heb veel geleerd en veel meegenomen, met onderweg ook wat uitdagingen, maar alles heeft me een betere coureur en een beter persoon gemaakt

McLaren

In januari liet Dunne al weten dat hij McLaren zou vertrekken. Hoewel hij dankbaar was voor de kansen die hij van het team had gekregen, bleek de weg naar de Formule 1 via een ander team makkelijker. Bij McLaren liggen Lando Norris en Oscar Piastri namelijk nog zeker tot en met 2027 vast, waardoor de kansen om door te stromen binnen het Britse team gering leken.

"Ik ben heel blij dat ik me bij de Alpine Academy kan aansluiten en deze volgende stap in mijn racecarrière kan zetten", zegt Dunne over de overstap. "Ik ben het team erg dankbaar voor het vertrouwen dat ze in mij hebben om het team en het merk op het wereldtoneel te vertegenwoordigen in de FIA Formule 2, wat heeft bewezen een perfecte plek te zijn om jonge coureurs richting professionele rollen in de autosport te laten doorgroeien."

Hij vervolgt: "Na een competitief seizoen in 2025 is het doel dit jaar vanzelfsprekend om voor het rijderskampioenschap te vechten. Vorig jaar was op veel vlakken een geweldige ervaring. Ik heb veel geleerd en veel meegenomen, met onderweg ook wat uitdagingen, maar alles heeft me een betere coureur en een beter persoon gemaakt. Ik wil alles geven voor Alpine en mijn best doen als Alpine Academy-coureur."

Foto door: Kym Illman / Getty Images

Alpine-adviseur Flavio Briatore is eveneens positief over de komst van de Ier. "We zijn blij Alex te verwelkomen bij Alpine als lid van onze Academy. Zijn prestaties in de FIA Formule 2 en ook zijn vrije trainingen in de Formule 1 vorig jaar waren indrukwekkend. Hij is duidelijk een zeer getalenteerde jonge coureur met pure, natuurlijke snelheid."

Volgens Briatore beschikt Alpine over een sterke lichting jonge coureurs in de Formule 2. "We hebben een talentvolle groep met Gabriele Minì en Kush Maini. We kijken ernaar uit om hen alle drie in 2026 in de FIA Formule 2 te zien strijden, waar het doel heel duidelijk is: het rijderskampioenschap winnen."