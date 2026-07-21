F2-titelstrijd krijgt vorm na sterk optreden F1-junioren op Spa

Acht ronden in de 14 evenementen tellende Formula 2-seizoen 2026 hebben drie Formula 1-juniors zich duidelijk als titelkandidaten gemanifesteerd – met nog een ander als outsider.

Red Bull Junior Team-lid Nikola Tsolov leidt momenteel het klassement met 161 punten, voor Alpine Academy-coureur Gabriele Mini (134), Rafael Camara (125) van de Ferrari Driver Academy, en Alex Dunne van Alpine (108).

Campos Racing’s Tsolov is misschien wel de indrukwekkendste van allemaal geweest, met al zes overwinningen op zijn naam, waaronder drie op rij – een record in Formula 2, alleen geëvenaard door Davide Valsecchi in het GP2-tijdperk.

Mini is de meest constante coureur geweest, weliswaar met slechts één overwinning, maar met 14 races in de top acht met MP Motorsport – allemaal behalve de feature race in Monaco, waar de tweedejaars een trage pitstop meemaakte terwijl hij vijfde reed, en de sprint op Spa-Francorchamps, waar hij 12e lag voordat een technisch probleem hem uit de race haalde.

In de voetsporen van kampioenen Gabriel Bortoleto en Leonardo Fornaroli bij Invicta Racing, nadat hij op weg naar de titel van vorig jaar het GP3/F3-record voor polepositions in één seizoen had geëvenaard, heeft Camara vier van de laatste vijf poles gepakt, wat hem hielp twee feature race-zeges binnen te halen.

Dunne heeft de hoogten van zijn rookie-seizoen in F2 nog niet geëvenaard, maar hij heeft tot dusver nog altijd vijf podiumplaatsen verzameld met Rodin Motorsport.

Op een circuit van Spa-Francorchamps dat favoriet is bij coureurs en de jongeren nog altijd uitdaagt – misschien meer dan F1-coureurs tegenwoordig – bevestigden deze vier coureurs hun status als koplopers in het seizoen 2026.

Niet zozeer in de sprintrace – de omgekeerde startgrid maakt meestal de weg vrij voor ongebruikelijke resultaten, en dit was geen uitzondering. Joshua Duerksen zegevierde en maakte een einde aan een reeks van 13 races zonder podium, de als tweede gefinishte Martinius Stenshorne scoorde voor het eerst sinds Monaco punten, en Ferrari-junior Dino Beganovic keerde terug op het podium – Monaco was ook zijn vorige optreden op het ereschavot.

Maar de feature race, ondanks enkele incidenten die de race inkortten, bood interessante wiel-aan-wielgevechten, en de koplopers stonden op toen het moest.

Camara verloor bij de start van mede-eersterijstarter Tasanapol Inthraphuvasak, en hield twee ronden later op robuuste wijze een gedurfde Tsolov af die buitenom ging bij La Source, waarbij hij de Campos naar alle waarschijnlijkheid het grind in duwde.

Camara werkte zich op ronde vijf eenvoudig terug naar de leiding, vóór zijn pitstop. Nadat de race met rood werd onderbroken vanwege een zware crash van Laurens van Hoepen, maakte de Braziliaan optimaal gebruik van zijn nieuwe banden om binnen enkele seconden drie auto’s te passeren en reed hij vervolgens zeer comfortabel naar de overwinning.

Rafael Camara, Invicta Racing Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Tsolovs race werd lastiger door een mislukte set-upaanpassing en schade door het incident met Camara – bovenop verdere problemen.

“Ik had een goede herstart en probeerde daarna natuurlijk Rafa aan te vallen richting bocht 1, we raakten elkaar daar een beetje,” zei de Bulgaar. “Vanaf dat moment had ik om de een of andere reden niet meer zoveel snelheid. Ook was de auto een beetje kapot, dus we kregen tijdens de rode vlag de kans om de sidepod en dergelijke te repareren. [Banden] vielen echt terug, zeker met de set-up die we vandaag hadden; het was niet de juiste keuze, denk ik.

“De rode vlag hielp ons te begrijpen dat een van de remmen daarvoor volledig uitgeschakeld was, dus het was waarschijnlijk gunstig. Ja, er waren een paar dingen die misgingen, maar ik denk dat we het er nog steeds maximaal hebben uitgehaald.”

De kampioenschapsleider koos een verstandige aanpak voor het einde van de race – “Tas [Inthraphuvasak] was vandaag sneller, dus het ging erom dat feit te accepteren en gewoon zo weinig mogelijk tijd te verliezen” – en eindigde als vijfde onder de finishvlag. Tracklimitstraffen voor Dunne en zijn Campos-teamgenoot Noel Leon, waarvan Tsolov wist dat ze eraan kwamen, brachten hem naar de derde plaats – een bescheiden resultaat vergeleken met zijn feature race-overwinningen op de Red Bull Ring en Silverstone, maar genoeg om zijn voorsprong in het kampioenschap uit te bouwen.

Nikola Tsolov, Campos Racing Photo by: Clive Mason / Getty Images

Terwijl het volledig uit rookies bestaande podium een ongewoon indrukwekkende Inthraphuvasak op de tweede plaats telde, knokte de huidige nummer twee Mini zich onopvallend maar vastberaden terug van een botsing in de eerste ronde met Roman Bilinski en de daaropvolgende vijfsecondenstraf naar de vijfde plaats – direct achter mede-Alpine-junior Dunne.

Van de vier opkomende titelkandidaten woonden podiumfinishers Camara en Tsolov de persconferentie na de race bij, en Motorsport vroeg hen wat hen het meest aan elkaar had geïmponeerd.

“We zijn allebei erg constant geweest,” zei Camara. “Het lijkt alsof we er elk raceweekend bij zitten, zelfs als je ook over vorig jaar spreekt. Nikola is altijd snel geweest. Hij is zeker een heel goede en het is mooi om dit jaar om kampioenschappen te vechten.

“En hij heeft ook een goed respect voor beiden gecreëerd. Op de baan probeer je natuurlijk het maximale voor jezelf te halen, maar ik denk dat het respect buiten de baan iets is dat een goede verrassing was of zo – niet verrast maar ook niet onder de indruk, maar het was iets dat ik waardeer.”

Tsolov stemde in: “Vergelijkbare opmerking als Rafa. Ik denk dat we weten dat wat er op de baan en buiten de baan gebeurt twee gescheiden dingen zijn, dus dat is best cool om te zien. Aan de andere kant zijn zijn kwalificatieprestaties dit jaar zeker behoorlijk indrukwekkend geweest, ook vorig jaar, dus dat is waarschijnlijk iets wat behoorlijk indrukwekkend is.”

Tasanapol Inthraphuvasak, ART Grand Prix, Rafael Camara, Invicta Racing, Nikola Tsolov, Campos Racing Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Toevallig zijn Camara en Tsolov ook de twee F2-coureurs wier namen het prominentst zijn opgedoken in de prille silly season van F1 – en het zijn niet alleen geruchten, met Racing Bulls-teambaas Alan Permane die de Bulgaar openlijk omschrijft als “de volgende in de rij”.

De mediawijze jongeren gaven er echter weinig verrassend de voorkeur aan om de speculaties uit de weg te gaan.

“Voor mij is dat natuurlijk het einddoel en mijn droom, maar op dit moment geldt: hoe beter ik het doe in F2, hoe beter mijn positie is voor wat dan ook in de toekomst,” zei Tsolov. “Dus ik focus me volledig op F2, natuurlijk bekijk ik het ronde voor ronde.”

“Ik focus me gewoon op wat ik op dit moment kan doen, want als je het niet goed doet in F2, ga je hoogstwaarschijnlijk niet waar je naartoe wilt,” merkte Camara op. “Dus gewoon focussen op dit jaar.”

Intussen staan er nog 12 races op de kalender, en het zal fascinerend zijn om te zien hoe Camara’s pure snelheid en Tsolovs racecraft zich houden tegenover de ervaring van Mini en Dunne.

Alexander Dunne, Rodin Motorsport Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Laat die microfoon vallen!

Sommige fouten zijn kostbaarder dan andere, zoals die waardoor Noel Leon cruciale punten verloor in de feature race op Spa-Francorchamps.

De Mexicaanse coureur finishte als vierde op de baan, maar een tracklimitstraf deed hem terugvallen naar de zevende plaats voordat hij helemaal werd gediskwalificeerd. De reden was ongebruikelijk: een teamgast van Campos Racing gebruikte een radioheadset met een microfoon.

Om redenen van kostenbeheersing wordt slechts een klein, specifiek aantal teamleden geregistreerd als ‘operationeel personeel’; alleen zij mogen een microfoon met hun headset gebruiken.

“Er werd geconstateerd dat een persoon die als Niet-Operationeel Personeel was opgegeven een radioheadset droeg die was uitgerust met een microfoon, en daardoor de schijn had mogelijk te kunnen zenden, en dus geen ‘listen only headset’ was,” luidde het stewardsrapport.

“Dit zou een overtreding zijn van Appendix 5 en Artikel 21.5 van het F2 Sporting Regulations. Volgens de geldende reglementen mag Niet-Operationeel Personeel alleen in het bezit zijn van een radioheadset waarmee alleen kan worden meegeluisterd.

“Tijdens de hoorzitting legde de Team Manager uit dat de betreffende persoon, die een teamgast was, per ongeluk het verkeerde type headset had gepakt.

“De Stewards merkten op dat de teamgast was benaderd door een Scrutineer en was geïnformeerd dat de headset niet was toegestaan omdat die was uitgerust met een microfoon. De Scrutineer kreeg als reactie te horen dat de microfoon omhoog was geklapt. Ondanks dat specifiek was meegedeeld dat de headset niet was toegestaan, zette de teamgast de headset vervolgens weer op en bleef die gebruiken.”

Omdat de teamgast “uitsluitend verbonden was aan Auto 5 en geen betrokkenheid had bij de andere auto van het Team”, werd alleen Leon gediskwalificeerd; Campos kreeg een forse boete van €20.000 en, belangrijker nog, een voorwaardelijke aftrek van 25 punten in het constructeurskampioenschap.

Waar het op neerkomt: hoewel fouten gebeuren, als een scrutineer je vertelt dat je iets verkeerd doet, volg hun advies dan ook op.