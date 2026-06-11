Genesis vreest Le Mans-debuut: "Geen 24-uurstest afgewerkt"

Genesis Magma Racing verbergt de zorgen niet in aanloop naar zijn eerste deelname aan de 24 uur van Le Mans. Teambaas Cyril Abiteboul erkent dat er nog verschillende onzekerheden bestaan rond de betrouwbaarheid van de GMR-001 Hypercar, die bovendien nog nooit een volledige 24-uursduurtest heeft afgewerkt.

Genesis maakt dit seizoen zijn debuut in het World Endurance Championship en staat direct voor een van de grootste uitdagingen in de autosport. Le Mans is al een loodzware opgave voor gevestigde fabrikanten, laat staan voor een nieuw team dat nog volop in de opbouwfase zit.

De eerste maanden van het project boden zowel positieve als minder positieve signalen. Zo scoorde de #17 GMR-001 met een achtste plaats tijdens de 6 uur van Spa zijn eerste WK-punten, maar tegelijkertijd kampte het team ook met de gebruikelijke kinderziektes van een nieuw Hypercar-programma.

Mount Everest

"We beklimmen eigenlijk wel heel vroeg de Mount Everest", grapte Abiteboul in de paddock van Le Mans. "Ik had liever gehad dat Le Mans pas in oktober of november werd verreden. Dan had ik me een stuk beter gevoeld, maar zo is het nu eenmaal."

"Er zijn veel positieve punten aan de start van dit project en het begin van het seizoen. Tegelijkertijd is er nog werk te doen, vooral op het gebied van betrouwbaarheid. Tijdens de eerste twee races hebben we problemen gehad waardoor we lange tijd in de garage stonden."

"Een 24-uursrace brengt daardoor vanzelfsprekend extra spanning met zich mee. We hebben simpelweg niet veel tijd gehad om ons daarop voor te bereiden."

Betrouwbaarheidsproblemen opgelost

Volgens Abiteboul zijn de betrouwbaarheidsproblemen uit Imola en Spa inmiddels geïdentificeerd en zijn er oplossingen ontwikkeld. Het probleem is echter dat Genesis slechts beperkte mogelijkheden heeft om die aanpassingen uitgebreid te testen.

"Die problemen zijn al een tijdje bekend", legt de Fransman uit. "Helaas kosten sommige oplossingen gewoon meer tijd. Zeker omdat het heel lastig is om iets te valideren tijdens een volledige 24-uursrun. Dat kost enorm veel tijd."

"Een van de zwakke punten van ons programma is dat we beperkte ontwikkelingsmiddelen hebben. We beschikken niet over voldoende testbanken waarop we langdurige simulaties kunnen draaien. Daardoor is het circuit in feite ons belangrijkste validatiemiddel."

De Genesis GMR-001-Hypercar. Foto door: Rainier Ehrhardt

"En duurtesten organiseer je niet zomaar. Er zijn allerlei reglementaire beperkingen en zodra het seizoen eenmaal begonnen is, volgen de races elkaar snel op."

Abiteboul geeft toe dat er nog steeds onderdelen van de auto zijn die voor onrust zorgen binnen het team.

"Er zijn zeker punten waar we ons zorgen over maken. Het zijn er niet veel, maar ze zijn bekend en duidelijk geïdentificeerd. We weten precies wat de problemen zijn en wat we moeten doen. Nu gaat het erom dat we op de juiste manier reageren en verloren tijd zoveel mogelijk beperken."

Le Mans vormt een uniek onderdeel van de WEC-kalender. Geen van de andere zeven races duurt langer dan tien uur. Alleen de 1812 kilometer van Qatar geldt eveneens als een echte duurwedstrijd, maar die wordt binnen een tijdslimiet van tien uur afgewerkt.

Eerste echte duurtest

Daarom is het veelzeggend dat Genesis zijn GMR-001 nog nooit 24 uur onafgebroken heeft laten rijden. Met andere woorden: de Hypercar, die voor zijn Le Mans-debuut een speciale kleurstelling heeft gekregen, zal voor het eerst onder raceomstandigheden een volledige etmaalproef meemaken.

Abiteboul erkent dat dit voor extra spanning zorgt. "Tussen Imola en Le Mans hebben we een duurtest afgewerkt op Paul Ricard", vertelt hij. "Maar dat was geen volledige 24-uurstest. We verloren onderweg wat rijtijd."

"Dat is ook de reden waarom we tijdens de testdag zondag bewust met zwaar gebruikte onderdelen zijn blijven rijden. We wilden zoveel mogelijk kilometers maken om te zien waar we stonden."

"Tijdens die test zijn geen nieuwe problemen aan het licht gekomen. Wel kwamen bekende problemen opnieuw naar voren, waarvoor inmiddels aanpassingen zijn doorgevoerd. Maar opnieuw geldt dat we onvoldoende mogelijkheden hebben gehad om die oplossingen volledig te valideren. Op dit moment weten we dus nog niet zeker of alle problemen daadwerkelijk zijn opgelost."