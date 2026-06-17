F1 2026 vs. Hypercar: welke auto bezorgt coureurs de grootste hoofdpijn?
F1-auto's van 2026 zijn uitzonderlijk complex, met energiemanagement en actieve aerodynamica. Maar zijn ze uitdagender dan WEC-Hypercars?
Sinds de nieuwe generatie Formule 1-auto's voor 2026 dit seizoen de baan op is gegaan, klinkt er vanuit vrijwel alle hoeken dezelfde feedback: ze vragen enorm veel van de coureurs.
Door het uitgebreide energiemanagement, de actieve aerodynamica, de vele rijmodi en de constante noodzaak om elke fase van de ronde te optimaliseren, hebben meerdere mensen in de paddock al gewezen op de bijzonder hoge mentale belasting achter het stuur.
Die omschrijving doet onvermijdelijk denken aan de Hypercars in het WEC, die eveneens beschikken over geavanceerde hybride systemen en hun eigen uitdagingen op het gebied van energiemanagement kennen.
Daardoor worden de twee disciplines in paddockgesprekken regelmatig met elkaar vergeleken. Maar welke van deze machines vormt nu echt de grootste uitdaging voor coureurs?
"F1, met afstand", zegt Sébastien Buemi zonder aarzelen in gesprek met Motorsport.com. De Zwitser, drievoudig winnaar van de 24 uur van Le Mans en sinds 2013 WEC-coureur bij Toyota, is daarnaast ontwikkelingscoureur in de Formule 1 voor Red Bull. In die rol heeft hij al veel simulatorkilometers gemaakt met de F1-auto's van de 2026-generatie.
"F1 ligt veel dichter bij de Formule E [waar Buemi sinds 2014 ook in rijdt, red.] of bij wat de LMP1's vroeger waren [de voorlopers van de huidige Hypercars, red.]. Hier is daar niets van te merken."
Foto door: Mercedes AMG
"Hier heb je vierwielaandrijving boven de 190 km/u en zoveel brandstof als je wil. Je doet af en toe wat energiemanagement als je een stint met één ronde probeert te verlengen, maar er valt eigenlijk niets te managen. In de F1 is het nu veel ingewikkelder. Het lijkt meer op Formule E."
Théo Pourchaire, die in het WEC met de #94 Peugeot 9X8 rijdt en daarnaast als ontwikkelingscoureur in de Formule 1 voor Mercedes actief is, kijkt er iets genuanceerder naar. Volgens hem staan F1-auto's en Hypercars voor twee heel verschillende filosofieën. Het grootste verschil zit volgens de Fransman in de manier waarop ze hun prestaties leveren, vooral bij het accelereren.
"Het is heel anders, omdat de F1-auto's nu een systeem hebben dat meteen aan het begin van de acceleratiefase een enorme hoeveelheid energie levert", zegt Pourchaire tegen Motorsport.com. "Er is ontzettend veel vermogen. Je krijgt 1.000 pk op het moment dat je het gaspedaal aanraakt, en dat gaat slechts naar twee aangedreven wielen."
"Bij een Hypercar komt het hybridesysteem pas boven de 190 km/u in actie, dus dat is anders. Het is rustiger, er is in totaal minder vermogen en deze auto's zijn ontworpen om 24 uur te racen. In F1 voel je echt hoe nerveus de auto's zijn, zeker de nieuwe. Ze zijn extreem, extreem nerveus bij het accelereren."
Foto door: Alpine
Als het gaat om de mentale belasting, sluit Pourchaire zich aan bij de inschatting van Buemi. "Ik zou nog steeds F1 zeggen", legt hij uit. "Alles gebeurt zo snel op circuits als Monaco bijvoorbeeld. Alles komt zo snel op je af dat je echt reactief moet zijn en volledig in het moment moet zitten."
"WEC is anders. Het duurt langer en draait meer om het vasthouden van je mentale focus over een langere periode. We hebben motormodi en andere instellingen op het stuur die we moeten beheren. We hebben verkeer waar we mee om moeten gaan, en dan valt ook nog de nacht. Het zijn twee verschillende vormen van concentratie."
Die mening wordt gedeeld door Victor Martins, die in het WEC voor Alpine rijdt en daarnaast als Formule 1-simulatorcoureur voor Williams werkt.
"Ik zou zeggen dat F1 vandaag de dag qua complexiteit nog een niveau hoger zit. Het is echt hoofdpijnwerk."
"Ik was als reservecoureur bij de Grand Prix van Canada en kreeg de kans om naar de coureurs, de radiocommunicatie en de debriefings te luisteren. Je wilt dan zeker niet 's ochtends met hoofdpijn wakker worden. Hypercars zijn ook extreem ingewikkeld, maar F1 is met de huidige auto's nog complexer."
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