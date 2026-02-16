Podium voor Rocco Coronel in chaotisch Winter Formula Series-weekend in Valencia

Het raceweekend van de Formula Winter Series op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia werd flink op zijn kop gezet door de harde wind dankzij storm Oriana op zaterdag. Het betekende dat er op zaterdag een streep ging door alle publieksevenementen in de regio en zo kwam ook de actie op het circuit stil te liggen.

Daardoor moesten er op zondag maar liefst drie races afgewerkt worden na de kwalificatie. In die kwalificatie kwam Rocco Coronel - voor wie dit het laatste weekend in de Formula Winter Series was namens Van Amersfoort Racing omdat hij zich straks met MP Motorsport focust op het Spaanse Formule 4-Winterkampioenschap - tot de zevende tijd.

"Het was niet mijn beste kwalificatie", erkende Coronel na afloop. "Net niet de banden op de goede temperatuur, net niet het goede piekmoment, maar ook dat was wel iets waarvan ik weer heb kunnen leren", aldus de Red Bull-junior. De races waren door het volle schema op zondag wel ingekort: in plaats van dertig minuten werd er telkens twintig minuten geracet.

Podium, maar ook een uitvalbeurt met grote gevolgen

De eerste van drie races verliep zeer goed voor Coronel. Hij kwam goed van zijn startplek en klom al meteen op naar de tweede plaats in de eerste bocht - een positie die hij niet meer uit handen zou geven en zodoende mocht hij mee naar het podium. Ook bij race twee moest Coronel van de zevende startplaats komen, maar door contact met teamgenoot Thomas Bearman - die daarvoor een tijdstraf kreeg - zat zijn race er al snel op.

Rocco Coronel werd tweede in de openingsrace op het circuit van Valencia. Foto door: FotoCar13

Die uitvalbeurt had grote gevolgen voor de derde race van het weekend, aangezien de startopstelling van die race bepaald werd aan de hand van de snelste raceronden van de coureurs uit die tweede race. Omdat Coronel geen ronde had gereden, moest hij achteraan starten. Ook in die race was er wat contact, maar na het monteren van een nieuwe voorvleugel wist Coronel van de 31ste plek op te klimmen naar de vijftiende plaats.

"Ik kijk met een zeer positief gevoel terug op deze drie weekenden met Van Amersfoort Racing in de Formula Winter Series, waarin ik mijn eerste Formule 4-overwinning heb behaald in Estoril en in totaal twee podiumplaatsen heb behaald", aldus Coronel. "Ook dit weekeinde heb ik weer veel geleerd, wat nuttig is in de aanloop naar het winterkampioenschap, waarin ik vanaf komend weekeinde met MP Motorsport in actie kom. We beginnen dan in Portimão, waar ik nu al erg naar uitkijk."

Het Spaanse F4-Winterkampioenschap telt drie raceweekenden. Van 20 tot en met 22 februari wordt er op het Portugese circuit van Portimão geracet. Een week later meldt het kampioenschap zich op het Circuito de Madrid Jarama voor het tweede raceweekend. Het korte winterkampioenschap wordt afgesloten in het weekend van 27 februari tot en met 1 maart op het MotorLand Aragón. Het reguliere Spaanse F4-kampioenschap begint in het weekend van 10 tot en met 12 april op het Circuit Ricardo Tormo.