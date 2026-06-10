Alpine snelste in kwalificatie 24 uur van Le Mans, De Vries en Frijns naar Hyperpole

Om te bepalen welke teams door zouden gaan naar de Hyperpole van donderdag, moesten de negentien Hypercar-auto's woensdag op het circuit van Le Mans verschijnen voor de kwalificatie. De vijftien snelste teams zouden doorgaan naar de Hyperpole, drie teams zouden dus afvallen en hun startpositie voor de 94ste editie van de 24 uur van Le Mans al weten.

Voor de Hypercar-teams was er ook nog een puzzel, aangezien in alle sessies - de kwalificatie, Hyperpole 1 en Hyperpole 2 - verschillende coureurs ingezet moeten worden. Zodoende mochten de coureurs die de kwalificatie zouden rijden, op donderdag niet meer terugkeren voor de Hyperpole-sessies.

In de openingsfase ging Aston Martin verder met de sterke lijn sinds de testdag. Het Britse team bezette de eerste twee posities, waarbij Tom Gamble in de #007 de snellere van de twee was: 3.24.163.

Foto door: Emanuele Clivati | AG Photo

Na de eerste pogingen moesten vooral Peugeot en Ferrari zich zorgen maken, aangezien zij in of rond de gevarenzone zaten - net als Alpine en Genesis. De #19 Genesis, #83 AF Corse Ferrari en #94 Peugeot stonden in de slotminuten buiten de top-vijftien en wisten dus dat zij sneller moesten om een plek in Hyperpole te bemachtigen.

De rondetijden werden echter alsmaar sneller, waardoor het op de allerlaatste run aankwam. Heel even had BMW de één-twee bemachtigd, maar Jordan Taylor stak daar in de #101 Cadillac een stokje voor met een rondetijd van 3.23.323. Later nam Louis Delétraz in de #12 Cadillac de snelste tijd over, totdat uiteindelijk Ferdinand Habsburg in de #35 Alpine de snelste tijd noteerde: 3.23.135.

Voor Ferrari en Peugeot was de slotfase zeer spannend - en uiteindelijk iets te: Peugeot zag beide auto's buiten de top-vijftien stranden, met de #93 op P16 en de #94 op P18. De #83 Ferrari haalde de Hyperpole ook niet met de zeventiende tijd en zo vielen de winnaars van 2025 al vroeg af.

Zodoende mogen de overige teams - inclusief de #7 Toyota van Nyck de Vries en de #20 BMW van Robin Frijns - zich in Hyperpole 1 melden. In die sessie vallen de vijf langzaamste teams af om tot een top-tien te komen in Hyperpole 2.

Catsburg niet door naar Hyperpole, Verschoor en Van Uitert wel

Waar de Hypercars het 13,626 kilometer lange Circuit de la Sarthe voor zichzelf hadden gedurende de kwalificatie, moesten de LMP2's en de LMGT3's de baan delen voor hun kwalificatie, die om 18.45 uur van start ging.

Ook hier gold dat de vijftien snelste auto's van elke klasse zouden doorgaan naar de eerste Hyperpole-sessie. Bij de LMP2's betekende dit dat er vier teams zouden afvallen, bij de LMGT3's was er met tien afvallers al meer sprake van bijltjesdag. Daarnaast zou verkeer in deze sessie dus wel een rol spelen.

Bij de LMGT3's moesten de Bronze-coureurs verplicht achter het stuur kruipen, waardoor de verschillen in dat veld ook vrij groot waren. Peter Dempsey stuurde zijn #34 Corvette naar de snelste tijd: 3.55.744. Hij hield daarmee de #77 Ford en #23 Aston Martin achter zich.

Nicky Catsburg behoorde met zijn #33 Corvette juist tot een van de tien afvallers van deze sessie. Ben Keating moest als Bronze-coureur instappen, maar kon bij zijn terugkeer na een gebroken elleboog niet verrassen en moest genoegen nemen met de achttiende tijd.

Ook de #62 Mercedes, #10 McLaren, #79 Mercedes, #150 Ferrari, #57 Ferrari, #59 Aston Martin, #58 McLaren, #2 Corvette en #13 Corvette strandden in de kwalificatie en keren dus niet terug in Hyperpole 1 op donderdag.

Foto door: FIAWEC - DPPI

Bij de LMP2's legde Doriane Pin in de #30 Duqueine Team - die zij deelt met Richard Verschoor en Julien Andlauer - de lat op 3.34.662, waarmee zij een plek in de Hyperpole wisten veilig te stellen.

Dat gold ook voor Job van Uitert met de #28 IDEC Sport, waar Paul Lafarge plaatsnam achter het stuur van de Oreca-Gibson 07 en de negende tijd noteerde. Het team van Renger van der Zande, de #3 DKR Engineering, viel af. Het Pro/Am-team eindigde op de negentiende en laatste plaats en zal dan ook van die plek starten in de race.

De #44 Proton Competition, #48 RD Limited en #25 Algarve Pro Racing vielen ook af.

De Hyperpole voor de LMP2- en LMGT3-klassen begint op donderdag om 20.00 uur. De Hyperpole voor de Hypercars volgt om 21.05 uur.

Uitslag kwalificatie 24 uur van Le Mans