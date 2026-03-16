Rocco Coronel sluit E4 Winter Championship af met twee podiums

Rocco Coronel heeft het seizoen in het E4 Winter Championship op sterke wijze afgesloten. Tijdens het derde en laatste raceweekend op Motorland Aragón behaalde hij twee podiumplaatsen. Daarmee eindigde de rijder van MP Motorsport ex-aequo bovenaan in het rookieklassement.

Al tijdens de vrijdagtests en vrije trainingen liet de Red Bull-junior zien dat het tempo aanwezig was op het 5,344 kilometer lange circuit. "De auto was goed, dat gaf een goede basis om mee te werken voor het weekeinde", aldus Coronel. De kwalificatie op zaterdagochtend werd verreden in natte condities, wat het lastig maakte om de juiste bandenkeuze te maken. "We dachten in het begin nog dat we het wel op slicks konden proberen, maar daarvoor was het toch te nat, dus we hebben gewisseld naar regenbanden. Dat pakte goed uit, want daarop reed ik de tweede tijd, dus een prima uitgangspositie voor de race."

De eerste race op zaterdag leverde meteen spektakel op. Coronel vocht in de openingsfase in een groep van drie rijders en wist in de tweede ronde met een fraaie inhaalactie de leiding over te nemen. Een ronde later moest hij verdedigen en ging hij iets wijd, waardoor hij terugviel naar de derde plaats. Het verloop van de race werd vervolgens sterk beïnvloed door meerdere safety car-fases na incidenten verder naar achteren in het veld. Toen de wedstrijd uiteindelijk weer werd vrijgegeven, wist Coronel zijn derde positie vast te houden. Daarmee pakte hij zijn eerste podium van het weekend en was hij bovendien de beste rookie.

In de sprintrace later op zaterdag moest Coronel vanwege de omgekeerde startvolgorde voor de top-twaalf vanaf de elfde positie beginnen. Hij werkte zich snel naar voren en legde opnieuw een sterk tempo aan de dag, maar een tijdstraf van dertig seconden – voor inhalen achter de safety car – wierp hem uiteindelijk terug in de uitslag. "Het was een wat verwarrende situatie", zei Coronel. "De lichten van de safety car gingen eerder uit en meerdere rijders haalden in. Het was niet echt duidelijk."

Op zondag kwalificeerde Coronel zich als derde. In de race schoof hij al in de eerste ronde op naar de tweede plaats, waarna hij aansloot bij de leider. Het duo wist vervolgens een gat te slaan naar de rest van het veld. Ook deze race werd meerdere keren geneutraliseerd, maar Coronel bleef bij de herstarts koel en verdedigde zijn positie telkens met succes. Een spannend slot leek in de maak, totdat een nieuwe safety car-periode ervoor zorgde dat het veld in ongewijzigde volgorde finishte. Coronel kwam dus als tweede over de streep, was opnieuw de beste rookie en reed bovendien de snelste ronde van de race, goed voor een extra punt.

In het eindklassement van het rookie-kampioenschap eindigde Coronel met hetzelfde aantal punten als zijn land- en teamgenoot Kasper Schormans. Omdat Schormans één overwinning meer behaalde, ging de titel uiteindelijk naar hem. Toch kon Coronel tevreden terugkijken op het slotweekend. "Dit weekeinde was een sterke afsluiting. De snelheid zat er goed in", blikte Coronel terug. "Dat geeft vertrouwen voor het reguliere seizoen in het Spaans kampioenschap, dat over een maand start in Valencia."

Op 11 en 12 april start het reguliere Spaans Formule 4-kampioenschap op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia. Daarin komt hij opnieuw voor MP Motorsport aan de start.