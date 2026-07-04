DTM-kwalificatie Norisring 1: Pole voor Thiim, drama voor Porsche en BMW

Poleposition voor Nicki Thiim in de zaterdagkwalificatie van de DTM, die vanwege de korte ronde op de Norisring in twee groepen werd verreden: De Deen zette in 48,449 seconden de snelste tijd neer in Groep B, die later de baan op ging en daardoor profiteerde van extra grip. Thiim vertrekt daardoor voor Winward-Mercedes-coureur Maro Engel, die in Groep A met een tijd van 48,463 seconden de snelste was.

Comtoyou Aston Martin-coureur Thiim verbrak met zijn pole-ronde bovendien het ronderecord van Jordan Pepper uit vorig jaar (48,467). "Ik hou gewoon van Nürnberg", glimlacht de Norisring-specialist, die hier in 2024 met de SSR-Lamborghini zijn tot nu toe enige DTM-overwinning behaalde. "Ik heb de muur twee of drie keer geraakt, maar dat geeft toch net die extra kick."

Niet alleen de muren vormden een uitdaging voor Thiim, ook de remmen speelden een grote rol: "Met die twee haarspeldbochten zitten de remmen hier voor 110 procent aan hun limiet. Daarom hoop ik de frisse lucht de hele race te kunnen behouden", doelt hij op het belang van het behouden van de koppositie bij de start.

Engel neemt de leiding in het DTM-kampioenschap over

Dankzij de twee punten voor de tweede startplaats klimt Engel in de tussenstand van de derde naar de eerste plaats, omdat Emil Frey Ferrari-coureur Matteo Cairoli niet bij de eerste drie eindigde. De Winward Mercedes-rijder koos in de kwalificatie voor een onconventionele aanpak en reed twee runs op één set banden. Zijn snelste ronde kwam pas in zijn twintigste ronde tot stand - een teken dat bandenslijtage op het stratencircuit nauwelijks een rol speelt.

"Volgens mij vindt iedereen het lastig om de banden hier goed aan het werk te krijgen", zegt Engel tegen ran.de. "Het asfalt is erg glad, daarom zie je verschillende strategieën. Wij hebben gekozen voor de aanpak die voor ons het beste werkt."

Ford Mustang, McLaren en Mercedes liggen op de loer

Achter Thiim en Engel worden de twee kwalificatiegroepen om en om opgesteld. HRT mag met de Ford Mustang GT3 Evo tevreden zijn over de uitgangspositie: Arjun Maini start als derde, terwijl teamgenoot Finn Wiebelhaus bij zijn debuut op de Norisring de achtste startplaats veroverde.

Ben Dörr eindigde als vierde. De McLaren-coureur stond na zijn eerste DTM-zege op de Lausitzring opnieuw vooraan op de grid. "We mogen allemaal tevreden zijn, want dit is eigenlijk ons slechtste circuit van de kalender", zegt de jonge Duitser. "Wij hebben juist de voorkeur voor mooie, grote en vloeiende circuits met strak asfalt en weinig hobbels - en dat is de Norisring helaas niet."

Toch heeft het Dörr-team in Nürnberg, waar het bij het debuut twee jaar geleden nog grote problemen kende, duidelijke vooruitgang geboekt, ondanks het ontbreken van testmogelijkheden. Teamgenoot Timo Glock kwam, doordat hij in de tweede kwalificatiegroep uitkwam, niet verder dan de dertiende plaats.

Achter Dörr volgden drie Mercedes-AMG-coureurs. Lucas Auer werd vijfde met de Landgraf Mercedes, Jules Gounon eindigde als zesde in de Winward Mercedes en Tom Kalender - die meerdere keren de muur raakte - bezette als tweede Landgraf-coureur de zevende plaats. "We staan er behoorlijk goed voor", zegt Auer tegen ran.de. Hij zakt daardoor wel van de tweede naar de derde plaats in het kampioenschap. "Voor de race is dit een goede uitgangspositie - vanuit hier kunnen we iets moois doen."

Net als vrijdag: Porsche en BMW ver achterop

De kwalificatie verliep minder volgens plan voor Emil Frey Ferrari-coureur Matteo Cairoli. De Italiaan werd twaalfde, verliest daarmee de leiding in het kampioenschap en zakt achter Engel terug naar de tweede plaats. Net als vrijdag had de snelle Italiaan, die in Groep A reed, moeite met de remmen - juist het belangrijkste onderdeel op de Norisring.

Nog slechter verging het Porsche en BMW - opnieuw net als op vrijdag. Thomas Preining, die op de Norisring al meerdere keren heeft gewonnen, is als beste Porsche-rijder slechts vijftiende. Teamgenoot Ricardo Feller volgt op de zestiende plaats. Direct daarachter vertrekt Kelvin van der Linde als zeventiende en daarmee als beste BMW-coureur. Lokale favoriet Marco Wittmann kwam met de tweede Schubert-BMW niet verder dan de twintigste plaats.

Gefrustreerde Kelvin van der Linde: "We weten waar het aan ligt"

"Dit is pijnlijk. We rijden het hele weekend al achter de feiten aan", reageert Kelvin van der Linde zichtbaar teleurgesteld tegenover ran.de. "Dat is absoluut niet waar wij voor staan." Heeft hij een verklaring? "Die hebben we zeker", antwoordt hij. "Maar eerlijk gezegd is iedereen binnen het team op dit moment behoorlijk gefrustreerd als je in vier bochten zes tienden tekortkomt."

Ook het resultaat van teamgenoot Wittmann spreekt volgens hem boekdelen. "Marco is tweevoudig DTM-kampioen geworden en ik heb hier in het verleden ook goede resultaten behaald. Voor ons allebei is dit enorm frustrerend. De auto's voelen in de bochten eigenlijk heel goed aan. We hebben allebei twee goede kwalificatieronden gereden."

Ligt het aan de Balance of Performance? "Ja", antwoordt de Duits-Zuid-Afrikaanse coureur zonder aarzelen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat hij zich niet wil "bezighouden met de politieke kant van het verhaal". "Ik wil gewoon de kans hebben om vooraan mee te doen. Al het andere interesseert me eigenlijk niet. Ik wil gewoon wat meer snelheid."

Nu is het afwachten of de BoP voorafgaand aan de zaterdagrace nog wordt aangepast. De start is zoals gebruikelijk om 13:30 uur.