De aanpassing vóór de race die Hamilton snelheid kostte in Britse GP

Ferrari begon zijn weekend van de Britse Grand Prix niet op de meest optimistische manier, aangezien de engineers een mogelijke achterstand van zes tienden op de dominante formatie in de Formule 1, Mercedes, op de rechte stukken inschatten.

Maar daarna nam het een compleet onverwachte wending, die zelfs de coureurs verraste, toen Lewis Hamilton afgelopen vrijdag een verrassende pole pakte voor de sprintrace.

Hoewel de overwinning uiteindelijk naar Mercedes-rivaal Kimi Antonelli ging, was het nog steeds een respectabel optreden van Hamilton, die tweede werd voordat hij op zondag als derde finishte, achter zijn winnende teamgenoot Charles Leclerc.

Leclerc profiteerde van een sterke openingsstint, waarbij hij polesitter Antonelli in ronde één inhaalde, terwijl hij ook een buffer van 10 seconden opbouwde ten opzichte van teamgenoot Hamilton, die werd gehinderd door een aanpassing voorafgaand aan de race.

“Charles heeft het vandaag geweldig gedaan en alle magie die ik vrijdag had, verdween in de loop van het weekend simpelweg,” zei de zevenvoudig wereldkampioen.

"Wat de balans betreft, merkte ik dat Charles de frontbelasting had verhoogd ten opzichte van de kwalificatie, door vleugel toe te voegen, terwijl ik vond dat de auto met de differentieelafstellingen die we hadden erg overstuurde.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Dus haalde ik vleugel weg en als gevolg daarvan had ik aan het begin van de race enorme onderstuur.”

Terwijl Leclerc dus meer frontbelasting toevoegde, ging Hamilton de tegenovergestelde kant op in een poging de stabiliteit aan de achterkant terug te krijgen, door belasting van de voorkant weg te nemen om de achterkant opnieuw te stabiliseren.

“Ik miste de voorkant volledig,” voegde hij eraan toe. “We zijn te laag gegaan [met hoeveel belasting we wilden hebben] op de voorvleugel en dat is mijn verantwoordelijkheid en die van het engineeringteam.”

Tijdens de eerste stint had hij moeite om de auto te laten insturen, niet alleen in de langzame secties zoals Village en The Loop waar veel rotatie nodig is, maar ook in snellere gedeelten zoals Stowe en Copse.

En helaas voor Hamilton heeft tijdverlies in Copse een domino-effect, omdat een coureur die verloren snelheid vervolgens meeneemt naar de bochtige Maggots, Becketts en Chapel-combinatie die direct volgt.

Te veel onderstuur door dat gedeelte genereert alleen maar stress, tot het punt dat Hamilton op een gegeven moment bijna voelde dat er graining ontstond.

Dit is iets waar F1-bandenleverancier Pirelli op had gewezen, na het verzamelen van de data uit longrun-programma's in de vrije training op vrijdag en de sprint op zaterdag.

“Wat we zagen is dat onderstuur de voorkant eigenlijk te veel belast,” zei Pirelli's motorsportchef Dario Maraffuschi.

“Het genereert geen temperatuur, maar maakt je vatbaarder voor toenemende slijtage. Dus vanuit bandenoogpunt geloof ik dat het niet de moeite waard is om de auto op een afstelling te zetten die richting onderstuur neigt.”

Hamilton probeerde vervolgens de balans te veranderen door met de engineers te werken aan de aanpassingen die via het stuur beschikbaar zijn, door in te grijpen op het differentieel en de motorrem, evenals op de manier waarop hij verschillende bochten benaderde.

De Brit slaagde erin de situatie enigszins te beperken, zozeer zelfs dat zijn rondetijden geleidelijk weer daalden en dichter bij die van Leclerc kwamen.

Hamilton zei: “Ik kreeg de auto niet eens aan het draaien tot halverwege de eerste stint, toen ik hem met enkele wijzigingen aan het diff iets beter kon laten draaien.

“Maar tegen die tijd was het gat al enorm. Daarna de vijf seconden bij de pitstop en vanaf daar was het gewoon het ene probleem na het andere.”