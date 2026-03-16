Rocco Coronel sluit E4 Winter Championship af met twee podiums

Rocco Coronel heeft het E4 Winter Championship afgesloten met twee podiumplaatsen op Motorland Aragón. De 15-jarige Nederlander eindigde ex-aequo bovenaan in het rookieklassement.

Erwin Jaeggi
Gepubliceerd:
Foto door: Dutch Photo Agency / Motorsport Images

Rocco Coronel heeft het seizoen in het E4 Winter Championship op sterke wijze afgesloten. Tijdens het derde en laatste raceweekend op Motorland Aragón behaalde hij twee podiumplaatsen. Daarmee eindigde de rijder van MP Motorsport ex-aequo bovenaan in het rookieklassement.

Lees ook:

Al tijdens de vrijdagtests en vrije trainingen liet de Red Bull-junior zien dat het tempo aanwezig was op het 5,344 kilometer lange circuit. "De auto was goed, dat gaf een goede basis om mee te werken voor het weekeinde", aldus Coronel. De kwalificatie op zaterdagochtend werd verreden in natte condities, wat het lastig maakte om de juiste bandenkeuze te maken. "We dachten in het begin nog dat we het wel op slicks konden proberen, maar daarvoor was het toch te nat, dus we hebben gewisseld naar regenbanden. Dat pakte goed uit, want daarop reed ik de tweede tijd, dus een prima uitgangspositie voor de race."

De eerste race op zaterdag leverde meteen spektakel op. Coronel vocht in de openingsfase in een groep van drie rijders en wist in de tweede ronde met een fraaie inhaalactie de leiding over te nemen. Een ronde later moest hij verdedigen en ging hij iets wijd, waardoor hij terugviel naar de derde plaats. Het verloop van de race werd vervolgens sterk beïnvloed door meerdere safety car-fases na incidenten verder naar achteren in het veld. Toen de wedstrijd uiteindelijk weer werd vrijgegeven, wist Coronel zijn derde positie vast te houden. Daarmee pakte hij zijn eerste podium van het weekend en was hij bovendien de beste rookie.

In de sprintrace later op zaterdag moest Coronel vanwege de omgekeerde startvolgorde voor de top-twaalf vanaf de elfde positie beginnen. Hij werkte zich snel naar voren en legde opnieuw een sterk tempo aan de dag, maar een tijdstraf van dertig seconden – voor inhalen achter de safety car – wierp hem uiteindelijk terug in de uitslag. "Het was een wat verwarrende situatie", zei Coronel. "De lichten van de safety car gingen eerder uit en meerdere rijders haalden in. Het was niet echt duidelijk."

Op zondag kwalificeerde Coronel zich als derde. In de race schoof hij al in de eerste ronde op naar de tweede plaats, waarna hij aansloot bij de leider. Het duo wist vervolgens een gat te slaan naar de rest van het veld. Ook deze race werd meerdere keren geneutraliseerd, maar Coronel bleef bij de herstarts koel en verdedigde zijn positie telkens met succes. Een spannend slot leek in de maak, totdat een nieuwe safety car-periode ervoor zorgde dat het veld in ongewijzigde volgorde finishte. Coronel kwam dus als tweede over de streep, was opnieuw de beste rookie en reed bovendien de snelste ronde van de race, goed voor een extra punt.

In het eindklassement van het rookie-kampioenschap eindigde Coronel met hetzelfde aantal punten als zijn land- en teamgenoot Kasper Schormans. Omdat Schormans één overwinning meer behaalde, ging de titel uiteindelijk naar hem. Toch kon Coronel tevreden terugkijken op het slotweekend. "Dit weekeinde was een sterke afsluiting. De snelheid zat er goed in", blikte Coronel terug. "Dat geeft vertrouwen voor het reguliere seizoen in het Spaans kampioenschap, dat over een maand start in Valencia."

Op 11 en 12 april start het reguliere Spaans Formule 4-kampioenschap op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia. Daarin komt hij opnieuw voor MP Motorsport aan de start.

Net binnen

Lindblad verklaart lastig weekend: "Safety car hielp strategie niet"

Formule 1
F1 Formule 1
GP van China
Lindblad verklaart lastig weekend: "Safety car hielp strategie niet"

Rocco Coronel sluit E4 Winter Championship af met twee podiums

Formulewagens: overig
Misc Formulewagens: overig
Rocco Coronel sluit E4 Winter Championship af met twee podiums

Is het terecht dat andere raceklassen slaatje willen slaan uit kritiek op F1?

Formule 1
F1 Formule 1
GP van China
Is het terecht dat andere raceklassen slaatje willen slaan uit kritiek op F1?

Antonelli reageert op opmerkelijk moment tijdens F1-podium China

Formule 1
F1 Formule 1
GP van China
Antonelli reageert op opmerkelijk moment tijdens F1-podium China
Wanneer is de volgende F1-race? De volledige kalender voor 2026

Formule 1
Formule 1
Wanneer is de volgende F1-race? De volledige kalender voor 2026

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van China

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van China

Antonelli bewijst gelijk Mercedes: "Velen zeiden dat het te vroeg was"

Formule 1
Formule 1
GP van China
Antonelli bewijst gelijk Mercedes: "Velen zeiden dat het te vroeg was"
Meer van
Rocco Coronel

Podium voor Rocco Coronel in chaotisch Winter Formula Series-weekend in Valencia

Formulewagens: overig
Formulewagens: overig
Podium voor Rocco Coronel in chaotisch Winter Formula Series-weekend in Valencia

Rocco Coronel boekt eerste F4-zege bij start Formula Winter Series

Formulewagens: overig
Formulewagens: overig
Rocco Coronel boekt eerste F4-zege bij start Formula Winter Series

Interview: Rocco Coronel over zijn titelambities in F4 en het afscheid van Helmut Marko

Formulewagens: overig
Formulewagens: overig
Interview: Rocco Coronel over zijn titelambities in F4 en het afscheid van Helmut Marko
Meer van
MP Motorsport

Nina Gademan opent F1 Academy-seizoen met dominante zege in China

F1 Academy
F1 Academy
Shanghai
Nina Gademan opent F1 Academy-seizoen met dominante zege in China

Interview: Esmee Kosterman klaar voor F1 Academy: "Als een wolf achter de schapen aan"

Uitgelicht
F1 Academy
Uitgelicht
F1 Academy
Interview: Esmee Kosterman klaar voor F1 Academy: "Als een wolf achter de schapen aan"

Succesvol debuut René Lammers: "Moeten dit herhalen om mee te doen voor titel"

Eurocup-3
Eurocup-3
Succesvol debuut René Lammers: "Moeten dit herhalen om mee te doen voor titel"