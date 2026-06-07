Toyota demonstreert waterstofprototype tijdens Le Mans-weekend
Toyota laat volgende week bij de 24 uur van Le Mans voor het eerst publiekelijk een raceauto met waterstofverbrandingsmotor rijden. Het prototype maakt twee demonstratieruns op het Circuit de la Sarthe.
Foto: ACO
Toyota zet tijdens de 94ste editie van de 24 uur van Le Mans een nieuwe stap in zijn waterstofprogramma. De Japanse fabrikant laat tijdens het raceweekend de nieuwe TR LH2 Racing Prototype voor het eerst voor publiek rijden. Het gaat om een raceauto met een verbrandingsmotor die wordt aangedreven door vloeibare waterstof.
Met de auto wil Toyota de mogelijkheden van waterstof als alternatieve brandstof voor de autosport verder onderzoeken en onder de aandacht brengen van een breed publiek. Volgens de fabrikant kan waterstof bijdragen aan een duurzamere toekomst, zonder afstand te doen van de karakteristieke eigenschappen van een verbrandingsmotor, zoals het geluid en de rijbeleving.
De Toyota TR LH2 Racing Prototype maakt zijn opwachting in Le Mans.
Foto door: ACO
De TR LH2 Racing Prototype is gebaseerd op hetzelfde chassis als de TR010 Hybrid Hypercar waarmee het merk deelneemt aan de 24 uur van Le Mans. Het demonstratiemodel dient tevens als testplatform voor de verdere ontwikkeling van waterstoftechnologie binnen de autosport.
De wit-blauw gekleurde raceauto komt tweemaal in actie op het Circuit de la Sarthe. De demonstratieruns staan gepland voor donderdag 11 juni om 12.50 uur en zaterdag 13 juni om 12.45 uur. Toeschouwers krijgen daarmee een eerste indruk van hoe een raceauto met een waterstofverbrandingsmotor zich op het legendarische Franse circuit gedraagt.
Toyota is niet de enige partij die de mogelijkheden van waterstof in de autosport onderzoekt. Ook Forze Hydrogen Racing werkt al jaren aan waterstofaangedreven raceauto's. Het Nederlandse studententeam gaf de nieuwe Forze IX vorig jaar zijn racedebuut tijdens de Jack's Casino Racing Day op TT Circuit Assen en ziet op termijn eveneens kansen voor waterstoftechnologie in de internationale autosport.
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