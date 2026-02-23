Overslaan naar hoofdinhoud

Formulewagens: overig

Twee podiumplaatsen voor Rocco Coronel in Spaanse F4-winterkampioenschap op Portimão

Het eerste weekend van het Spaanse F4-Winterkampioenschap heeft Rocco Coronel twee podiumplaatsen uit drie races opgeleverd.

Laurens Stade
Laurens Stade
Gepubliceerd:
285A5064

Foto door: Fotocar13

Op het Portugese circuit van Portimão maakte Rocco Coronel namens MP Motorsport zijn debuut in het Spaanse F4-Winterkampioenschap, dat geldt als een belangrijke voorbereiding op het reguliere Spaanse F4-kampioenschap. Coronel moest nog wel wennen aan enkele zaken die anders waren dan de Formula Winter Series waar hij hiervoor in reed.

"De auto waarmee ik hier rijd, is een beetje anders dan die waarmee ik de afgelopen weken tijdens de Winter Series reed", legt Coronel uit. "Onder andere de remmen zijn anders, net als de banden. In de Winter Series reden we met Pirelli, hier rijden we met Hankook. Daardoor is de manier waarop je de banden opwarmt anders, net als het bandenmanagement. Ook de remdruk is anders."

Op zaterdag maakte Coronel zich op voor zijn eerste kwalificatie in het Winterkampioenschap. Het was een rommelige sessie met twee rode vlaggen, maar Coronel kwam uiteindelijk tot de vijfde tijd. De eerste race leverde echter geen succes op: door contact raakte zijn voorvleugel beschadigd en uiteindelijk moest hij de auto zelfs naast de baan parkeren. 

De eerste race verliep niet zoals gehoopt voor Rocco Coronel.

De eerste race verliep niet zoals gehoopt voor Rocco Coronel.

Foto door: FotoCar13 & Dutch Photo Agency

"Ik verloor heel veel neerwaartse druk, ik werd in de tweede ronde bijna gelanceerd over de kerbstones in de eerste bocht, een soort vliegles, haha!", blikt de Red Bull-junior terug op de eerste race. "Ik viel verder en verder terug en vervolgens raakte iemand mijn rechter achterwiel, waardoor ik een lekke band kreeg. Daarop moest ik de auto langs de kant zetten."

Sterke inhaalraces

In de tweede race moest Coronel van de achtste plaats starten, doordat de top-twaalf van de kwalificatie in omgekeerde volgorde werd gezet. Desondanks verliep die race juist positiever voor Coronel, die na een sterke opmars al snel op de derde plaats te vinden was en ook op deze plaats eindigde. Zodoende was zijn eerste F4-podium voor dit jaar namens MP Motorsport - in de Formula Winter Series reed hij met Van Amersfoort Racing - een feit. 

"De twee rijders voor mij hadden nieuwe banden, terwijl ik op gebruikte banden reed, dus daardoor had ik net niet de snelheid om verder naar voren te komen, maar met dit resultaat als tweede 'rookie' ben ik heel tevreden", aldus Coronel.

Ook in de derde en laatste race van het weekend op Portimão moest Coronel van de achtste plaats starten, zij het na een nieuwe kwalificatiesessie. Hij profiteerde van een late safety car-fase en ging dankzij een gewaagde inhaalactie van de vijfde naar de derde plaats en mocht opnieuw mee naar het podium.

In de tweede en derde race op Portimão eindigde Coronel op de derde plaats.

In de tweede en derde race op Portimão eindigde Coronel op de derde plaats.

Foto door: FotoCar13 & Dutch Photo Agency

"Weer een heel goede start", blikt Coronel terug op de derde race. "Bij de herstarts na de safety car moest ik ook mijn plek verdedigen, dus kon ik niet direct naar voren, maar in de laatste ronde zat ik in bocht vijf op de goede plek toen Kanthan en Francot elkaar raakten, dus daarvan kon ik profiteren."

Het tweede raceweekend van het Spaanse F4-Winterkampioenschap vindt plaats van 27 februari tot en met 1 maart op het circuit van Jarama in Madrid. Het winterkampioenschap wordt afgesloten in het weekend van 27 februari tot en met 1 maart op het MotorLand Aragón. Het reguliere Spaanse F4-kampioenschap begint in het weekend van 10 tot en met 12 april op het Circuit Ricardo Tormo.

