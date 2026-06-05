Jack's Casino Racing Day haalt klasse met oude F1-bolides naar Assen

Historische Formule 1-bolides zijn al vaker te zien geweest tijdens de Jack's Casino Racing Day op TT Circuit Assen dankzij een bezoek van de Boss GP. Deze klasse met historische single-seaters stond oorspronkelijk ook op het programma voor de editie van 2026, die tussen 31 juli en 2 augustus gehouden wordt.

Daar is echter verandering in gekomen. Omdat de organisator van de Boss GP niet kon garanderen dat het gedroomde deelnemersveld naar Assen zou komen, heeft LDP International - de organisator van Jack's Casino Racing Day - besloten om een streep door de Boss GP te zetten. Toch zullen er historische single-seaters te zien zijn op het TT Circuit, want met de Interserie heeft de organisatie een waardige vervanger gevonden.

"Met de komst van de Interserie naar The Racing Day versterken we het programma van het evenement", zegt Lee van Dam, de CEO van LDP International. "We vernamen onlangs dat de Boss GP-klasse niet het deelnemersveld naar Assen kon brengen dat ons publiek naar onze mening verdient."

"Om die reden is besloten de Interserie aan de start te laten verschijnen bij het grootste gecombineerde motorsportevenement van Europa. We verwachten een sterk en gevarieerd deelnemersveld met verschillende single-seaters, waaronder meerdere F1-auto's, op de grid van TT Circuit!"

Dankzij de Interserie zullen meerdere F1-bolides te zien zijn op TT Circuit Assen. Foto door: Damon Teerink

De bezoekers van de Jack's Casino Racing Day kunnen onder meer rekenen op Formule 1-bolides van Sauber en Toro Rosso uit het relatief recente verleden. Verder verschijnen er ook auto's uit de Formule 2, IndyCar, GP2 en World Series V8 aan de start van de Interserie, die dit jaar twee bezoeken brengt aan Assen. Na de Jack's Casino Racing Day komt de klasse eind augustus ook in actie tijdens de Tabac Classic GP.

"We zijn enorm enthousiast om onze raceserie te koppelen aan een van de grootste evenementen van Nederland", vertelt Interserie-CEO Markus Lehmann. "Onze rijders en teams verheugen zich erop hun debuut te maken voor duizenden fans op de volgepakte tribunes in Assen. Racefans mogen een geweldige variatie aan authentieke, hightech racewagens verwachten — en daar horen uiteraard ook meerdere F1-auto's bij die zullen racen tijdens Jack's Casino Racing Day."

Jack's Casino Racing Day wordt gehouden van 31 juli tot en met 2 augustus. Algemene toegangstickets voor het evenement zijn gratis verkrijgbaar via de officiële website. Wie graag in de paddock wil rondlopen, kan voor 26,25 euro per dag een ticket kopen.

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