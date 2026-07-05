DTM-race Norisring 2: Thiim pakt tweede zege en leiding in DTM-stand

Nicki Thiim beleeft op de Norisring in Nürnberg een perfect weekend: nadat de Deen DTM-race Norisring 1: Thiim bezorgt Aston Martin eerste DTM-zege na horrorcrash, doet hij er op zondag nog een schepje bovenop. Vanaf poleposition controleert de Comtoyou-coureur ook de tweede race (uitslag) en stelt hij de volgende triomf veilig.

"Ik ben ongelooflijk trots", verheugt Thiim zich bij ProSieben, die ook in het algemeen klassement leidt. "Het was altijd de droom om de naam weer bovenaan te hebben. Ik geloof dat de laatste keer 1992 was of zoiets. Dat was de droom als kind." Vader Kurt Thiim werd destijds vicekampioen in de DTM, nadat hij in het seizoen 1986 zelfs de titel had gepakt.

"Ongelooflijk, dat ik nooit had gedacht dat ik ooit de leider in het DTM-klassement zou zijn", voegt de Aston-Martin-coureur toe. "Dus ik ben op dit moment gewoon sprakeloos. Ik leef nog steeds in deze droom van het hele weekend. Dit is gewoon ongelooflijk."

Hoewel winnaar Thiim zich in de loop van de race meermaals moest verdedigen tegen HRT-Ford-youngster Finn Wiebelhaus, vond de 20-jarige ondanks meerdere aanvallen en pogingen geen weg voorbij. "Ik geloof dat het uiteindelijk minder dan twee seconden was", zegt hij bij ProSieben. "Helaas was het niet genoeg, maar we kunnen toch supertevreden zijn."

"We hadden een megasrace, er was zo veel chaos", herinnert Wiebelhaus zich, vooral met het oog op de regenbui aan het begin van de race. "Het heeft veel gevraagd, het was mijn eerste jaar hier. De Norisring bevalt me tot nu toe." Landgraf-Mercedes-coureur Lucas Auer completeert als derde het podium.

Maro Engel ergert zich aan AMG-zusterteam

Arjun Maini (HRT-Ford) wordt vierde, gevolgd door Jules Gounon (Winward-Mercedes) en Thierry Vermeulen in de Emil-Frey-Ferrari. De tot dusver leider in het DTM-klassement Maro Engel (Winward-Mercedes) beleeft een moeilijke race, wordt uiteindelijk vanaf startplaats twaalf nog zevende en moet daarmee zijn leiding in de stand aan Thiim afstaan.

"Dat was een zware race, ik heb alles gegeven", blikt Engel terug bij ProSieben. "De beginfase is niet helemaal zo goed verlopen. Op de regenbanden kon ik vervolgens plaatsen goedmaken en me langzaam naar voren werken. Daarna was er helaas het ongelukje bij de pitstop." Daar moest de AMG-coureur kort wachten en merkgenoot Tom Kalender voorbijlaten.

"Er was eigenlijk afgesproken dat het niet zou gebeuren", foetert de Winward-coureur met het oog op de Landgraf-formatie. "We zullen daar achteraf zeker nog eens naar kijken. Ik weet niet hoeveel het heeft uitgemaakt, misschien twee plaatsen." De zevende plaats was uiteindelijk "het maximum", meent Engel, die is teruggevallen naar de derde plaats in het algemeen klassement. "Wat dat betreft nemen we de punten mee."

Bastian Buus (Land-Porsche), Thomas Preining (Manthey-Porsche) en Marco Wittmann (Schubert-BMW) profiteren blijkbaar van de latere BoP-aanpassing en completeren zondag de top 10. Mirko Bortolotti (Grasser-Lamborghini) wordt elfde.

Regenbui zorgt voor opnieuw een rode vlag

Net als de dag ervoor zette Niki Thiim DTM-kwalificatie Norisring 2: BMW en Porsche opnieuw achteraan bij Thiim-pole na de start direct om in de leiding in de race, gevolgd door de beide HRT-Ford-coureurs Finn Wiebelhaus en Arjun Maini. Omdat er in het achterveld echter enkele kop-staartbotsingen plaatsvonden, waardoor meerdere onderdelen op de baan lagen, moest de safety car de baan op.

Tot de grootste gedupeerden van de chaos behoorden Maro Engel, die de voorkant van zijn Winward-Mercedes beschadigde, en Matteo Cairoli. De Emil-Frey-Ferrari-coureur moest kort daarna ook nog een penalty lap afwerken, omdat hij een valse start had gemaakt, en viel daarmee terug naar de achterkant van het veld.

Kort na de start van de race, die vanwege een ongeluk in het voorprogramma al met 15 minuten was vertraagd, begon het licht te regenen boven de Norisring. De safetycar-herstart ontwikkelde zich daardoor tot de eerste glijpartij, waarbij alle coureurs aanvankelijk echter ongeschonden bleven.

In de daaropvolgende ronden werd de regen steeds heviger. Toch nam geen enkele coureur het risico om nog vóór het openen van het pitstopvenster naar regenbanden te wisselen en daarmee onnodig tijd te verliezen. Een aanrijding tussen Cairoli en Marco Mapelli in de Abt-Lamborghini maakte een nieuwe safetycar-fase noodzakelijk.

Opnieuw werd de eerste bocht de plek van het ongeval: Mapelli verloor bij het aanremmen blijkbaar de controle over zijn Abt-Lamborghini en veegde vervolgens de Ferrari-coureur van de baan. De wedstrijdleiding reageerde onmiddellijk en besloot de race te onderbreken.

Tijdens de pauze van ongeveer tien minuten konden alle teams zonder tijdverlies naar regenbanden wisselen. Bovendien benutte de Winward-formatie de gelegenheid om de schade aan de Mercedes van Maro Engel in elk geval provisorisch te herstellen. De herstart volgde daarna na twee rollende ronden achter de safety car.

Wiebelhaus en Thiim strijden om de koppositie

Na de onderbreking bleef aan de kop aanvankelijk alles onveranderd: Thiim verdedigde zijn leiding voor Wiebelhaus, terwijl Maini en Auer, net als de dag ervoor, om de derde plaats duelleerden. Dit keer zette de Oostenrijker echter door.

Kort na de herstart ging het eerste pitstopvenster open. Aanvankelijk dook echter geen enkele coureur de pits in, omdat de regenbanden ondanks de inmiddels afnemende regen nog altijd de betere keuze waren. Tegelijkertijd droogde de ideale lijn steeds verder op.

Aan de kop rook Wiebelhaus tussendoor zijn kans en zette Thiim onder druk, maar zijn aanval bleef zonder succes. In het achterveld moest Timo Glock zijn Dörr-McLaren opnieuw aan de kant zetten, nadat hij de "Wall of Champions" had geraakt en daarbij de achterwielophanging had beschadigd.

Wiebelhaus behoorde vervolgens tot de eerste coureurs die naar slicks wisselden, toen die weer de betere keuze waren. Nicki Thiim volgde drie ronden later en keerde direct voor de HRT-Ford-coureur terug op de baan.

De 20-jarige, DTM-race Lausitzring 2: Ferrari-coureur Cairoli pakt de overwinning en de leiding in het kampioenschap, kreeg zijn banden echter sneller op temperatuur en dichtte het gat. Vervolgens hing Wiebelhaus dicht op de bumper van zijn tegenstander en zette hij zich op het rechte stuk naar de Grundigkehre telkens weer naast de Aston Martin van Thiim, die zich echter slim verdedigde.

Nicki Thiim viert zijn derde DTM-carrièrezege

Tot het openen van het tweede pitstopvenster moest Wiebelhaus weer lossen. Zowel de Ford-coureur als koploper Thiim wachtten duidelijk langer met de tweede stop dan de concurrentie, waarbij de achtervolger opnieuw als eerste naar binnen ging.

De mogelijke undercut van Wiebelhaus betaalde zich ook daarom niet uit, omdat de pitstops van de HRT-formatie dit weekend niet perfect waren. De Belgische Comtoyou-formatie was sneller, zodat de Deen ook na de tweede pitstop nog altijd aan de leiding lag.

Thiim hoefde zijn leiding in de slotfase daarom alleen nog maar te verdedigen. Hoewel Wiebelhaus in de laatste ronden nog eens tot op minder dan twee seconden van de leider kwam, bracht de Comtoyou-coureur zijn derde carrièrezege in de DTM onbedreigd over de finish.

Thiim staat nu ook in het algemeen klassement aan de leiding: de Deen heeft op de Norisring met 56 punten de maximale score behaald en voert de stand aan met in totaal 117 punten. Lucas Auer (108 punten) is tweede, terwijl Maro Engel (105 punten) is teruggevallen naar de derde plaats.

Na het zware ongeluk in de eerste race op zaterdag stonden er zondag nog maar 19 coureurs aan de start: Maximilian Paul (Grasser-Lamborghini) en Kelvin van der Linde (Schubert-BMW) konden de zondagrace vanwege hun blessures respectievelijk de zware beschadigingen aan de auto's niet aanvangen.

De DTM neemt een pauze van drie weken: de volgende twee races vinden plaats in de Motorsport Arena Oschersleben (24 tot en met 26 juli). Terwijl een start van Paul vanwege de beenblessures vrijwel uitgesloten is, zou van der Linde bij de thuisrace van Schubert kunnen terugkeren in de cockpit van zijn BMW M4 GT3 Evo.