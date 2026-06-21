DTM-race Lausitzring 2: Ferrari-coureur Cairoli pakt de overwinning en de leiding in het kampioenschap

Een verhitte race op de Lausitzring, en niet alleen vanwege de hoge temperaturen: Emil Frey Ferrari-coureur Matteo Cairoli vierde zijn tweede overwinning van het seizoen in de tweede race van zondag en nam daarmee tevens de leiding in het algemeen klassement over. De Italiaan moest echter tot aan de finishvlag strijden voor de zege.

Nicki Thiim (Comtoyou-Aston-Martin) zette de Ferrari-coureur in de slotfase zwaar onder druk. Hoewel de Deen over versere banden beschikte, slaagde hij er niet in voorbij te komen; hij liep de eerste DTM-overwinning voor Aston Martin uiteindelijk met slechts 0,413 seconden mis.

"De Deen liet me echt zweten, ook al stond de airco aan," vertelde een zichtbaar aangeslagen en uitgeputte Cairoli aan ProSieben. "Hij kan dit nu niet horen, maar hij zette me echt onder druk. Op een gegeven moment dacht ik: 'Oké, dit wordt mijn ondergang met deze banden', want ze waren volledig versleten."

"Maar goed, ik heb tot het einde gevochten en mijn tweede DTM-race gewonnen," voegde de Emil Frey Ferrari-coureur eraan toe; hij had eerder al in Zandvoort gewonnen en heeft nu ook de leiding in het kampioenschap overgenomen. "Dat is geweldig om te weten! Dat wist ik tot nu toe nog niet, en nu ben ik er nog blijer mee. We gaan gewoon zo door."

Ford-talent Wiebelhaus viert eerste DTM-podium

Ook de strijd om de laatste podiumplek was fel: HRT Ford-coureur Arjun Maini moest in de slotronden zijn meerdere erkennen in zijn jonge teamgenoot Finn Wiebelhaus. De 20-jarige nieuwkomer behaalde daarmee zijn eerste podiumplaats in de DTM.

"We hadden aan het einde een geweldig gevecht," zegt Wiebelhaus op ProSieben. "Ik ben ontzettend blij met het resultaat voor het team. Het was geen vechtpartij; we gaven elkaar genoeg ruimte en het was echt een mooi duel. Groot respect voor Arjun dat hij me zo tot het uiterste dreef – maar zonder daarbij over de grens te gaan."

"Ik had een bandenvoordeel – dat moet ook gezegd worden," voegt de HRT Ford-coureur toe. "Arjun had zijn banden al verbruikt, omdat ik de auto gisteren helaas moest stilzetten na een aanrijding met Thierry Vermeulen. Volgens mij is dat niet eens in de live-uitzending te zien geweest, voor de duidelijkheid. Uiteindelijk is het dus toch goed afgelopen."

Mirko Bortolotti (Grasser-Lamborghini) pakt de vijfde plaats, gevolgd door collega-merkcoureur Luca Engstler in de Abt-Lamborghini. Kelvin van der Linde (Schubert-BMW) eindigt als zevende, voor Winward-Mercedes-coureur Maro Engel. Marco Wittmann (Schubert-BMW) en Thomas Preining (Manthey-Porsche) completeren de top 10.

HRT-Ford-coureur Maini neemt bij de start de leiding.

De start van de race verliep zonder grote incidenten: Ford-coureur Maini wist zijn poleposition aanvankelijk te verzilveren in de leiding, al werd hij op de voet gevolgd door Cairoli, Thiim en Wiebelhaus. Een van de coureurs die in de openingsronde terrein verloor, was Thomas Preining van Manthey; hij zakte van de zesde naar de elfde plaats.

De safetycar moest al in de tweede ronde de baan opkomen om brokstukken van koolstofvezel van het rechte stuk start-finish te kunnen verwijderen. De neutralisatie werd in gang gezet door Maximilian Paul, wiens Grasser-Lamborghini een groot deel van de carrosserie aan de achterzijde was verloren.

Ook bij de daaropvolgende herstart veranderde er niets aan de kop van het veld. In het middenveld leverde Preining echter strijd met de Dörr-McLaren van Ben Dörr, waarbij hij herhaaldelijk tegen de achterkant van de auto van zijn rivaal tikte. "Hij duwt me in elke bocht", klaagde Dörr over de boordradio.

Hoewel de jongeling met 20 kilogram succesballast reed, slaagde Preining er niet in hem voorbij te steken voordat het eerste pitstopvenster openging.

Cairoli profiteert van de blunder van Maini tijdens de pitstop.

Kort daarna maakte de op de vierde plaats rijdende Wiebelhaus als eerste coureur een pitstop voor een bandenwissel, al werd hij gevolgd door tal van coureurs uit het middenveld, waaronder Schubert BMW-rijder Kelvin van der Linde en Lucas Auer in de Landgraf-Mercedes.

Terwijl Preining erin slaagde Dörr in het middenveld in te halen dankzij een undercut, verloor ook Maini een positie tijdens zijn pitstop: de bandenwissel van het HRT Ford-team duurde iets langer dan gepland, waardoor Cairoli – die een ronde eerder de pits had opgezocht – dankzij zijn undercut de leiding kon overnemen.

"Het was over het algemeen een goede, leuke race. Ik had een goede start, maar toen maakte ik een fout tijdens de pitstop," onthulde Maini na de race aan ProSieben, en legde precies uit wat er misging: "Ik reed iets voorbij de pitbox, en dat maakte het erg moeilijk voor de jongens. De fout is mijn schuld."

Maini verlor seine Führung gegen Cairoli beim Boxenstopp Foto: ADAC Motorsport

Hierdoor zakte de polesitter terug naar de tweede plaats, vlak voor teamgenoot Wiebelhaus, die eveneens profiteerde van zijn vroege pitstop. Terwijl de meeste coureurs al vroeg de pits opzochten voor een stop, wachtte één coureur opvallend lang: Nicki Thiim reed pas de pits in vlak voordat het pitstopvenster sloot.

De Deen, die na zijn bandengok van zaterdag geen verse slicks meer overhad, nestelde zich in het gat tussen Maini en Wiebelhaus en verdedigde met succes zijn derde plaats, ook al moest hij zijn gebruikte banden aanvankelijk nog op temperatuur brengen.

De AMG-coureurs Maro Engel en Jules Gounon hadden pech tijdens de eerste pitstop: doordat de monteurs van Winward bij beide stops blijkbaar verzuimden een wiel goed vast te zetten, moesten beide coureurs een strafronde rijden en verloren ze daarbij kostbare posities. De Fransman moest zijn AMG later zelfs volledig uit de strijd halen.

Maini had ook geen geluk bij de tweede pitstop

Ondertussen kwam Cairoli aan de top onder druk te staan ​​van Maini. De Indiase coureur wist op een gegeven moment tot vlak achter de coureur van de Emil Frey-Ferrari te komen, maar slaagde er niet in hem te passeren. Ook Thiim wist voor de tweede pitstop aansluiting te vinden bij het leidende duo.

Toen het tweede pitstopvenster openging, was Wiebelhaus de eerste coureur uit de kopgroep die een pitstop maakte. De bandenwissel bij HRT verliep echter opnieuw niet vlekkeloos, waardoor de jongeling niet kon profiteren van een mogelijke 'undercut' en aanvankelijk op de vierde plaats bleef rijden.

AMG-talent Tom Kalender stond centraal in een hachelijk moment: de Landgraf-Mercedes-coureur remde zo laat bij het insturen van de pitstraat dat hij bijna achter op de Land-Porsche van Bastian Buus klapte. Kalender kon een botsing alleen voorkomen door uit te wijken.

Twee ronden na zijn teamgenoot maakte ook Maini zijn tweede bandenwissel. De poging van de Indiase coureur om met een undercut voorbij te gaan aan Cairoli – die een ronde later de pits in dook – leverde echter niet het gehoopte resultaat op. De Ford-coureur had een te grote achterstand om te kunnen profiteren van het voordeel van banden die al op temperatuur waren.

Thiim was tevens de laatste coureur uit de kopgroep die tijdens de tweede pitstop de pitstraat in kwam voor een bandenwissel. Die zet wierp zijn vruchten af: de fabrieksrijder van Aston Martin keerde op de tweede plaats terug op de baan – vóór Maini – en wist zijn positie te verdedigen tegen de Indiase coureur, die vervolgens nog verder terugviel.

Het was niemand minder dan teamgenoot Wiebelhaus die in de slotfase het gat dichtreed en de polesitter onder druk zette. De twee HRT Ford-coureurs leverden een felle strijd om de laatste podiumplaats. Twee ronden voor het einde slaagde Wiebelhaus er uiteindelijk in zijn teamgenoot in te halen en de derde plaats te veroveren.

"Ik denk dat hij aan het einde op verse banden reed en daardoor aanzienlijk sneller was, maar hij reed fair en het was een geweldige race", zegt Maini, vol lof over zijn jonge teamgenoot, die tijdens de seizoensopener in Spielberg al voor een verrassing had gezorgd door zich als tweede te kwalificeren. "Eerlijk gezegd maakte ik aan het einde geen schijn van kans. Gefeliciteerd aan hem."

"Hij levert het hele seizoen al uitstekend werk en het is geweldig om zo'n jonge, snelle teamgenoot te hebben die je altijd tot het uiterste drijft," voegt de Indiase coureur toe, die uiteindelijk net naast het gehoopte podium greep en als vierde eindigde. "Ik ben heel blij voor hem; hij heeft het verdiend."

Matteo Cairoli neemt de leiding in het algemeen klassement van de DTM.

De twee Schubert BMW-coureurs, Marco Wittmann en Kelvin van der Linde, vochten ook een onderlinge strijd uit. "Dat was echt geweldig," zegt de Zuid-Afrikaner met een grijns. "Ik heb ervan genoten; de gevechten met Marco – en ook met Maro Engel – waren fair en precies wat we in de DTM willen zien."

"En natuurlijk was ik degene die ervan profiteerde en vooraan terechtkwam," voegt Van der Linde toe bij ProSieben. "Ik denk dat het vandaag een goed resultaat was voor het pakket. Mijn kwalificatie was niet perfect – ik kwam daar net iets tekort. Maar uiteindelijk was het natuurlijk een loodzware race, en ik ben blij dat we ons hebben teruggevochten."

Met deze overwinning neemt Cairoli ook de leiding in het kampioenschap over: de Ferrari-coureur heeft nu 78 punten achter zijn naam staan ​​en verdringt daarmee Lucas Auer (77 punten) naar de tweede plaats. Na zijn zege op zaterdag eindigt Ben Dörr slechts als zestiende en grijpt hij naast de punten. Ook Dörrs teamgenoot Timo Glock valt opnieuw vroegtijdig uit.

De teams en coureurs hebben weinig tijd om de gebeurtenissen van het afgelopen weekend te verwerken, aangezien het vierde raceweekend van het seizoen al over twee weken (3-5 juli) plaatsvindt, met de enige stratencrace van het jaar op de Norisring in Neurenberg.