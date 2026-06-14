24 uur van Le Mans, 11.00 uur: Drie Nederlanders aan de leiding tijdens safety car-fase

Regerend DTM-kampioen Ayhancan Güven leek met een probleem aan het stuur te kampen en schoot bij de uitgang van de eerste Mulsanne-chicane rechtdoor de vangrails in. De #91 Manthey Porsche 911 GT3 liep daarbij onherstelbare schade op. Na de impact stuiterde de auto terug de baan op, waarna Güven kon uitstappen en de race voor hem voorbij was.

Door het incident kwam de safety car pas voor de tweede keer in deze editie naar buiten, waardoor het veld opnieuw in elkaar schoof. De enige eerdere neutralisatie vond zaterdagavond kort voor middernacht plaats, toen Francesco Castellacci en Gianmarco Levorato met elkaar in botsing kwamen en de Ferrari 296 GT3 in de grindbak strandde.

Onder safety car-omstandigheden reed Robin Frijns met de #20 BMW M Hybrid V8 aan kop van de 24 uur van Le Mans. De Nederlander profiteerde in de ochtend van problemen bij twee van zijn belangrijkste concurrenten. De #12 Cadillac V-Series.R kreeg een straf voor een overtreding in een slow zone, terwijl de #8 Toyota GR010 Hybrid tijd verloor bij een langere pitstop. De monteurs moesten linksvoor een remtrommel vervangen.

Achter Frijns bezette Norman Nato de tweede plaats met de Cadillac, terwijl de extra tijd in de pits de #8 Toyota terugwierp. Ryo Hirakawa kwam daardoor achter de zusterauto, de #7 Toyota van Kamui Kobayashi, terecht.

Ook Ferrari kende problemen in de Hypercar-klasse. De #50 499P, die al niet meer meedeed om de overwinning, kwam achter de safety car stil te staan op de baan. Marshals moesten de auto wegduwen, waarmee de race voor de winnaar van 2024 ten einde kwam.

De Scuderia heeft nog wel twee auto's in de race. De #83 499P van AF Corse rijdt op de vijfde plaats, voor de fabrieksauto met startnummer 51.

In LMP2 blijft de #30 Duqueine Oreca aan de leiding, waarmee Richard Verschoor nog altijd op koers ligt voor een sterke klassering. De auto wordt op de hielen gezeten door de twee Oreca's van Inter Europol.

Ook in LMGT3 is er Nederlands succes aan kop. TF Sport leidt nog altijd de klasse, met Nicky Catsburg achter het stuur van de #33 Corvette Z06 GT3.R. De #27 Heart of Racing Aston Martin Vantage GT3 ligt tweede met fabriekscoureur Mattia Drudi terug achter het stuur, terwijl Hadrien David derde rijdt in de #78 ASP Lexus RC F GT3.